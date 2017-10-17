Huawei Mate 10 yine Porsche Design

Huawei’nin geçen yıl Porsche Design ekibiyle yaptığı ortaklık sonrasında Mate 9 Porsche Design versiyonu ortaya çıkmıştı. Huawei Mate 10 modelinde de bu geleneğin devam ettiğini görüyoruz.

Lüks tüketim

Porsche Design adından da anlaşılacağı üzere lüks bir tasarıma sahip ve oldukça da pahalı. Zaten sınırlı sayıda üretilecek ve belirli ülkelerde satışa sunulacak. Porsche Design Mate 9 geçen yıl çok başarılı olduğu için bu yıl ki modele de yol göstermiş oldu.

Porsche Design Huawei Mate 10 donanım anlamında Mate 10 Pro ile birebir aynı. 6 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlükte AMOLED ekran, Kirin 970 yonga seti, 6GB LPDDR4 RAM, 4000mAh kapasiteli batarya, Hi-Fi ses, USB Tip-C bağlantısı, hızlı şarj bunlar arasında.

PD versiyonunun aslında kavisli bir ekranla gelmesi bekleniyordu zira geçen yıl Mate 9 modelinde böyle bir versiyon yer alıyordu ancak bu olmadı. Yani bu yıl Mate serisinde kavisli ekranlı bir model yer almayacak.

Ayrıca Bkz.

"Huawei Mate 10 karşınızda: Leica kamera, ince çerçeveler ve yapay zeka"

Porsche Design Huawei Mate 10 modelinin farklılıklarına bakacak olursak ön kısımda Porsche Design logosu bizi karşılıyor. Arka kısımda kamerayı öne çıkaran renk farklılığı bu kez dikey olarak yerleştirilmiş. Yine Huawei logosu da burada yer alıyor.

Diamond Black adında koyu siyah bir renge sahip olan model arka kısımda kenarlara doğru seramik kaplama kullanmış. Son olarak modelin 256GB dahili kapasite ile geleceğini belirtelim.

Kutu içerisinde ise Porsche Design deri kılıf, iki SuperCharge hızlı şarj adaptörü, iki adet USB Tip-C kablosu, USB Tip-C Hi-Res kulaklık ve VIP kartı yer alıyor. Model 1395 Avro fiyat etiketine sahip.