Canon CEO'su: Dijital kamera pazarı yüzde 50 daralacak

Günümüzde akıllı telefon kameraları her yeni modelle birlikte daha yetenekli hale geldikleri için insanların ikinci bir dijital kameraya sahip olma gereksinimleri de azalıyor. Zira, Canon'un CEO'su Fujio Mitarai'ye göre bu durum oldukça kritik bir hal almaya başladı.

Düşüş devam edecek

Mitarai yaptığı açıklamalarda dijital kamera pazaının önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık olarak yüzde 50 daralanacağına inandığını belirtti. Dev şirketin CEO'suna göre dijital kameralar gözetim ve tıbbi bakım gibi diğer alanlara kayacak. Fujio Mitarai'nin açıklamaları ise şu şekilde:

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO40439650U9A120C1TJ3000/

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"İnsanlar genellikle akıllı telefonlarla çekim yapıyor. Dijital kamera pazarı yaklaşık 2 yıl boyunca düşmeye devam edecek . Ancak profesyonel ve amatör kullanıcılar 5 ila 6 milyon birim kullanıyor. Bu da sonunda dibe vuracak." Bu açıklamalardan sonra dijital kameraların tamamensöylemek mümkün değil. Ancak kullanım alanının profesyonel ve hobi olmak üzere daha da kısıtlanacağı kesin.