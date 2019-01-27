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OnePlus 6T modellerinde hızlı pil tüketimi sorunu ortaya çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın geçtiğimiz Kasım ayında piyasaya sürdüğü OnePlus 6T modeline sahip kullanıcılar, pilin hızlı bir şekilde azalmasından şikayetçiler.
3 ay
3,7b
1
9
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon teknolojisinin en büyük handikaplarından biri de hiç kuşku yok ki cihazların batarya ömrü. Zira birçok şirket bunu aşmak için çeşitli denemeler yapsalar da, hala tatmin edici bir sonuç çıkmış değil. Bunun üstüne bir de cihaz güncellemeleriyle mevcut batarya ömrünün daha da kötüleşmesi eklenince durum oldukça can sıkıcı olabiliyor.

Pil hızla boşalıyor

Çinli akıllı telefon üreticilerinden OnePlus'ın geçtiğimiz Kasım ayında satışa sunduğu OnePlus 6T modellerinde de batarya sorunu baş göstermeye başladı. Zira reddit'te aynı durumu yaşayan birçok kullanıcı mevcut ve bunun spesifik bir sorun olmadığı ortada.
Reddit kullanıcısı OnePlus 6T ile yaşadığı pil problemini şu şekilde açıklıyor: "Geçtimiz gün OnePlus 6T cep telefonumun bataryası %80'den aniden düşmeye başladı. Tahminen pil ömrünün en az yarı yarıya düştüğünü söyleyebilirim. Cihazında herhangi ağır bir işlem yapmıyorum. Şüphelendiğim uygulamalara arkaplanda çalışmamaları için kısıtlamalar getirdim. Yazılımı T-Mobile'ın izin verdiği en son sürüme yükselttim ancak bu da işe yaramadı."
Kullanıcının yazdığı bu şikayet mesajının altına, onlarca kullanıcı tarafından aynı sorunu yaşadıklarına dair mesajlar yağmaya başladı. OnePlus henüz sorunun ne olabileceğine dair bir açıklama yapmış değil. Şimdilik cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamaktan başka bir çözüm önerilmiyor.

https://www.reddit.com/r/oneplus/comments/ajkoke/_/ Yorum Yaz
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Shatteredthings 3 ay en beğenilen danlabilic
Bu telefon ucuz değil diğer telefonlar pahalı
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ozmenakif 3 ay
1,5 yıldır oneplus 5 kullanıcısıyım, batarya kapasitesi bu telefona göre daha az ama ben ömründen gayet memnunum. Yazılımsal bir problem var sanırım. Güncelleme ile halledilir
1,5 yıldır oneplus 5 kullanıcısıyım, batarya kapasitesi bu telefona göre daha az ama ben ömründen gayet memnunum. Yazılımsal bir problem var sanırım. Güncelleme...
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DH Misafiri 3 ay
S6Edgeplus da ynı sorun vardı.6.0 olarak geliyordu 7.0 güncellemesi gelince kabul edilebilir seviyeye ulaştı.Bu da yazılımsal bir sorun.
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DH Misafiri 3 ay
Pie güncellemesi gelen çoğu cihazda bu sorun mevcut.
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WoXeD 3 ay
oneplus bunu 1 haftada çözer.hep çözdü. haber kıtlığı yaşıyor gaaliba editör. bi günccelee il pil %30 uzun gidince de haber yapın o zaman. mesela 6 son beta güncellemesi ilebekleme modunda tükketmiyor gibi bir şey. markalara bok atmakta üstüne yok DH
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DemirAylak 3 ay
T-mobile'ın Amerika'da sattığı telefonları ilgilendiriyor gibi. Reddit'te böyle bi yoğunluk falan yok, gördüğünüz her postu haber yapmayın.
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qoqoCAN 3 ay
yok yauw alla alla
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alemburda34 3 ay
Xiaomi olsun OnePlus olsun forumlarındaki müşteri şikayet veya önerilerine çok önem veriyorlar. Aslında sürekli güncelleme gelmesininde sebebi bu bir özellik istiyorsunuz 2 ayı geçmeden geliyor.
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ozmenakif 3 ay
1,5 yıldır oneplus 5 kullanıcısıyım, batarya kapasitesi bu telefona göre daha az ama ben ömründen gayet memnunum. Yazılımsal bir problem var sanırım. Güncelleme ile halledilir
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danlabilic 3 ay
ucuz malın yahnisi :D
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Shatteredthings 3 ay danlabilic
Bu telefon ucuz değil diğer telefonlar pahalı
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