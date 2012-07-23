Canon, aynasız EOS M modelini tanıttı

Bir süre önce görselleri internete sızan aynasız Canon EOS M fotoğraf makinesini bugün resmi olarak tanıttı.





Dokunmatik ekranı ve küçük boyutlarıyla dikkat çeken Canon EOS M fotoğraf makinesinde 18MP çözünürlüğünde APS-C boyutunda CMOS sensöre yer verilmiş. Model hem fotoğrafçılar hem de video çeken kullanıcılara hitap ediyor. Movie Servo AF ile Full HD formatında kayıt yaparken, hareket eden nesnelere sürekli olarak odaklanabiliyor.





Video kaydı için 100-6400 ISO aralığı (H modunda 12800'e kadar çıkabiliyor), fotoğraf için 100-12800 ISO aralığı (H modunda 25600'e kadar çıkabiliyor), video esnasında ekran sabit görüntü alabilme, DIGIC 5 görüntü işlemcisi ile yüksek kalitede video ve fotoğraf çekebilme, hibrid CMOS AF ile hızlı otomatik odaklama, 3 inçlik 1 040 000 noktalı dokunmatik ekran, ekran üzerinde dokunarak zoomlama ve odaklama yapabilme, Multi-shot Noise Reduction ile çoklu çekimlerde yüksek ISO hızlarında kumlanmayı engelleme, SD/SDHC/SDXC ve UHS-I kartlara uyumluluk, modelin sunduğu özellikler arasında.





Canon EOS M, Speedlite 600EX ve Speedlite Transmitter ST-E3-RT gibi opsiyonel flaş araçlarına ve GP-E2 GPS alıcısına da uyumlu.





Ekim ayında piyasaya sürülecek Canon EOS M modeli, EF-M 22mm f/2 STM lensiyle birlikte 800$ fiyat etiketine sahip.





EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM lens, EF-EOS M adaptör ve Speedlite 90EX flaş aracı da yine Ekim ayında sırasıyla 300$, 200$ ve 150$ olarak piyasaya sürülecek.









http://www.engadget.com/2012/07/23/canon-eos-m-mirrorless-camera/