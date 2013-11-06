Canon, EOS C100 sinema kamerasına Dual Pixel CMOS AF teknolojisini getirdi

Haber Editörü
Genel olarak görüntüleme sektörüne yönelik hazırladığı ürünler ile dünyanın en büyükleri arasında yer alan Canon, EOS C100 model isimli sinema kamerasına Dual Pixel CMOS AF teknolojisini getirdiğini duyurdu.
Firmanın gövde olarak yapılan son indirimler ile 5,500$ fiyat etiketiyle satılan video odalı sinema kamerası EOS C100, duyurulan yeni güncelleme desteği sayesinde artık Dual Pixel CMOS AF otomatik netleme teknolojisinden yararlanabilecek. Özellikle video sırasında devamlı olarak otomatik netleme yapabiliyor olmasıyla taktir toplayan ve ilk olarak karşımıza EOS 70D DSLR fotoğraf makinesinde çıkan Dual Pixel AF CMOS teknolojisi, 500$'lık ödeme ile EOS C100 içerisine de eklenebilecek. Herhangi bir sensör değişikliğine gerek kalmadan yapılabildiği belirtilen güncelleme, EF serisi 104 farklı lens ile desteklenecek.
Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde güncelleme işleminin Canon'un resmi servisleri üzerinde başlayacağı belirtiliyor. Dual Pixel AF teknolojisin ayrıntılarına (Türkçe) ise buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.dpreview.com/news/2013/11/06/canon-offers-dual-pixel-af-upgrade-for-cinema-eos-c100-camera?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_0 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bende başka birinin (profesyonel tv kameramanı ve onunla birlikte onun C 100 kamerası ile) yani bu makinayla beraber, doğada gündüz çekimleri, gece çekimleri, hayvan, bitki, dere, rüzgar etkisi, böcek, düz ve makro gibi çeşitli çekimler yaptık.
İso olayı, rüzgarın bitkiler üzerinde ki dalgalanmalarını falan süper çekiyor. Başka video kamera ile yakalayamayacağınız görüntüler çekiliyor. Öylesine pırıl pırıl görüntüler çekiyordu ki, bu makinaya bayıldım.
Tek kelime ile harika bir makina. Keşke tüm arkadaşlarımız böyle bir makinaya sahip olabilseler.
El kundağının üstünde mikrofon var ve tabii belgesel çektiğimiz için sesleri de kaydettik. Mikrofonun üzerinde rüzgar filtresi görevi gören siyah uzun sünger taktık. Sesleri de çok iyi net kaydediyor.
not:zenginim
Sadece yazılım değil, donanımın da değişeceği söyleniyor.
nofilmschool.com/...
"The upgrade is going to cost $500 and be available in Early 2014, but you’ll have to send your camera in to be serviced, as it is a hardware upgrade."