Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon CEO'su: Dijital kamera pazarı yüzde 50 daralacak

Akıllı telefon kameralarının daha yetenekli hale gelmesi dijital kamera pazarını etkiliyor. Canon CEO'su Fujio Mitarai'ye göre dijital kamera pazarı iki yıl içinde yüzde 50 daralacak.
3 ay
6b
1
11
Fotoğraf Makineleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Günümüzde akıllı telefon kameraları her yeni modelle birlikte daha yetenekli hale geldikleri için insanların ikinci bir dijital kameraya sahip olma gereksinimleri de azalıyor. Zira, Canon'un CEO'su Fujio Mitarai'ye göre bu durum oldukça kritik bir hal almaya başladı.

Düşüş devam edecek

Mitarai yaptığı açıklamalarda dijital kamera pazaının önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık olarak yüzde 50 daralanacağına inandığını belirtti. Dev şirketin CEO'suna göre dijital kameralar gözetim ve tıbbi bakım gibi diğer alanlara kayacak. Fujio Mitarai'nin açıklamaları ise şu şekilde:
"İnsanlar genellikle akıllı telefonlarla çekim yapıyor. Dijital kamera pazarı yaklaşık 2 yıl boyunca düşmeye devam edecek . Ancak profesyonel ve amatör kullanıcılar 5 ila 6 milyon birim kullanıyor. Bu da sonunda dibe vuracak." Bu açıklamalardan sonra dijital kameraların tamamen ortadan kalkacağını söylemek mümkün değil. Ancak kullanım alanının profesyonel ve hobi olmak üzere daha da kısıtlanacağı kesin.

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO40439650U9A120C1TJ3000/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
V2 3 ay en beğenilen SEO-Uzmanı
Alakası bile yok mu demek oluyor bu? Profesyonel fotoğrafçılar ve bir kaç hobi sahibi dışında kaç kişi gidip dijital kamera alır daha fazla ışık alır diye?
CEO gerçekçi bir tespit yapmış. Zaten %50azalmistir şu zamana kadar en az.
Alakası bile yok mu demek oluyor bu? Profesyonel fotoğrafçılar ve bir kaç hobi sahibi dışında kaç kişi gidip dijital kamera alır daha fazla ışık alır diye?
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Yazmayı_Severim 3 ay
Ciroları ciddi etkilenmiş olmalı ki işe alım şartlarında radikal değişikliğe gitmişler

petapixel.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koçari 3 ay
Çok pahalılar ve ağırlar.İnsanların içinde heves varsa bile bundan dolayı cayıyorlar.
Mevcut kitle de öyle sürekli harcama yapmaz.Sonuçta bunlar uzun ömürlü ürünler ve pahalı oldukları için yine çok büyük teknolojik yenilik gelmediği için çok daz fazla yeni harcama yapmazlar.
700d var elimde. Aslında yetiyor ama işte biraz daha havalı bir model istiyorum. Sonra bir bakıyorum ikinci ellerde bile fiyatlar ateş pahası.
Gönlümde sony a72 ve 50 mm f0,95 mm lens li bir kombinasyon yatıyor ama cüzdanımda o kadar para yatmıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 ay
evt daralabilir ama ben sony nex 5R kullanıcısı olarak hiçbir zaman fotoğraf makinelerin biteceğini düşünmüyorum. profesyonel olarak zaten bitmesi imkansız. siz şu iphone ile reklam çekildi, klip çekildi uydurmalarını bırakın. cep telefonları hiçbir zaman profesyonel fotoğraf makinesi seviyesine gelemez. çünkü bu iş sadece portre modu ile bitmiyor. geniş açı var, ultra geniş açı var, tele lensi var, macro lensi var. cep telefonların bunların hepsini içermesi imkansız. ayrıca cep telefonu herşeyi yazılımla yapıyor. oysa fotoğraf makineleri bunu gerçekten yapıyor. cep telefonu ile çekilen fotoğraflar uygulamalar ile profesyonel makine seviyesine geliyor. ama diğer taraftan fotoğraf makineleri ile çekilen fotoğraflar uygulamalar ile mükemmel ötesi seviyeye geliyor. hem de foto makinelerinin dinamik aralığı çok daha geniş olduğundan fotoğrafla oynamak çok daha kolay ve daha fazla oynanabiliyor. sonuç olarak küçülme kaçınılmaz ama bitmesi de yakın zamanda değil uzak zamanda da imkansız. bunu fiziksel limitleri var. sensör büyüklüğü, lensin diyafram genişliği. cep telefonlarını bu seviyeye gelmesi imkansız. ayrıca 1000$'a satılan telefon 2 sene sonra bilemedin 3 sene sonra eskiyor. güncellemeler telefonu daha da yavaşlatıyor. oysa fotoğraf makineleri kolay kolay bozulmuyor. lenser onlarca yıl kullanılabiliyor. gövdeyi değiştir lensleri kullanmaya devam et. ancak gel gelelim dolar kuru Türkiye'de fiyatları uçurdu. 2 sene önce sıfırı 1500 lira olan lensin 2. elini şuan 2000 liraya bulamıyorsun. insanda heves kalmıyor haliyle.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 3 ay Fenomenon
Hocam samsung galaxy a9 cihazindan haberiniz yok sanirim. Birde nokia n93 u bir arastirin o cihazdaki devrimsel 3x optik zoom yakinda samsung tarafindan yine sunulacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CMteria 3 ay
Normal gusel bir telefonu 2000 pro kamerayi 8000 e alsaniz anca iphone fiyati ediyor zaten o deisimin bedelini fazlasiyla oduyorsunuz aslinda.birde lens aksesuar derken dslr dunyasi insanin sirt cantasini kaplumbaga gibi bir anda takiveriyor.tek fark kamera telefon gibi iki senede cop olmuyor elinizde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 3 ay
Adam realist yaklasmis tebrik etmek lazim.. canon 650d ve 50mm ile cektigim portrelerden cok daha guzelini s9 plus ile cekebiliyorum.. tabii dslr nin cussesi geregi bir havasi var ama amac hava degil fotografsa, boynuz kulagi gecti diyebiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lumibrite 3 ay
Cep telefonunda "kamera akımını" kim başlattıysa, tebrik etmek lazım... Ne alaka değil mi?

