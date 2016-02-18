Canon, Powershot G7 X Mark II ve PowerShot SX720 HS modellerini tanıttı

Yüksek performanslı kompakt fotoğraf makinesi arayan, gelişmiş amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için ideal dijital görüntüleme çözümleri sunan Canon, kompakt PowerShot G7 X Mark II ve PowerShot SX720 HS dijital fotoğraf makinelerini tanıttı.





PowerShot G7 X Mark II, Canon'un yeni DIGIC 7 görüntü işlemcisi ile birlikte 1.0-inç, 20.1 Megapiksel CMOS sensörüyle gürültüyü azaltma ve düşük ışıkta bile üstün görüntü kalitesi sunmaya yardımcı oluyor. Kolayca cebinizde veya çantanızda taşıyabileceğiniz günlük kullanım için ideal olan PowerShot SX720HS ise unutulmaz anları yakalarken üstün performans ve çözünürlük sağlayan 40x optik zoom lense (24-960mm ile eşdeğer) sahip.

PowerShot G7 X Mark II





Canon'un yeni yüksek hızlı DIGIC 7 görüntü işlemcisine sahip PowerShot G7 X Mark II, yüksek kaliteli şık gövde ve optimum konforlu kavrama ile kompakt sofistike ve hızlı bir model olarak dikkat çekiyor. Canon'un PowerShot G7 X dijital kamera başarısı üzerine inşa edilen yeni dijital fotoğraf makinesi hızlı başlatma ve çekim arasında kısa aralıklarla saniyede (fps) sekiz kare geliştirilmiş sürekli RAW çekim hızına sahip. Ürünün diğer özellikleri şunlar:

Gürültüyü azaltma ve düşük ışıkta bile üstün görüntü kalitesi sunmaya yardımcı olan Canon'un yeni DIGIC 7 görüntü işlemcisi ile birlikte 1.0-inç, 20.1 Megapiksel CMOS sensörü

Canon Akıllı Görüntü Sabitleyicisi ile parlak f/1.8 (W) – f/2.8 (T), 4.2x (24–100mm ile eşdeğer) optik zoom lens ve 9-bıçaklı iris diyafram

1,04 milyon nokta ekran çözünürlüğü ve 180° yukarı ve 45° aşağı eğim seçenekleriyle çok açılı 3.0 inç kapasitif dokunmatik LCD paneli

Stereo ses ile MP4 formatında 1080p Full HD video yakalama yeteneği

Kolay paylaşım ve görüntü-video aktarımı için özel bir Wi-Fi düğmesi ile dahili Wi-Fi ve NFC özelliği

Renk, kontrast ve keskinlik için ayarlar sunan Picture Style fonksiyonu

Kamerada RAW dönüştürme, bu sayede bilgisayar kullanmadan kamera üzerinde özel görüntü işleme değişiklikleri için önizleme yapılabiliyot

Kısa aralıklarla çekilen karelerin kısa film oluşturacak şekilde birleştirilebileceği Time-Lapse Film özelliği

Otomatik deklanşör hızı ayarlama

Canon PowerShot G7 X Mark II dijital fotoğraf makinesinin 699,99 dolarlık fiyat etiketiyle Mayıs ayında satışa sunulması bekleniyor.

PowerShot SX720 HS





Yeni ve güçlü bir zoom lensi ile donatılmış Canon PowerShot SX720 HS, hafif ve kompakt bir makine arayan, akıllı telefon ya da giriş seviyesi dijital fotoğraf makinesinden bir adım yukarı atmak isteyen amatör fotoğrafçılar için ideal bir seçim gibi görünüyor. Maksimum kolaylık sağlamak için kompakt boyut korunurken, Canon PowerShot SX710 HS modelinin halefi olarak PowerShot SX720 HS zoom aralığını arttırıyor. Ek özellikleri şu şekilde:

Kolay paylaşım ve görüntü-video aktarımı için özel bir Wi-Fi düğmesi ile dahili Wi-Fi ve NFC özelliği

Düşük ışıkta bile olağanüstü görüntü kalitesi sunmaya yardımcı olmak için Canon'un DIGIC 6 görüntü işlemcisi ile birlikte 20.3 Megapiksel CMOS sensör

Stereo ses ile 1080p / 60 Full HD video yakalama

Geniş bir açıdan, kolay görüntülemeye izin veren 3.0 inç LCD (yaklaşık 922.000 nokta)

Yüksek zoom ayarlarında uzaktaki nesneleri takip etmenize yardımcı olan Zoom Çerçeveleme Yardımı

Fotoğraflarınız ve videolarınızdan film oluşturabileceğiniz Story Highlight özelliği

Sanatsal görüntüler oluşturmak için Creative Shot modu

Canon'un PowerShot SX720 HS dijital fotoğraf makinesinin Mart 2016'da 379.99 dolarlık bir fiyatla satışa sunulması planlanıyor.

https://www.usa.canon.com/internet/portal/us/home/about/newsroom/press-releases