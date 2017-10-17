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Huawei Mate 10 yine Porsche Design

Huawei Mate serisi bu yıl da Porsche Design versiyonuna sahip olacak. Sınırlı sayıda ve sınırlı pazarlarda satış çıkacak Porsche Design Huawei Mate 10 modelinin detayları yazımızda.
1 yıl
3,3b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin geçen yıl Porsche Design ekibiyle yaptığı ortaklık sonrasında Mate 9 Porsche Design versiyonu ortaya çıkmıştı. Huawei Mate 10 modelinde de bu geleneğin devam ettiğini görüyoruz.

Lüks tüketim

Porsche Design adından da anlaşılacağı üzere lüks bir tasarıma sahip ve oldukça da pahalı. Zaten sınırlı sayıda üretilecek ve belirli ülkelerde satışa sunulacak. Porsche Design Mate 9 geçen yıl çok başarılı olduğu için bu yıl ki modele de yol göstermiş oldu.

Porsche Design Huawei Mate 10 donanım anlamında Mate 10 Pro ile birebir aynı. 6 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlükte AMOLED ekran, Kirin 970 yonga seti, 6GB LPDDR4 RAM, 4000mAh kapasiteli batarya, Hi-Fi ses, USB Tip-C bağlantısı, hızlı şarj bunlar arasında.

PD versiyonunun aslında kavisli bir ekranla gelmesi bekleniyordu zira geçen yıl Mate 9 modelinde böyle bir versiyon yer alıyordu ancak bu olmadı. Yani bu yıl Mate serisinde kavisli ekranlı bir model yer almayacak.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 10 karşınızda: Leica kamera, ince çerçeveler ve yapay zeka"

Porsche Design Huawei Mate 10 modelinin farklılıklarına bakacak olursak ön kısımda Porsche Design logosu bizi karşılıyor. Arka kısımda kamerayı öne çıkaran renk farklılığı bu kez dikey olarak yerleştirilmiş. Yine Huawei logosu da burada yer alıyor.

Diamond Black adında koyu siyah bir renge sahip olan model arka kısımda kenarlara doğru seramik kaplama kullanmış. Son olarak modelin 256GB dahili kapasite ile geleceğini belirtelim.

Kutu içerisinde ise Porsche Design deri kılıf, iki SuperCharge hızlı şarj adaptörü, iki adet USB Tip-C kablosu, USB Tip-C Hi-Res kulaklık ve VIP kartı yer alıyor. Model 1395 Avro fiyat etiketine sahip. 

 

https://www.lowyat.net/2017/145363/porsche-design-huawei-mate-10-classier-mate-10-pro/ Yorum Yaz
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aycibin 1 yıl
arkadaki huawei yazısı olmamış.masada gören çin malı telefon mu aldın diye dalga geçer.
alt marka çıkaracaksan yepyeni konumlandırması olması lazım.mesela lexus lexus'tur.hiçbiryerinde toyota yazmaz,yazamaz.
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sistemli adam 1 yıl
Dehşet cihaz.
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sniper23 1 yıl
1400 EURO para veriyorsun ama bir bakmışsın, 2 yıl olmadan yazılım desteği bitmiş.
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Fakirdepocu 1 yıl sniper23
sniper23
1400 EURO para veriyorsun ama bir bakmışsın, 2 yıl olmadan yazılım desteği bitmiş.

1400 euro verecek adamin bunu dusunecegini dusunmuyorum.

Benim etrafimda gordugum kadariyla yuksek paralar yatirip telefon alanlar diger yil yeni model cikinca da direkt aliyorlar
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hakankabaoglu 1 yıl
Note 8 den olsun iphone x ten olsun kat kat güzel bi telefon keisnlikle harikulade bir tasarım ve mükemmel özellikleri var piyasanın lideri olacağını düşünüyorum
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faniseyler 1 yıl
Yakındır bununda ipini çekerler
Yakında haberler çıkar patlıyor çatlıyor orası çabuk kırılır falan diye
Note 7 kumpas mağduru oldu, toplatıldı hemde bomba muhamelesi görerek özel kutularda falan.
aynı sorunlar iphone 8 de de oldu ama ona bişi diyen yok sadece incelemekle yetindiler
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QuexSeeL 1 yıl
Kavis garipliğini bırakmışlar darısı 18:9 gibi kullanışsız ölçeklendirmelerin başına.
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javaprof 1 yıl
normal serideki mavi olan en güzeli.
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buraoca2 1 yıl
Kutu icerigi harici Xiaomi nin cikardigi Seramik kaplama cihazlari gibi olmuş... PD yerine Ceramic yazilsa da farketmezmis yani...
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