Canon DSLR gövdelerinizi su ve tozdan uzak tutun









Kickstarter ile basit ancak oldukça faydalı birçok ürün ortaya çıkmaya ve destek bulmaya devam ediyor. Bu sefer geliştirilen ürün ise Dust Donut isimli, Canon marka objektifleri su ve tozdan uzak tutmaya yarayan bir aparat.

Yağmurlu ya da aşırı rüzgarlı hava şartlarında çoğu fotoğraf sever, makinelerinin su ya da toz kaçması sonucu zarar görmesinden korkarlar. Su geçirmezlik özelliği bütün DSLR makinelerde yer almamakta ya da oldukça pahalı modellerde yer almaktadır. Bu sorunu çözmek isteyen Tyler Sterbnetz, kendi geliştirdiği aparat ile Kickstarter projesi başlattı. Dust Donut ismini verdiği aparat, Canon marka lensler ile gövde arasına takılan bir sızdırmazlık contası. Su yada toz geçirmez yapıya sahip olmayan lensler ile gövde arasına takılarak aradaki boşluğu dolduruyor ve su ya da toz geçişini engelliyor. Dust Donut, oldukça basit bir yapıya sahip olsa da, Canon'un "Water Sealing" özelliği bulunmaya lenslerini ve gövdelerini koruma altına alabiliyor.

Tyler Sterbnetz projeye başlarken koyduğu $2,000 hedefini $9,402 oranına 348 bağış ile taşımış ve projeyi başarı ile tamamlamış durumda. Aparatın satışına mayıs ayında $25 fiyat etiketi ile başlanacak. Ürün hakkında hazırlanmış videoyu aşağıdan izleyerek daha iyi fikir sahibi olabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/77243737/dust-donuttm-add-a-weather-seal-to-the-mount-of-an