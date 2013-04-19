Canon, VIXIA HF R42 video kamera modelinin satışına başladı





Canon tarafından CES2013 fuarında kullanıcılar karışına çıkartılan VIXIA HF R42 video kamera modelinin satışına başlandı.

Canon'un VIXIA video kamera ailesinin üyelerinden olan HF R42 video kamera modeli, teknik olarak 1/4.85-inç CMOS sensöre, 32 kat optik, 1060 kat dijital yakınlaştırma sağlayan 28.5-1232mm lensle, 3-inç 230 nokta hareketli dokunmatik ekrana, DIGIC DV 4 görüntü işlemcisine ve elde çekimlerde kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan optik görüntü sabitleme teknolojisine sahip.

AVCHD (28Mbps) ya da MP4 (35Mbps) formatlarında FullHD 1920x1080P video çekimi yapabilen model, ayrıca fotoğraf çekimi de yapabiliyor ve bu verileri dahili 32GB hafızası ya da SD/SDHC/SDXC hafıza kartları üzerine kaydedebiliyor. Ayrıca cihaz, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı seçeneği ile çekilen videoların direkt olarak sosyal paylaşım sitelerine aktarılmasına, ya da canlı görüntü aktarımı yapılmasına imkan verebiliyor.

Lityum-iyon bataryası ile kullanıcılara oldukça uzun çekim imkanı sağlayan Canon HF R42 video kamera modeli, yurt dışında 499$ fiyat etiketine sahip olarak satılmaya başlanmış durumda. Ürünün ülkemizdeki satış durumu hakkında ise henüz bir bilgi mevcut değil.





http://www.bestbuy.com/site/Canon---VIXIA-HF-R42-32GB-HD-Flash-Memory-Camcorder/7930076.p;tab=specifications?id=1218862380006&skuId=7930076#tab=overview