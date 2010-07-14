Canon, Full HD video kamerasını tanıttı: Legria HF-M32

Geliştirdiği birbirinden başarılı dijital kamera, ekipman ve video kameralarıyla oldukça yakından tanıdığımız Canon, Full HD (1080p) çözünürlükte video kaydı yapabilen Legria HF-M32 modelini tanıttı.
3.3 megapiksellik CMOS sensöre sahip HF-M32, nesnelere 15 kata kadar optik yakınlaştırma gerçekleştirebiliyor, görüntü stabilizasyon teknolojisiyle videolardaki titreşimlerin önüne geçebiliyor ve yüz algılama sistemiyle aynı anda 35 farklı kişinin yüzüne odaklanabiliyor. HF-M32'de Samsung HMX-M20'nin aksine 64 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. 64 GB'ın yetersiz kaldığı durumlarda SDXC bellek kartlarıyla kapasiteyi yükseltebiliyoruz. Yeni kameranın kontrolleri 2.7 inç boyutlu dokunmatik LCD ekran üzerinden yapılabiliyor, kaydettiğimiz videolar kolayca video paylaşım sitesi Youtube'a yüklenebiliyor.
Canon Legria HF-M32'nin fiyatının 1000$ civarında olacağı düşünülürken çıkış tarihi olarak eylül ayı gösteriliyor.
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Benim HC9E'de de yok.
Ancak büyük / uzun süre giden batarya takınca oluşuyor tabi.
Sony, vizörü hareketli hale getirmiş. Bakaç geriye doğru çıkıyor tabi o zaman çıkıntı falan kalmıyor!
Merak ettim, Canon'da bu var mı diye?? Bu modelinde ya da başka bir camcorder'da???
Bir de filtre çapı 37 mm'e inmiş gene??? 58 mm'lerden!!!! Niye acaba??
genellikle bataryalarını konumlandırdığı yeri arkadan sıfır yapıyor! çok iyi düşünülmüş bir ayrıntı
diğerleri gibi arkada batarya çıkıntısı yok