Canon EOS 5D Mark IV duyuruldu

Canon’un amiral gemisi DSLR sınıfında oldukça beğenilen serisi EOS 5D Mark, yeni üyesiyle karşımıza çıkıyor. Canon EOS 5D Mark IV, yine profesyonel fotoğrafçıların ve video meraklılarının gönlünü fethetmeye çalışacak.

Önceki versiyona göre önemli yenilikler barındıran Canon EOS 5D Mark IV modelinde öne çıkan özelliklerden birisi yeni sensör. 30.4MP çözünürlüğündeki tam kare CMOS sensör, daha güçlü Digic+ görüntü işlemcisi ile desteklenmiş. Dahili lens optimizasyonu yanında 23.98, 24, 25 ve 30 kare/saniye hızlarında 4K video kaydı da yapılabiliyor. Bu noktada 4K videoların 4096x2160 piksel çözünürlükte yani biraz daha geniş olduğunu hatırlatalım.

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Kameranın ISO değeri 100-32000 arasında değişirken, 61 noktalı otomatik odaklama sistemi mevcut. Yine hızlı çekim modu saniyede 7 kare olarak çalışıyor. Ayrıca firmanın patentli Dual Pixel CMOS AF teknolojisi ile, her iki pikseldeki bilgiler analiz edilerek en hızlı şekilde odaklanma yapılması sağlanıyor. Bunun bir benzerini Samsung da amiral gemi akıllı telefonlarında kullanmakta.

Tam Boyutta Gör

NFC, WiFi, GPS, CompactFlash ve SD kart gibi özelliklere sahip olan Canon EOS 5D Mark IV, dokunmatik bir ekran barındırıyor. Bu ekran tüm ayarlara ulaşabilmenizi sağlıyor. Kamera, su veya toz sıçramalarına karşı da dayanıklı.

Canon EOS 5D Mark IV, sadece gövde olarak 3499$ fiyat etiketine sahip ve Eylül ayının başlarında satışa sunulacak. EF24-70mm f/4L lens seçeneği ile 4399$, EF24-105mm f/4L IS II USM lens seçeneği ile ise 4599$ seviyesine yükseliyor.