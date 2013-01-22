Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon DSLR gövdelerinizi su ve tozdan uzak tutun

6 yıl
766
1
15
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Canon DSLR gövdelerinizi su ve tozdan uzak tutun

Kickstarter ile basit ancak oldukça faydalı birçok ürün ortaya çıkmaya ve destek bulmaya devam ediyor. Bu sefer geliştirilen ürün ise Dust Donut isimli, Canon marka objektifleri su ve tozdan uzak tutmaya yarayan bir aparat.
Yağmurlu ya da aşırı rüzgarlı hava şartlarında çoğu fotoğraf sever, makinelerinin su ya da toz kaçması sonucu zarar görmesinden korkarlar. Su geçirmezlik özelliği bütün DSLR makinelerde yer almamakta ya da oldukça pahalı modellerde yer almaktadır. Bu sorunu çözmek isteyen Tyler Sterbnetz, kendi geliştirdiği aparat ile Kickstarter projesi başlattı. Dust Donut ismini verdiği aparat, Canon marka lensler ile gövde arasına takılan bir sızdırmazlık contası. Su yada toz geçirmez yapıya sahip olmayan lensler ile gövde arasına takılarak aradaki boşluğu dolduruyor ve su ya da toz geçişini engelliyor. Dust Donut, oldukça basit bir yapıya sahip olsa da, Canon'un "Water Sealing" özelliği bulunmaya lenslerini ve gövdelerini koruma altına alabiliyor.
 
Canon DSLR gövdelerinizi su ve tozdan uzak tutun
Canon DSLR gövdelerinizi su ve tozdan uzak tutun
Tyler Sterbnetz projeye başlarken koyduğu $2,000 hedefini $9,402 oranına 348 bağış ile taşımış ve projeyi başarı ile tamamlamış durumda. Aparatın satışına mayıs ayında $25 fiyat etiketi ile başlanacak. Ürün hakkında hazırlanmış videoyu aşağıdan izleyerek daha iyi fikir sahibi olabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/77243737/dust-donuttm-add-a-weather-seal-to-the-mount-of-an Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AlgoMan 6 yıl
Sadece gövde ile lens arasında bir sızdırmazlık sağlıyor. İyide lensin geri kalan kısmı ne olacak? Bunlarla uğraşmaktansa yağmurda karda fotoğraf çekmek için al bir pentax bak keyfine.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bipekkan 6 yıl
Kalitelisi istenirse doğru Oto yedek parçacılarına.İncesi kalını 1/4 mm çap farkıyla binlerce conta var. Bunlara sızdırmazlık contası deniyor. 50 cent'lik contaya 25 $ verecek olur mu? Olacaktır.Burada önemli olan akıl etmek. Buna da AKIL PARASI deniyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fotomani 6 yıl
Harika bir şey bence herkes işi tiye almış.
Nikon için de var mıdır acaba. makineyi alinca en büyük belalarimdan biri olacak galiba sensor kirlenmesi, lens ve sensörde tozlanma.

lensi sirf bu yüzden kolay kolay değiştirmek istemiyorum.

ve hafif yağmurda karda fotoğraf çekemezsem ne kıymeti var ki...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korayus 6 yıl
Nikon Pro serisi lenslerde hep vardı. Canon'un aklına nerelerde... ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl
Fıratpen de gri contalısını üretirse daha süper olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sunstorms 6 yıl
ohannes o-ring conta perşembe pazarında adet 50 kuruş karınız 43.5 lira
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buena 6 yıl
Buna 25$ veren çıkar mı gerçekten?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
met@lrock 6 yıl
Bizim hırdavatçıda bol bol contalar var guzel fikirmiş gidip alayim bi tane .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BLoWeR 6 yıl
24-105 lerin yeni modeline Canon bu contayı takmaya başladı bile...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mk2kill 6 yıl
dust donut ne lan ?? bildiğin o-ring.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
B.S.S. 6 yıl
Işsizler kickstarteri basmış


Guzel projeler çıkıyor valla, helal olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 6 yıl
Basit bir şey gibi duruyor ama gerçekten aradan su ve toz girmesini önleyebilir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
766 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, kickstarter ve
2 etiket daha canon DSLR
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel NUC: Kendi küçük, performansı büyük mini PC video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim