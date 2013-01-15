Canon, iki yeni sinema lensini duyurdu

Fotoğraf sistemleri konusunda uzman firmalardan olan Canon, sinema serisi lenslerine iki model daha ekledi.

Fotoğraf makineleri yanında profesyonel sinema ekipmanları da üreten Canon, sinema serisi lenslerine iki yenisini ekledi. Firma tarafından duyurulan yeni lensler, Canon CN-E 14mm T3.1 L F ve CN-E 135mm T2.2 L F sabit odak uzaklığına sahip modeller oldu. İki lenste Canon'un EF bayonete sahip sinema kameraları olan C500, C300, C100 ve EOS 1D C modelleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor. 4K video çözünürlüğünün altından rahatça kalkabilen lensler, 11 bıçaklı diyafram yapısına sahipler. Sinema sektöründe çok önemli bir nokta olan netleme performansı konusunda oldukça hassas bir yapıya sahip olan modellerin üzerinde diyafram bileziği de yer alıyor.

Diğer profesyonel sinema ekipmanlarında olduğu gibi yüksek bir fiyat etiketine sahip olan lenslerden, Canon CN-E 14mm T3.1 L F $5,500, Canon CN-E 135mm T2.2 L F ise $5,200 fiyat etiketi ile mayıs ayında satın alınabilecek.