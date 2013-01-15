Canon, iki yeni sinema lensini duyurdu

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Fotoğraf makineleri yanında profesyonel sinema ekipmanları da üreten Canon, sinema serisi lenslerine iki yenisini ekledi. Firma tarafından duyurulan yeni lensler, Canon CN-E 14mm T3.1 L F ve CN-E 135mm T2.2 L F sabit odak uzaklığına sahip modeller oldu. İki lenste Canon'un EF bayonete sahip sinema kameraları olan C500, C300, C100 ve EOS 1D C modelleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor. 4K video çözünürlüğünün altından rahatça kalkabilen lensler, 11 bıçaklı diyafram yapısına sahipler. Sinema sektöründe çok önemli bir nokta olan netleme performansı konusunda oldukça hassas bir yapıya sahip olan modellerin üzerinde diyafram bileziği de yer alıyor.
Diğer profesyonel sinema ekipmanlarında olduğu gibi yüksek bir fiyat etiketine sahip olan lenslerden, Canon CN-E 14mm T3.1 L F $5,500, Canon CN-E 135mm T2.2 L F ise $5,200 fiyat etiketi ile mayıs ayında satın alınabilecek.
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Bir çok neden var aslında. Maliyeti o kadar değildir belki onu bilemeyiz tabi ki. Ama belli bir bilgi birikimi, üzerinde harcanmış emek, arge çalışmaları ve tabi ki kalite. Kısaca bu kadar pahalı olmasının etkenleri;
- Film lensi olması
- sabit odaklı ve sabit diyaframa sahip olması
- Mükemmel optik kalite sunması
En basit nedenler bunlar. Bu fiyat yine iyi bence o sektöre göre, biz film çekmiyeceğimize göre sorun yok şimdilik. daha pahalı lenslerde mevcut piyasada fotorğaf makineleri için bu onlarında yanında çerez kalıyor.
Bu Cine lenslerin çözünürlüğü çok yüksek 4k videoyu destekledikleri için bu kadar pahalılar.