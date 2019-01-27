OnePlus 6T modellerinde hızlı pil tüketimi sorunu ortaya çıktı

Akıllı telefon teknolojisinin en büyük handikaplarından biri de hiç kuşku yok ki cihazların batarya ömrü. Zira birçok şirket bunu aşmak için çeşitli denemeler yapsalar da, hala tatmin edici bir sonuç çıkmış değil. Bunun üstüne bir de cihaz güncellemeleriyle mevcut batarya ömrünün daha da kötüleşmesi eklenince durum oldukça can sıkıcı olabiliyor.

Pil hızla boşalıyor

Çinli akıllı telefon üreticilerinden OnePlus'ın geçtiğimiz Kasım ayında satışa sunduğu OnePlus 6T modellerinde de batarya sorunu baş göstermeye başladı. Zira reddit'te aynı durumu yaşayan birçok kullanıcı mevcut ve bunun spesifik bir sorun olmadığı ortada.

Reddit kullanıcısı OnePlus 6T ile yaşadığı pil problemini şu şekilde açıklıyor: "Geçtimiz gün OnePlus 6T cep telefonumun bataryası %80'den aniden düşmeye başladı. Tahminen pil ömrünün en az yarı yarıya düştüğünü söyleyebilirim. Cihazında herhangi ağır bir işlem yapmıyorum. Şüphelendiğim uygulamalara arkaplanda çalışmamaları için kısıtlamalar getirdim. Yazılımı T-Mobile'ın izin verdiği en son sürüme yükselttim ancak bu da işe yaramadı."

https://www.reddit.com/r/oneplus/comments/ajkoke/_/

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Kullanıcının yazdığı bu şikayet mesajının altına,tarafından aynı sorunu yaşadıklarına dair mesajlar yağmaya başladı.henüz sorunun ne olabileceğine dair bir açıklama yapmış değil. Şimdilik cihazısıfırlamaktan başka bir çözüm önerilmiyor.