Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon, iki yeni sinema lensini duyurdu

6 yıl
606
1
10
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Fotoğraf sistemleri konusunda uzman firmalardan olan Canon, sinema serisi lenslerine iki model daha ekledi.
Fotoğraf makineleri yanında profesyonel sinema ekipmanları da üreten Canon, sinema serisi lenslerine iki yenisini ekledi. Firma tarafından duyurulan yeni lensler, Canon CN-E 14mm T3.1 L F ve CN-E 135mm T2.2 L F sabit odak uzaklığına sahip modeller oldu. İki lenste Canon'un EF bayonete sahip sinema kameraları olan C500, C300, C100 ve EOS 1D C modelleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor. 4K video çözünürlüğünün altından rahatça kalkabilen lensler, 11 bıçaklı diyafram yapısına sahipler. Sinema sektöründe çok önemli bir nokta olan netleme performansı konusunda oldukça hassas bir yapıya sahip olan modellerin üzerinde diyafram bileziği de yer alıyor.
Diğer profesyonel sinema ekipmanlarında olduğu gibi yüksek bir fiyat etiketine sahip olan lenslerden, Canon CN-E 14mm T3.1 L F $5,500, Canon CN-E 135mm T2.2 L F ise $5,200 fiyat etiketi ile mayıs ayında satın alınabilecek.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kakarikikiri 6 yıl
benim dslr ye olurmu acaba :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
icg 6 yıl
tasarımı güzelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl
4k çözünürlük yaygınlaşıyor. Gelişiyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 yıl
Bu lensin fiyatının 5500$ olmasındaki etken nedir? Neye göre bu lens 5500$?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agules 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

Bu lensin fiyatının 5500$ olmasındaki etken nedir? Neye göre bu lens 5500$?

Bir çok neden var aslında. Maliyeti o kadar değildir belki onu bilemeyiz tabi ki. Ama belli bir bilgi birikimi, üzerinde harcanmış emek, arge çalışmaları ve tabi ki kalite. Kısaca bu kadar pahalı olmasının etkenleri;

- Film lensi olması
- sabit odaklı ve sabit diyaframa sahip olması
- Mükemmel optik kalite sunması

En basit nedenler bunlar. Bu fiyat yine iyi bence o sektöre göre, biz film çekmiyeceğimize göre sorun yok şimdilik. daha pahalı lenslerde mevcut piyasada fotorğaf makineleri için bu onlarında yanında çerez kalıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlgoMan 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

Bu lensin fiyatının 5500$ olmasındaki etken nedir? Neye göre bu lens 5500$?

Bu Cine lenslerin çözünürlüğü çok yüksek 4k videoyu destekledikleri için bu kadar pahalılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
606 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, sinema ve canon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nvidia Tegra 4, yeni el konsolu Shield ve süper mobil işlemcilere ait her şey Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim