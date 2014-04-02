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Canon, XF205 ve XF200 HD isimli iki yeni profesyonel video kamerasını tanıttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon, XF205 ve XF200 HD isimli iki yeni profesyonel video kamerasını tanıttı

Fotoğraf makinesi ve yazıcı ürünleri yanında video kameralar da hazırlayan sektörün büyük ismi Canon, ürün gamına XF205 ve XF200 HD isimli iki yeni profesyonel video kamerasını eklediğini duyurdu.
Kompakt gövdeleriyle daha çok haberciler ve düğün çekimi yapan profesyonel kişiler hedef alınarak hazırlanan Canon XF205 ve XF200 HD, XF105 ve XF100 kamera modellerin üzerine konumlandırılmış durumda. Birbirlerinden 3G-SDI ve HD-SDI (XF205) çıkış terminalleriyle ayrılan kameralar, ortak olarak CMOS sensör, 20 kat optik yakınlaştırma yapabilen 26.8 mm geniş açı lens (EMD teknolojisiyle doğal bulanıklık karakteri), 1920 x 1080 piksel yani Full HD çekim kalitesi, yayın istasyonları tarafından kullanılan MXF ile MP4 formatlarında çekim desteği, hareketli 3.5-inç OLED ekran, geniş manuel kontrol yeteneği ve Ethernet LAN ile çift bant kablosuz internet desteği gibi teknik ayrıntılara sahipler. Gövdelerinin XF305/XF300 modellerine göre %58 oranında daha hafif ve ufak olduğu belirtilen XF205 ve XF200 HD, CameraAccess uygulaması üzerinde canlı ön izleme ve kablosuz yönetme gibi çağımıza uygun özellikleri de kullanıcılarına aktif olarak sunulabiliyor.
Canon ayrıca video çekimleri için özel olarak hazırlanan PL ile E-Mount bağlantı yapısına sahip Cine-Servo 17-120mm T2.95 lens modelini de kullanıcıların beğenisine sunmuş durumda. Üzerinde yer alan özel tutma bölümüyle omuz üstü kamera kullanım tarzı için hazırlanan lens, optik olarak 4K çekime çıkılmasına izin veriyor ve elektronik olarak yakınlaşma yapabiliyor. Canon'un yine video odaklı tanıttığı son lensi ise HJ18ex7.6B ismine sahip. Cine-Servo 17-120mm T2.95 ile benzer bir kullanım ve gövde yapısıyla gelen lens, 2/3-inç kameralar için geliştirilmiş ve 7.6 - 137mm'lik odak uzaklığıyla birçok farklı çekim tarzı için rahatlıkla kullanılabiliyor.
Canon'un profesyonellere yönelik ürünlerinden XF205 4,400$, XF200 HD 3900$, Cine-Servo 17-120mm T2.95 33,000$, son olarak HJ18ex7.6B lens modeli ise 20,700$'dan başlayan fiyat etiketleriyle Temmuz ayında satışa çıkıyorlar.
 
Canon, XF205 ve XF200 HD isimli iki yeni profesyonel video kamerasını tanıttı

http://www.dpreview.com/news/2014/04/02/canon-launches-xf205-and-xf200-hd-professional-camcorders?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_0 Yorum Yaz
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