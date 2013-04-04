Canon, VIXIA HF G30 video kamera modelini resmi olarak duyurdu

Ürettiği başarılı fotoğraf makinesi ve lens modelleri dışında birçok profesyonel ya da amatör video kamera modelleri de bulunan Canon, yeni geliştirdiği VIXIA HF G30 video kamera modelini resmi olarak tanıttı.

Canon tarafından duyurulan ve VIXIA HF G30 ismine sahip olan video kamera modeli, ileri seviye videolar çekmek isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş durumda. Üzerinde yeni tasarlanmış 20 kat optik (400 kat dijital) yakınlaştırma sağlayabilen 26.8-576mm lens bulunan model, 3.09MP 1/2.84" HD CMOS Pro sensöre, DIGIC DV4 görüntü işlemcisine, dahili gelişmiş titreşim önleme sistemlerine, FullHD 1080/60P MP4(35 Mbps) /AVCHD(28 Mbps) video kayıt yeteneğine, 3.5" 1,230,000 nokta OLED hareketli dokunmatik LCD ekrana, 1,560,000 nokta hareketli elektronik vizöre ve SDHC/SDXC destekli iki adet hafıza kartı yuvasına sahip.

Dahili olarak gelen Wi-Fi bağlantı seçeneği ile mobil ya da masaüstü cihazlara anlık olarak kablosuz görüntü aktarımı sağlayabilen VIXIA HF G30, Dual Recording teknolojisi ile aynı anda hem MP4 hem de AVCHD videolar çekilmesine mümkün kılabiliyor. Canon'un harici mikrofon modellerine de uyumlu olarak geliştirilmiş olan video kamera modeli, 109x84x182mm boyutlara ve ortalama 765 gram ağırlığa sahip. Üzerinde ayrıca miniHDMI, USB, Kompozit video ve bağlantı çıkışları da yer alan VIXIA HF G30, kullanıcılara manuel ayarlar yanında oldukça gelişmiş otomatik çekim modları ve aynı zamanda 2.91MP fotoğraf çekebilme imkanı sağlıyor





Canon tarafından geliştirilen VIXIA HF G30 video kamera modeli, Haziran ayında 1,700$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkıyor.

http://www.usa.canon.com/cusa/about_canon?pageKeyCode=pressreldetail&docId=0901e024808660bc#