Bir de şu dahili TV olayı yaygınlaşsa!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joven 3 ay
Günümüzdeki tepe model telefonların hemen hepsi
iyi çekim kalitesi sunuyor Sony Canon Nikon gibi
markaların rekabet edebilmesi pek mümkün değil
meraklısı bile artık butip makinaları tercih etmiyor
çünkü hem taşınabilirlik hemde kullanabilirlik sıkıntılı
işi mesleki olanlar ve hobi olarak bu işe gönül verenler
dışında artık kimseler ilgi göstermiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x X x 3 ay
Başka bir deyişle:
"Canon CEO'su: Dijital kamera fiyatları yüzde 50 artacak"
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 ay
alakası bile yok !
lens genişliği ve ışık alma konusunda
cep telefonları kesinlikle yetersiz !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V2 3 ay SEO-Uzmanı
Alakası bile yok mu demek oluyor bu? Profesyonel fotoğrafçılar ve bir kaç hobi sahibi dışında kaç kişi gidip dijital kamera alır daha fazla ışık alır diye?
CEO gerçekçi bir tespit yapmış. Zaten %50azalmistir şu zamana kadar en az.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6017 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
canon, dijital kamera ve
5 etiket daha akıllı telefon pazar Fotoğraf Makineleri Ev Elektroniği Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay İsveç 2030 yılından sonra benzinli ve dizel araçların satışını yasaklayacak, Almanya ise durumu ağırdan alıyor 3 ay Ekrandan parmak izi okuma özellikli bütçe dostu Redmi X geliyor 3 ay LG, 6G araştırmalarına başlıyor 3 ay 2si1 | internet fiyatları öyle çok artmadı 3 ay V çentikli Galaxy M10 ve Galaxy M20 tanıtıldı 3 ay SK Hynix DDR5 üretimine gelecek yıl başlıyor, DDR6 geliştirme aşamasında 3 ay Aquaman, DC tarihinin gişedeki en başarılı filmi oldu 3 ay Sesi kulağınıza fısıldayan lazer teknolojisi 3 ay İşte karşınızda Aston Martin'in ilk elektrikli otomobili 3 ay Akıllı lambalar WiFi şifrenizin ele geçirilmesine sebep olabilir 3 ay Xiaomi Mi 9, 19 Şubat'ta tanıtılabilir 3 ay Nubia yöneticisi bu yıl içerisinde 5G destekli telefon tanıtacaklarını açıkladı 3 ay Çin yetkilileri 8000 uygulamayı engelledi 3 ay MIT, ön yargısız yüz tanıma sistemi için çözüm geliştiriyor 3 ay NASA, Bennu asteroitinin inanılmaz bir fotoğrafını yayınladı 3 ay Yapay zeka destekli robotik diz, amputelerin dakikalar içinde yürüyebilmesini sağlıyor 3 ay Google Asistan, yüz tanıma sistemiyle sonuçları kişiselleştirecek 3 ay Resident Evil 2'nin Bandersnatch benzeri interaktif reklam videosu yayınlandı 3 ay Facebook'un reklam engelleme önlemleri siyasi kampanyaları olumsuz etkiliyor 3 ay Bioware, “Anthem” VIP demosu hatalarını gidermeye başladı 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Canon CEO'su: Dijital kamera pazarı yüzde 50 daralacak Sonraki Beş arka kameralı Nokia 9 PureView'un Şubat ayında tanıtılacağı kesinleşti 3 ay WhatsApp Web sürümüne yeni bir özellik geldi 3 ay Silikon Vadisindeki büyük dolandırıcılık film konusu oldu 3 ay 5000TL'ye satılan OPPO RX17 Pro elimizde 3 ay Google, Pixel 3 ile iPhone XS’in gece çekim performansını karşılaştırdı 3 ay Android Q, uygulamaların eski sürümüne dönmeye izin verebilir 3 ay Windows Lite versiyonunda canlı karolar olmayacak 3 ay Dailymotion kimlik avı saldırısına uğradı 3 ay Toyota, Türkiye'de dizel araç satışını sonlandırdı! 3 ay Samsung, paketleme yaparken çevre dostu malzemeler kullanacak 3 ay Redmi Note 7 modelinin 128 GB kapasiteli versiyonu bu hafta tanıtılabilir 3 ay Delikli ekranı saklamanın yolunu Oppo buldu 3 ay AMD üst yönetici kadrosunda büyük değişim 3 ay Dubai polisinin hidrojen destekli Drone’u 3 saat havada kalabiliyor 3 ay G.Skill kristal RGB tasarımlı DDR4-4266MHz belleklerini duyurdu 3 ay Huawei Mate 9 için Android 9 Pie güncellemesi yayınlandı 3 ay Blok zinciri üzerinde çalışan tren 3 ay NASA, Opportunity'yi kurtarmak için son kozlarını oynuyor 3 ay Detective Pikachu devam filmi için çalışmalar şimdiden başladı 3 ay HQ Trivia puan sistemine dönüyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim