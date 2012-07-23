Canon, aynasız EOS M modelini tanıttı

Haber Editörü
Bir süre önce görselleri internete sızan aynasız Canon EOS M fotoğraf makinesini bugün resmi olarak tanıttı.
Dokunmatik ekranı ve küçük boyutlarıyla dikkat çeken Canon EOS M fotoğraf makinesinde 18MP çözünürlüğünde APS-C boyutunda CMOS sensöre yer verilmiş. Model hem fotoğrafçılar hem de video çeken kullanıcılara hitap ediyor. Movie Servo AF ile Full HD formatında kayıt yaparken, hareket eden nesnelere sürekli olarak odaklanabiliyor.
Video kaydı için 100-6400 ISO aralığı (H modunda 12800'e kadar çıkabiliyor), fotoğraf için 100-12800 ISO aralığı (H modunda 25600'e kadar çıkabiliyor), video esnasında ekran sabit görüntü alabilme, DIGIC 5 görüntü işlemcisi ile yüksek kalitede video ve fotoğraf çekebilme, hibrid CMOS AF ile hızlı otomatik odaklama, 3 inçlik 1 040 000 noktalı dokunmatik ekran, ekran üzerinde dokunarak zoomlama ve odaklama yapabilme, Multi-shot Noise Reduction ile çoklu çekimlerde yüksek ISO hızlarında kumlanmayı engelleme, SD/SDHC/SDXC ve UHS-I kartlara uyumluluk, modelin sunduğu özellikler arasında.
Canon EOS M, Speedlite 600EX ve Speedlite Transmitter ST-E3-RT gibi opsiyonel flaş araçlarına ve GP-E2 GPS alıcısına da uyumlu.
Ekim ayında piyasaya sürülecek Canon EOS M modeli, EF-M 22mm f/2 STM lensiyle birlikte 800$ fiyat etiketine sahip.
EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM lens, EF-EOS M adaptör ve Speedlite 90EX flaş aracı da yine Ekim ayında sırasıyla 300$, 200$ ve 150$ olarak piyasaya sürülecek.
http://www.engadget.com/2012/07/23/canon-eos-m-mirrorless-camera/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Vizör konusunda ise, bende vizörü ekrana tercih ederim ancak aletin gövdesi küçücük bu aletin üzerine koyacağı vizör de küçücük olacak ve çok kullanışsız oluyor o şekilde.. G10 makinamda vizör var bit kadar, çoğu zaman ekrandan bakıp çekiyorum.. Ama zaman zaman vizörün faydasını da görmedim desem yalan olur.. Yine de bu tip bir makinada çok çok önemli bir eksiklik değil bence.
Dahili flaş ise, fotoğraf üzerindeki sonuçlarına bakınca gerçek anlamda "fotoğrafçılık" açısından çok anlamlı olmasa da (birçok profesyonelin de kullandığı 5d serisinde ve 1D, 1Ds serilerinde dahili flaş yoktur mesela), bu tip bir makinada olmalıydı gibi görünüyor başta. Ancak şu da var, flaş olsa da, var demiş olmak için koymuş olacaklardı, çünkü internetten ararsanız bu haberde görünmemekle beraber bu gövdeye özel (adaptörsüz kullanabileceğiniz) zoom lens de tanıtıldı; bu makinayla beraber çıkacak piyasaya. Gövde küçük, zoom lens ise uzun ve büyük. Yani büyük derken, bu gövdeye göre nispeten büyük (sony nex lerde ve diğer markalarda da olduğu gibi). O küçük gövdenin üzerinde bulunacak bir dahili flaşın ışığını o zoom lens oldukça kapatır ve muhtemelen zoom lens ile dahili flaş kullanımı hüsran olur. Hele adaptörle kullanılacak koca dslr lensleri ile hiçbir işe yaramazdı. Dahili flaş olsaydı bile sadece haberdeki fotoğrafta üzerinde görünen 22mm pancake prime lens ile adam gibi kullanılabilirdi bence. Bu sebepten koymadıklarını düşünüyorum.