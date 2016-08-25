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Canon EOS 5D Mark IV duyuruldu

Profesyonel fotoğrafçılar ve video meraklılarının sabırsızlıkla beklediği Canon’un yeni amiral gemi DSLR modeli EOS 5D Mark IV, bugün itibariyle resmiyet kazandı.
2 yıl
5,8b
1
14
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Canon’un amiral gemisi DSLR sınıfında oldukça beğenilen serisi EOS 5D Mark, yeni üyesiyle karşımıza çıkıyor. Canon EOS 5D Mark IV, yine profesyonel fotoğrafçıların ve video meraklılarının gönlünü fethetmeye çalışacak.

Önceki versiyona göre önemli yenilikler barındıran Canon EOS 5D Mark IV modelinde öne çıkan özelliklerden birisi yeni sensör. 30.4MP çözünürlüğündeki tam kare CMOS sensör, daha güçlü Digic+ görüntü işlemcisi ile desteklenmiş. Dahili lens optimizasyonu yanında 23.98, 24, 25 ve 30 kare/saniye hızlarında 4K video kaydı da yapılabiliyor. Bu noktada 4K videoların 4096x2160 piksel çözünürlükte yani biraz daha geniş olduğunu hatırlatalım.

Ayrıca Bkz. "Lian Li’den yüksekliği otomatik ayarlanabilen masa"

Kameranın ISO değeri 100-32000 arasında değişirken, 61 noktalı otomatik odaklama sistemi mevcut. Yine hızlı çekim modu saniyede 7 kare olarak çalışıyor. Ayrıca firmanın patentli Dual Pixel CMOS AF teknolojisi ile, her iki pikseldeki bilgiler analiz edilerek en hızlı şekilde odaklanma yapılması sağlanıyor. Bunun bir benzerini Samsung da amiral gemi akıllı telefonlarında kullanmakta.

 

Canon EOS 5D Mark IV duyuruldu
Tam Boyutta Gör

NFC, WiFi, GPS, CompactFlash ve SD kart gibi özelliklere sahip olan Canon EOS 5D Mark IV, dokunmatik bir ekran barındırıyor. Bu ekran tüm ayarlara ulaşabilmenizi sağlıyor. Kamera, su veya toz sıçramalarına karşı da dayanıklı.

Canon EOS 5D Mark IV, sadece gövde olarak 3499$ fiyat etiketine sahip ve Eylül ayının başlarında satışa sunulacak. EF24-70mm f/4L lens seçeneği ile 4399$, EF24-105mm f/4L IS II USM lens seçeneği ile ise 4599$ seviyesine yükseliyor. 


https://www.engadget.com/2016/08/25/canons-eos-5d-mark-iv-has-a-34-megapixel-sensor-and-4k-video/ Yorum Yaz
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selahattın ısık 2 yıl en beğenilen
Bunun bir benzerini Samsung da amiral gemi akıllı telefonlarında kullanmakta.

Bu cumleden kimin yazdigini anlamliydiniz.
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olağan_şüpheli 1 yıl
3-4 yıl içinde alınabilir olur ikinci elleri bizim açımızıdan

ama o zaman da daha yeni teknolojiler geldiği için bakmayız

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deoksiriboz1001 2 yıl
Bunun mark 3 ü 10000 tl cik. Ekmeğini bu işten kazanan adamların kullanacağı ürünler.
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eflatoon 2 yıl
Güzel yenilikller



Bu da magnum grubundan Paolo Pellegrini çalışması



HDR

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SEO-Uzmanı 2 yıl
lenste F değeri yazmıyor ! ne iş hacı !? rekabet edemiyeceği açıkları kapatmış
ayıptır yaw yapmayın Lensin üzerindeki F değeri yazın yaw :D
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Fenomenon 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
lenste F değeri yazmıyor ! ne iş hacı !? rekabet edemiyeceği açıkları kapatmış
ayıptır yaw yapmayın Lensin üzerindeki F değeri yazın yaw :D

F yazıyor f/4
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SEO-Uzmanı 2 yıl
MARK denince aklıma
2. dünya savaşındaki Almanların general savaş gemisi
falan geliyor hep akla ! :)
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ezimuse 2 yıl
Biz hala 5DmkII ile sürünelim :(
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murdocklawless 2 yıl
3500 dolar buna vereceğime, 2800 dolara nikon d810 alırım. aradaki farklada lens parasının bir kısmı çıkmış olur.
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alcest 2 yıl murdocklawless
murdocklawless

3500 dolar buna vereceğime, 2800 dolara nikon d810 alırım. aradaki farklada lens parasının bir kısmı çıkmış olur.

2800 dolar ona vereceğime 1.800 dolar Pentax K-1'e veririm artan parayla bir tane de yedek alırım.
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selahattın ısık 2 yıl en beğenilen
Bunun bir benzerini Samsung da amiral gemi akıllı telefonlarında kullanmakta.

Bu cumleden kimin yazdigini anlamliydiniz.
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Das Boot 2 yıl
Detaylarına aşağıdaki linkten bakabilirsiniz.

mertgundogdu.com/...


@ercument007 Paneli dokunmatik.



Ayrıca benim gibi 5d Mark iii'ün fiyatının düşmesini bekleyenler için iyi haber.

canonrumors.com/...
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ercument007 2 yıl
Haberi okuyordum ki ekrem mi yazmış bunu ne bu böyle dedim ve hüsrana uğradım.
Yine yuvarlak köşeli top gibi tasarım. Bu kadar üst seviye cihazda 2 tane tekerlek koyma ısrarı nedir anlamıyorum. 3 tane koysa eline yapışacak sanki. Bu arada 3.2 inch büyüklüğünde dokunmatik olmayan ekranı var. Yine boş haber yazmış.
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