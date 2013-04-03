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Canon, i-SENSYS çok fonksiyonlu lazer yazıcı ailesine yeni modeller ekledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,7b
1
Yazıcı
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon, i-SENSYS çok fonksiyonlu lazer yazıcı ailesine yeni modeller ekledi

Ürettiği başarılı görüntüleme sistemleri yanında üst seviye yazıcı/tarayıcı modelleri de mevcut olan Canon, i-SENSYS çok fonksiyonlu lazer yazıcı ailesine yeni modeller ekleyerek güncelledi.
Canon tarafından geliştirilen i-SENSYS çok fonksiyonlu lazer yazıcı ailesi, küçük ofis ve işyerleri hedef alınarak geliştirilmiş durumda. MF8230Cn, MF8280Cw, MF8540Cdn, MF8550Cdn, MF8580Cdw model isimlerine sahip olan çok fonksiyonlu lazer yazıcı modelleri, Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi ile beraber Apple AirPrint, Canon Mobile Printing App ve Google Clound Print desteklerine sahipler. i-SENSYS çok fonksiyonlu lazer yazıcı ayrıca, otomatik çift taraflı renkli ağ baskısı (14-20 sayfaya kadar mono ve renkli), fotokopi ve faks özellikleri yanında, üzerlerinde yer alan kullanıcı dostu 7 satır LCD ekran ile kolay bir kullanım sunabiliyorlar.
Ağ ya da USB üzerinden tarama imkanı da veren modellerin fiyatları ve ülkemizde satış tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil.

http://www.canon.co.uk/About_Us/Press_Centre/Press_Releases/Business_Solutions_News/1H13/Canon_launches_high_performance_i_SENSYS.aspx?source=rss Yorum Yaz
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