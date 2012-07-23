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Canon, aynasız EOS M modelini tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce görselleri internete sızan aynasız Canon EOS M fotoğraf makinesini bugün resmi olarak tanıttı. 

Dokunmatik ekranı ve küçük boyutlarıyla dikkat çeken Canon EOS M fotoğraf makinesinde 18MP çözünürlüğünde APS-C boyutunda CMOS sensöre yer verilmiş. Model hem fotoğrafçılar hem de video çeken kullanıcılara hitap ediyor. Movie Servo AF ile Full HD formatında kayıt yaparken, hareket eden nesnelere sürekli olarak odaklanabiliyor.

Video kaydı için 100-6400 ISO aralığı (H modunda 12800'e kadar çıkabiliyor), fotoğraf için 100-12800 ISO aralığı (H modunda 25600'e kadar çıkabiliyor), video esnasında ekran sabit görüntü alabilme, DIGIC 5 görüntü işlemcisi ile yüksek kalitede video ve fotoğraf çekebilme, hibrid CMOS AF ile hızlı otomatik odaklama, 3 inçlik 1 040 000 noktalı dokunmatik ekran, ekran üzerinde dokunarak zoomlama ve odaklama yapabilme, Multi-shot Noise Reduction ile çoklu çekimlerde yüksek ISO hızlarında kumlanmayı engelleme, SD/SDHC/SDXC ve UHS-I kartlara uyumluluk, modelin sunduğu özellikler arasında.

Canon EOS M, Speedlite 600EX ve Speedlite Transmitter ST-E3-RT gibi opsiyonel flaş araçlarına ve GP-E2 GPS alıcısına da uyumlu. 

Ekim ayında piyasaya sürülecek Canon EOS M modeli, EF-M 22mm f/2 STM lensiyle birlikte 800$ fiyat etiketine sahip. 

EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM lens, EF-EOS M adaptör ve Speedlite 90EX flaş aracı da yine Ekim ayında sırasıyla 300$, 200$ ve 150$ olarak piyasaya sürülecek.
Canon, aynasız EOS M modelini tanıttı
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http://www.engadget.com/2012/07/23/canon-eos-m-mirrorless-camera/ Yorum Yaz
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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
600d,550d, gibi makinelerinde kullandığı algılayıcıyı direk kullanmış sanırım.Yine de aps-c den daha küçük bir tane kullanmaması iyi,digic 5 eski model digic 4 ten bir kaç kat daha hızlı,bu açıdan iso,videodaki moir ve detay konusunda oldukça iyi olması gerekir.Dahili flaşın olmaması ise çok saçma olmuş,portatifliği ile ön plana çıkan bir alete harici flaş takmak amaca ters düşmek olur bence.Çok büyük bir yeniliği yok,diğerlerine eş seviye bir makine ile Canon da yarışa katılmış oldu.Tabi ki belirleyici unsur yine performans olacaktır.
600d,550d, gibi makinelerinde kullandığı algılayıcıyı direk kullanmış sanırım.Yine de aps-c den daha küçük bir tane kullanmaması iyi,digic 5 eski model digic ...
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chosen2007 7 yıl
dslr havası vermiyor diye eleştiriyorsunuz ama bu cihazların amacı zaten dslr'ın yerini almak değil ki?! küçük bir makina içine büyük sensörü koymuş digic 5 işlemciyi koymuş, bas çek makina boyutlarında çok daha hızlı ve çok daha kaliteli görüntü elde ediyorsunuz. Benim gibi dslr kullanan ama her yere onu taşımak istemediği için G serisi bir compact makinası da olanlar için oldukça güzel bir seçenek. Ya da compact makina da Canon G serisi makinalara kadar gelmiş ama boyutları dolayısıyla dslr'a geçmek istemeyen, ancak daha hızlı bir makina ve daha kaliteli fotoğraf isteyenler için çok güzel makinalar bu mirrorless serisi. Canon bu makinaya 1,6 çarpanlı APS-C sensörünü koyarak bu segmentteki en büyük sensörlü makinayı çıkartmış oldu..
Vizör konusunda ise, bende vizörü ekrana tercih ederim ancak aletin gövdesi küçücük bu aletin üzerine koyacağı vizör de küçücük olacak ve çok kullanışsız oluyor o şekilde.. G10 makinamda vizör var bit kadar, çoğu zaman ekrandan bakıp çekiyorum.. Ama zaman zaman vizörün faydasını da görmedim desem yalan olur.. Yine de bu tip bir makinada çok çok önemli bir eksiklik değil bence.
Dahili flaş ise, fotoğraf üzerindeki sonuçlarına bakınca gerçek anlamda "fotoğrafçılık" açısından çok anlamlı olmasa da (birçok profesyonelin de kullandığı 5d serisinde ve 1D, 1Ds serilerinde dahili flaş yoktur mesela), bu tip bir makinada olmalıydı gibi görünüyor başta. Ancak şu da var, flaş olsa da, var demiş olmak için koymuş olacaklardı, çünkü internetten ararsanız bu haberde görünmemekle beraber bu gövdeye özel (adaptörsüz kullanabileceğiniz) zoom lens de tanıtıldı; bu makinayla beraber çıkacak piyasaya. Gövde küçük, zoom lens ise uzun ve büyük. Yani büyük derken, bu gövdeye göre nispeten büyük (sony nex lerde ve diğer markalarda da olduğu gibi). O küçük gövdenin üzerinde bulunacak bir dahili flaşın ışığını o zoom lens oldukça kapatır ve muhtemelen zoom lens ile dahili flaş kullanımı hüsran olur. Hele adaptörle kullanılacak koca dslr lensleri ile hiçbir işe yaramazdı. Dahili flaş olsaydı bile sadece haberdeki fotoğrafta üzerinde görünen 22mm pancake prime lens ile adam gibi kullanılabilirdi bence. Bu sebepten koymadıklarını düşünüyorum.
dslr havası vermiyor diye eleştiriyorsunuz ama bu cihazların amacı zaten dslr'ın yerini almak değil ki?! küçük bir makina içine büyük sensörü koymuş digic 5 işl...
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DH Misafiri 7 yıl
canon s100 candır. Gerek g10 g11 gerekse g1x e göre hem küçük hem ucuz. Gömlek cebinde aynasız taşı herdaim.
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zaga20 7 yıl
Dokunmatik olmasi olmamıs bence
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keskur 7 yıl
bana göre tasarım çok kötü fazlada eleştiri alıyor vizor ve dahili flaş yok buda bi eksik donanım olarak iyi 800 usd pahalı bu amerika fiyatı aynasız modellerde alınabilecek en iyi makina şu aşamada sony nex7 olarak gözüküyor türkiye fiyatı uçuk tabi.
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yildirima 7 yıl keskur
keskur

bana göre tasarım çok kötü fazlada eleştiri alıyor vizor ve dahili flaş yok buda bi eksik donanım olarak iyi 800 usd pahalı bu amerika fiyatı aynasız modellerde alınabilecek en iyi makina şu aşamada sony nex7 olarak gözüküyor türkiye fiyatı uçuk tabi.

Nex-7 süper ama ulaşmak ne mümkün
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DarkSidesOfMe 7 yıl
estetik olarak çok kötü olmuş, sanki aceleye getirilmiş gibi
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H.ULK 7 yıl
Dizaynı cok güzel bence. Bir girerlim bakalım piyasaya ne olucak. Kullanıcıların yorumları ne olucak. Sony , samsung , nikon , olympus , panasonic kullananlar yani sürekli mirrosless kullananların youmları ne olucak. Görelim ilerleyen günlerde. Ama bana kalırsa herkes cok sevicek.
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TikaMasala 7 yıl
Nex-5n in tirnagi olamaz. Hem cok pahali hemde hala eski 18mp sensore sahip. D7000 de kullanilan 16.1mp sony sensor canonun 18mp sensorunden cok daha iyi. Nex-5n ve nex-3f de bu sensor var ve 18-55mm ile bile guzel, noise olmayan fotolar cekebiliyorsunuz.
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chosen2007 7 yıl
dslr havası vermiyor diye eleştiriyorsunuz ama bu cihazların amacı zaten dslr'ın yerini almak değil ki?! küçük bir makina içine büyük sensörü koymuş digic 5 işlemciyi koymuş, bas çek makina boyutlarında çok daha hızlı ve çok daha kaliteli görüntü elde ediyorsunuz. Benim gibi dslr kullanan ama her yere onu taşımak istemediği için G serisi bir compact makinası da olanlar için oldukça güzel bir seçenek. Ya da compact makina da Canon G serisi makinalara kadar gelmiş ama boyutları dolayısıyla dslr'a geçmek istemeyen, ancak daha hızlı bir makina ve daha kaliteli fotoğraf isteyenler için çok güzel makinalar bu mirrorless serisi. Canon bu makinaya 1,6 çarpanlı APS-C sensörünü koyarak bu segmentteki en büyük sensörlü makinayı çıkartmış oldu..
Vizör konusunda ise, bende vizörü ekrana tercih ederim ancak aletin gövdesi küçücük bu aletin üzerine koyacağı vizör de küçücük olacak ve çok kullanışsız oluyor o şekilde.. G10 makinamda vizör var bit kadar, çoğu zaman ekrandan bakıp çekiyorum.. Ama zaman zaman vizörün faydasını da görmedim desem yalan olur.. Yine de bu tip bir makinada çok çok önemli bir eksiklik değil bence.
Dahili flaş ise, fotoğraf üzerindeki sonuçlarına bakınca gerçek anlamda "fotoğrafçılık" açısından çok anlamlı olmasa da (birçok profesyonelin de kullandığı 5d serisinde ve 1D, 1Ds serilerinde dahili flaş yoktur mesela), bu tip bir makinada olmalıydı gibi görünüyor başta. Ancak şu da var, flaş olsa da, var demiş olmak için koymuş olacaklardı, çünkü internetten ararsanız bu haberde görünmemekle beraber bu gövdeye özel (adaptörsüz kullanabileceğiniz) zoom lens de tanıtıldı; bu makinayla beraber çıkacak piyasaya. Gövde küçük, zoom lens ise uzun ve büyük. Yani büyük derken, bu gövdeye göre nispeten büyük (sony nex lerde ve diğer markalarda da olduğu gibi). O küçük gövdenin üzerinde bulunacak bir dahili flaşın ışığını o zoom lens oldukça kapatır ve muhtemelen zoom lens ile dahili flaş kullanımı hüsran olur. Hele adaptörle kullanılacak koca dslr lensleri ile hiçbir işe yaramazdı. Dahili flaş olsaydı bile sadece haberdeki fotoğrafta üzerinde görünen 22mm pancake prime lens ile adam gibi kullanılabilirdi bence. Bu sebepten koymadıklarını düşünüyorum.
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Amedra 7 yıl
Aynasiz Canon yazısını görünce fena güldüm.
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zerocontrol 7 yıl
22 mm F2 lens yerine zoom lens kullanılabilirdi eksik bir yön olmuş gibi geldi bana
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H.ULK 7 yıl
Onların amacı adaptörü kullandırmak.
Adaptör ü ile her türlü lensi kullanabiliriz zaten. EF veya EFS.

Bütün mirrorless yapan markaların klasik hareketi bu. :)
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oledudi 7 yıl
Pahalı değil mi?
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H.ULK 7 yıl
Canon epey bir direndi Mirrorless olayına. G1x de çare olamadı. En sonunda güzellik abidesi yaratmış. Çok güzel bir makina. Aynasız grubunu sallayabilir.
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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
600d,550d, gibi makinelerinde kullandığı algılayıcıyı direk kullanmış sanırım.Yine de aps-c den daha küçük bir tane kullanmaması iyi,digic 5 eski model digic 4 ten bir kaç kat daha hızlı,bu açıdan iso,videodaki moir ve detay konusunda oldukça iyi olması gerekir.Dahili flaşın olmaması ise çok saçma olmuş,portatifliği ile ön plana çıkan bir alete harici flaş takmak amaca ters düşmek olur bence.Çok büyük bir yeniliği yok,diğerlerine eş seviye bir makine ile Canon da yarışa katılmış oldu.Tabi ki belirleyici unsur yine performans olacaktır.
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