Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon, Full HD video kamerasını tanıttı: Legria HF-M32

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,3b
1
7
Video Kameralar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Canon, Full HD video kamerasını tanıttı: Legria HF-M32
Tam Boyutta Gör

Geliştirdiği birbirinden başarılı dijital kamera, ekipman ve video kameralarıyla oldukça yakından tanıdığımız Canon, Full HD (1080p) çözünürlükte video kaydı yapabilen Legria HF-M32 modelini tanıttı.

3.3 megapiksellik CMOS sensöre sahip HF-M32, nesnelere 15 kata kadar optik yakınlaştırma gerçekleştirebiliyor, görüntü stabilizasyon teknolojisiyle videolardaki titreşimlerin önüne geçebiliyor ve yüz algılama sistemiyle aynı anda 35 farklı kişinin yüzüne odaklanabiliyor. HF-M32'de Samsung HMX-M20'nin aksine 64 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. 64 GB'ın yetersiz kaldığı durumlarda SDXC bellek kartlarıyla kapasiteyi yükseltebiliyoruz. Yeni kameranın kontrolleri 2.7 inç boyutlu dokunmatik LCD ekran üzerinden yapılabiliyor, kaydettiğimiz videolar kolayca video paylaşım sitesi Youtube'a yüklenebiliyor.

Canon Legria HF-M32'nin fiyatının 1000$ civarında olacağı düşünülürken çıkış tarihi olarak eylül ayı gösteriliyor.

Canon, Full HD video kamerasını tanıttı: Legria HF-M32
Tam Boyutta Gör
Canon, Full HD video kamerasını tanıttı: Legria HF-M32
Tam Boyutta Gör
Canon, Full HD video kamerasını tanıttı: Legria HF-M32
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Neyıh 9 yıl
bu markalar bir gün çok popüler olacak canon & htc :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 9 yıl
canon işini iyi yapmış ancak biraz pahlaımı veriyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NasPod 9 yıl
Canon lensleri kendi üretiyor hocam . Sony gibi değil...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MIND GAMES 9 yıl
"diğerleri gibi arkada batarya çıkıntısı yok"

Benim HC9E'de de yok.
Ancak büyük / uzun süre giden batarya takınca oluşuyor tabi.
Sony, vizörü hareketli hale getirmiş. Bakaç geriye doğru çıkıyor tabi o zaman çıkıntı falan kalmıyor!

Merak ettim, Canon'da bu var mı diye?? Bu modelinde ya da başka bir camcorder'da???

Bir de filtre çapı 37 mm'e inmiş gene??? 58 mm'lerden!!!! Niye acaba??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 9 yıl
canon lensleri kendi mi üretiyo başka bir şirketten mi alıyo.bellekte iyiymiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SkYNeT-06 9 yıl
canonun bir güzelliğini seviyorum
genellikle bataryalarını konumlandırdığı yeri arkadan sıfır yapıyor! çok iyi düşünülmüş bir ayrıntı
diğerleri gibi arkada batarya çıkıntısı yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Video inceleme: ASUS GTX460 TOP SLI GTX480 ve HD5970 Karşısında! 9 yıl Extra Smart XS 1.5 TB NAS video incelemesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim