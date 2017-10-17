Canon PowerShot G1 X Mark III duyuruldu

Fotoğrafçılık sektörünün önemli isimlerinden Canon, kompakt kamera sınıfının en tepesinde yer alan PowerShot G1 X Mark II modelini yeniledi. Yeni model firmanın ilk APS-C sensörü taşıyan kompakt kamerası olacak.

Artıları eksileri

Nostaljik görünümden uzaklaşmayan PowerShot G1 X Mark III modelinde 24.3MP çözünürlüğünde APS-C sensör yer alıyor. Dual Pixel CMOS teknolojisi ile çok hızlı otomatik odaklama yapabilen sensör ayrıca LCD ekran üzerinde dokunarak da odaklama yapmaya imkan tanıyor.

Firmanın b görüntü işlemcisini kullanan cihaz 2.36 milyon noktalı yeni bir OLED elektronik vizöre sahip. Vizör yanında 3 inçlik dokunmatik bir LCD ekran da mevcut.

Makine sürekli otomatik odaklama ile saniyede 7 kare, sabit odaklama ile saniyede 9 kare çekebiliyor. 5 eksenli bir optik dengelemeye sahip modelin deklanşörü de bir DSLR havası verecek şekilde optimize edilmiş.

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Yeniliklerin yanında bazı eksiklikler de yok değil. Örneğin rakiplerin aksine G1 X Mark III sadece Full HD 60fps video kaydı yapabiliyor. Yine önceki versiyonun 24-120mm f/2.0-3.9 zoom lensi gitmiş ve yerine daha kısa 24-72 mm f/2.8-5.6 lens gelmiş. Yine de büyük sensörün bu lens ile çok iyi işler yapacağı belirtiliyor.

7 fotoğrafı dikey veya yatay bir araya getirerek panorama oluşturma, WiFi, NFC; Bluetooth, otomatik time-lapse modu gibi özellikler bulunan Canon PowerShot G1 X Mark III modeli 1299$ fiyat etiketine sahip. Satışlar Kasım ayında başlıyor.