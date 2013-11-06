Canon, EOS C100 sinema kamerasına Dual Pixel CMOS AF teknolojisini getirdi

Genel olarak görüntüleme sektörüne yönelik hazırladığı ürünler ile dünyanın en büyükleri arasında yer alan Canon, EOS C100 model isimli sinema kamerasına Dual Pixel CMOS AF teknolojisini getirdiğini duyurdu.

Firmanın gövde olarak yapılan son indirimler ile 5,500$ fiyat etiketiyle satılan video odalı sinema kamerası EOS C100, duyurulan yeni güncelleme desteği sayesinde artık Dual Pixel CMOS AF otomatik netleme teknolojisinden yararlanabilecek. Özellikle video sırasında devamlı olarak otomatik netleme yapabiliyor olmasıyla taktir toplayan ve ilk olarak karşımıza EOS 70D DSLR fotoğraf makinesinde çıkan Dual Pixel AF CMOS teknolojisi, 500$'lık ödeme ile EOS C100 içerisine de eklenebilecek. Herhangi bir sensör değişikliğine gerek kalmadan yapılabildiği belirtilen güncelleme, EF serisi 104 farklı lens ile desteklenecek.

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde güncelleme işleminin Canon'un resmi servisleri üzerinde başlayacağı belirtiliyor. Dual Pixel AF teknolojisin ayrıntılarına (Türkçe) ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.dpreview.com/news/2013/11/06/canon-offers-dual-pixel-af-upgrade-for-cinema-eos-c100-camera?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_0