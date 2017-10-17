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Canon PowerShot G1 X Mark III duyuruldu

Kompakt dijital fotoğraf makinesi segmentinde en iyisini arayanlar için geliştirilen Canon PowerShot G1 X Mark III modeli, yeni APS-C sensörü ile dikkat çekiyor.
1 yıl
2,1b
1
12
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık sektörünün önemli isimlerinden Canon, kompakt kamera sınıfının en tepesinde yer alan PowerShot G1 X Mark II modelini yeniledi. Yeni model firmanın ilk APS-C sensörü taşıyan kompakt kamerası olacak.

Artıları eksileri

Nostaljik görünümden uzaklaşmayan PowerShot G1 X Mark III modelinde 24.3MP çözünürlüğünde APS-C sensör yer alıyor. Dual Pixel CMOS teknolojisi ile çok hızlı otomatik odaklama yapabilen sensör ayrıca LCD ekran üzerinde dokunarak da odaklama yapmaya imkan tanıyor.

Firmanın b görüntü işlemcisini kullanan cihaz 2.36 milyon noktalı yeni bir OLED elektronik vizöre sahip. Vizör yanında 3 inçlik dokunmatik bir LCD ekran da mevcut.

Makine sürekli otomatik odaklama ile saniyede 7 kare, sabit odaklama ile saniyede 9 kare çekebiliyor. 5 eksenli bir optik dengelemeye sahip modelin deklanşörü de bir DSLR havası verecek şekilde optimize edilmiş.

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Yeniliklerin yanında bazı eksiklikler de yok değil. Örneğin rakiplerin aksine G1 X Mark III sadece Full HD 60fps video kaydı yapabiliyor. Yine önceki versiyonun 24-120mm f/2.0-3.9 zoom lensi gitmiş ve yerine daha kısa 24-72 mm f/2.8-5.6 lens gelmiş. Yine de büyük sensörün bu lens ile çok iyi işler yapacağı belirtiliyor.

7 fotoğrafı dikey veya yatay bir araya getirerek panorama oluşturma, WiFi, NFC; Bluetooth, otomatik time-lapse modu gibi özellikler bulunan Canon PowerShot G1 X Mark III modeli 1299$ fiyat etiketine sahip. Satışlar Kasım ayında başlıyor. 

 

https://www.engadget.com/2017/10/16/canon-g1-x-mark-iii-aps-c-compact-zoom/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Hawkeyexa 1 yıl
Çok güzel gözüküyor.
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jiddi 1 yıl Hawkeyexa
Hawkeyexa
Çok güzel gözüküyor.

7.000 lirayı kime versek çok güzel görünmeyi başarır bence !..
Alet 7.000 TL yahu !.. O da aldın aldın, yoksa dolar+avro uçuşa geçmişken 2-3 ay sonra 7.500, 5-6 ay sonra 8.000 TL olur mu olur !..
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ozturert 1 yıl
İğrenç bir makine. Ben bile daha iyisini yaparım.
24MP APSC algılayıcı, f2.8-5.6 lens (böyle APSC bir lens için resmen bit kadar), toz-nem geçirmez gövde, hareketli dokunmatik ekran, DualPixel otomatik odaklama, 3 duraklık ND filtre, sadece 399 gram, RX100 serisinden çok çok az büyük, videoda optik ve elektronik hibrit titreşim azaltma, WiFi NFC'nin yanında ek olarak Bluetooth...
4K video bile yok! Düşünsene ya! 4K video olmayan aleti kapımdan sokmam ben! 4K'sız yaşayamam! 4K başka bir dünya zaten. Etrafına bir baksana, 4K çekmeyen mi var abi? Kafalar olmuş 4K, Canon hala HD!
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kurs@tz 1 yıl ozturert
Orijinalden alıntı: ozturert
İğrenç bir makine. Ben bile daha iyisini yaparım.
24MP APSC algılayıcı, f2.8-5.6 lens (böyle APSC bir lens için resmen bit kadar), toz-nem geçirmez gövde, hareketli dokunmatik ekran, DualPixel otomatik odaklama, 3 duraklık ND filtre, sadece 399 gram, RX100 serisinden çok çok az büyük, videoda optik ve elektronik hibrit titreşim azaltma, WiFi NFC'nin yanında ek olarak Bluetooth...
4K video bile yok! Düşünsene ya! 4K video olmayan aleti kapımdan sokmam ben! 4K'sız yaşayamam! 4K başka bir dünya zaten. Etrafına bir baksana, 4K çekmeyen mi var abi? Kafalar olmuş 4K, Canon hala HD!

