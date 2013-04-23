Canon, EOS C500 sinema kamerası için yeni bir simülatör sayfası hazırladı





Fotoğraf makinesi ve optik ürünleri dışında birçok farklı elektronik cihazları da mevcut olan Japonya merkezli Canon, üst seviye sinema kamerası EOS C500 için yeni bir simülatör hazırladı.

Daha önce de temel fotoğrafçılık bilgilerinin öğrenilmesi için bir simülatör hazırlayan Canon, bu sefer profesyonel sinema kamerası modeli olan EOS C500 modelinin menülerini kullanıcılara öğretmek ve göstermek amacıyla yeni simülatör hazırladı. Şimdilik beta sürümünde olan simülatör ile kullanıcılar kameranın bütün menü ayarlarına ulaşabiliyor, bu ayarları istedikleri gibi değiştirebiliyor ve bunları fare ya da klavye tuşları yardımıyla yapabiliyorlar.

İnternet üstünden eğitim ve simülatör konularına büyük önem vermeye başlayan Canon'un yeni hazırladığı EOS C500 simülatör sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.learn.usa.canon.com/resources/articles/Simulators/c500.shtml?categoryId=229