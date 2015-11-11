Canon, iki yeni profesyonel video kamerasını tanıttı

Fotoğraf makinesi yanında oldukça iyi video ve sinema kameraları bulunan Canon, ürün gamına XA30 ve XA35 isimlerini verdiği iki yeni profesyonel kamerasını eklediğini duyurdu.

Gövde yapılarıyla özellikle sürekli olarak hareket halinde olması gereken gazetecilere hitap eden eden Canon XA30 ve XA35, ergonomik özellikleri dahil birçok özelliği ortak olarak paylaşıyorlar. Bu açıdan başladığımızda temellerinde yeni geliştirilmiş 1/2.84-inç HD CMOS Pro sensör yer alan profesyonel video kameralar, Canon tarafından belirtildiği kadarıyla keskin bir görüntü ortaya koyabiliyor ve yüksek düşük ışık performansı sunabiliyorlar.

İçlerinde Wide DR ve Highlight Priority olmak üzere iki farklı yeni ayar seçimi yer alan modeller, Wide DR yani geniş dinamik aralık modunda %600'lere varan dinamik aralığa çıkış yapabiliyor ve böylece hem gölge alanlar hem de parlak alanlardan maksimum detay verebiliyorlar. Highlight Priority modunda ise özellikle parlak ışıklı alanlarda daha doğal ton ve zengin renkler elde edilebiliyor.

Beklentilerin aksine 4K yerine 1920 x 1080 piksel 59.94p video çekimleri yapabilen ve bu çekimleri sabit şekilde tasarlanan 20 kat optik yakınlaştırmaya sahip 5 eksenli görüntü sabitleme teknolojili 26.8-576mm lensleriyle destekleyen Canon XA30 ve XA35, 3.5-inç boyutundaki geniş dokunmatik ekranlarıyla rahatlıka kontrol edilebiliyor ve elektronik vizörleriyle çekim sürecine ciddi anlamda yardımcı olabiliyorlar.

Önemli bir detay olarak çift SD/SDHC/SDXC hafıza kartı kullanabilen video kamera modelleri XA30 ve XA35, böylece hem yedek alınmasına imkan tanıyor hem de depolama sorunları yaşatmıyor. WiFi teknolojisiyle uzaktan kontrol edilebilen ve ayrıca kablosuz görüntü aktarımı yapabilen ürünler, nispeten kompakt gövdelerinde 2 adet XLR ses çıkışı ve manuel kontrol seçeneklerini de barındırıyorlar. Canon XA35 "HD/SD-SDI" çıkışıyla farklılaşırken, son olarak çözünürlük düşürme ile normalden 1200 kat daha yavaş çekimler de gerçekleştirilebiliyor.

2015 Aralık ayında raflardaki yerini alacak Canon XA30 ve XA35'in resmi satış fiyatları ise şimdilik açıklanmış değil.