Lütfen İroni yapıyorsanız average IQ 80 olan bir topluluğa hitap ettiğinizi göz önünde bulundururarak yapınız ironilerinizi

Yazdıklarınıza bakarak çok kötü bir makine ile karşı karşıya olduğumuz zannedilebilir, ama aslında powershot serisine çok güzel bir ürün gelmiş gibi görünmekte.
Gövde kalitesi baya iyi gibi görünüyor, iyi korunduğu taktirde dededen toruna kalabilecek bir cihaz havası var (elime alıp incelemedim ancak eski seri canon premium compact gövdelerinin referans alıyorum.)
Görüntüsüyle Retro m43 makinelere darbe vurabilir diyeceğim ama bu tip aletleri Canon 800-900 dolardan aşağı fiyattan satmaz, 3000- 4500 tl arası bi fiyata gelecektir muhtemelen. Haklı da çünkü 400 dolarlık ve üzerine bi o kadar para verip 17-50 tamron lens takılmış bir eos 700d ile fotoğraf kaliesi olarak rahatça mücadele edebilecek bir cihaz olması çok muhtemeldir.
Bu prekompaklarda makro performansı/hedefe yaklaşma da bayağı iyi oluyor,
Telefoto çekimle işim olmaz, az manzara, az portre, az çiçek böceği yakından çekeyim, zırt pırt lens değiştirmeyeyim, sensörüme toz yapışmasın hep temiz kalsın, dslr hamallığı da yapmayayım, jpeg kalitemde yüksek olsun diyen ve çok parası olan Canon sever için değerlendirilmesi gereken bir ürüne benziyor.
Hele bir de bu ürünü fuji pre kompak makinelerde olduğu gibi geniş açı/tele lens eklentisi, deri yarım kılıf, muhtelif filtre, parasoley, renkli buton vs.vs. gibi tamamlayıcı hoş aksesuar paketiyle desteklerler ise bayağı cezbedici bir cihaz olacaktır.
Edit: Şurada bir inceleme buldum,%100 croplu örnekler koymuş, bi de ön siparişle 1299 usd olacak falan diyoolla, doğruysa 10 numara ürün, on numara fiyat



thenewcamera.com/...
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Fenomenon 1 yıl
görünüşü dışında hiçbir esprisi yok. sony rx serisi çok daha iyi. kompact olarak rx100 zoom olarak rx10 tercih edilir
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ali bey amca 1 yıl
simdiki gencler hep youtuber olup, ayda 100 lira kazanmaya ugrasiyor. varsa yoksa video. 4k, 7k... hd'ye kimse bakmaz oldu. :)
eger sadece fotograf ile ilgilenilecekse, sony rx'ler de bu makineye cok ciddi bir alternatif.
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flexii_87 1 yıl
makinayı çıkmadan öldürmüşler
F2.8-5.6 diyafram ve 4K çekim yok üstüne fiyatı 1300 usd fiyat çekmişler
buna vereceğiniz parayı yarı fiyatına 600 usd verip panasonic lx100 modelini alabilirsiniz, 2014 yılında çıkmasına rağmen günümüzdeki makinalara taş çıkartır.
şuan prof düğün çekimleri için nikon d750 kullanıyorum ve video çekim için arkadaştan panaosonic lx100 siparişi verdim.
geldiğinde ufak bir inceleme yapıp paylaşım yaparım
saygılarımla.
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ezimuse 1 yıl
Firmanın b görüntü işlemcisi değil DIGIC 7 işlemcisi kullanıyor
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jiddi 1 yıl
Fotoğrafta da görüldüğü üzere lensi F2.0 değildir !
f2.8 diyaframlı lens var makinada !..

Lens : EFL: 15-45mm (35 mm equivalent: 24-72mm) - Aperture: f/2.8 (W) - 5.6 (T)

Bu makinaya SLR-Like denemez. Onun için kompakt sınıfa has 3x zomdan fazlası olması lazım. SLR Like'ların tek önemli ve onları SLR like kılan özelliği yüksek zumlu olmaları. Başka ne yetenekleri ve ayrı kılan özelliği var ki kompaktlardan yoksa ?! E bu Canon G1 X Mark III'ün de 3x zumlu bir lensi var. Bu makinaya kompakt denir, APS-C sensörlü kompakt tabi.
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kutay86 1 yıl
Canon hayalimdeki makineyi yapmış,aps sensörlü slr like fotoğraf makinesi,ancak fiyatı 1299 dolar diye belirtilmiş,ileride fiyatı 2000-2500 lira civarına inerse alabilirim.
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V4LKyR 1 yıl
Şu APS-C sensörleri telefonlara getirdikleri gün... İşte o zaman... İşte o zaman şirinleri yakalayabileceğim.
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KalemKolik 1 yıl V4LKyR
Belki 10 yıl sonra gelir.
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