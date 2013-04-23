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Canon, EOS C500 sinema kamerası için yeni bir simülatör sayfası hazırladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf makinesi ve optik ürünleri dışında birçok farklı elektronik cihazları da mevcut olan Japonya merkezli Canon, üst seviye sinema kamerası EOS C500 için yeni bir simülatör hazırladı.
Daha önce de temel fotoğrafçılık bilgilerinin öğrenilmesi için bir simülatör hazırlayan Canon, bu sefer profesyonel sinema kamerası modeli olan EOS C500 modelinin menülerini kullanıcılara öğretmek ve göstermek amacıyla yeni simülatör hazırladı. Şimdilik beta sürümünde olan simülatör ile kullanıcılar kameranın bütün menü ayarlarına ulaşabiliyor, bu ayarları istedikleri gibi değiştirebiliyor ve bunları fare ya da klavye tuşları yardımıyla yapabiliyorlar.
İnternet üstünden eğitim ve simülatör konularına büyük önem vermeye başlayan Canon'un yeni hazırladığı EOS C500 simülatör sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
 

http://www.learn.usa.canon.com/resources/articles/Simulators/c500.shtml?categoryId=229 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 6 yıl
Fiyatını tahmin ediyorum: 10.000$ ?
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theyapici 6 yıl
olsa da elşmişzde c100 olsa keşke
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LightningRaven 6 yıl
Vay anasını beah.
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