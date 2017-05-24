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Canon ile 1 kişi tüm dünyayı gezecek

Görüntüleme teknolojileri konusunda dünya lideri firmalardan Canon, Türkiye’nin de dahil olduğu 19 ülkede çok özel bir ödüle sahip fotoğraf yarışması başlattığını duyurdu.
2 yıl
2,1b
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8
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Canon, Türkiye’nin de dahil olduğu 19 ülkede çok özel bir ödüle sahip fotoğraf yarışması başlattığını duyurdu. Fotoğraf makinası veya herhangi bir cihazla herhangi bir yerde çektiği fotoğrafı Instagram üzerinden paylaşanlar arasından bir kişi yarışmanın kazananı olacak ve tüm dünyayı dolaşacak.

Live For The Story’ adındaki yarışmayı kazanan kişi, uçak bileti ve konaklamanın yanında her ay 1.500 Pound harçlık alarak dünyayı gezebilecek. Şanslı kişi, rotasını kendisi belirleyebilecek. Canon, ‘Live For The Story’ kampanyasıyla her fotoğrafın arkasında müthiş bir hikaye olduğuna dikkat çekmeyi hedefliyor.

Nasıl başvuruluyor?

İnsanları kendi hikayelerini bulmaya özendirecek fotoğraflara sahip olduğunu düşünen adaylar, en unutulmaz yaz hikayelerini @canoneurasia ve #LiveForTheStory etiketleriyle Instagram’da paylaşarak başvuracak. Yarışmaya katılmak için fotoğrafın altına en fazla 50 kelimelik bir kısa hikaye yazılacak. 17 Mayıs’ta başlayan yarışmaya katılım hakkı 28 Haziran’da sona erecek. Bu eşsiz ödül için başvurular Lenny Kravitz’in kızı ve oyuncu, prodüktör, müzisyen, hikaye anlatıcısı Zoe Kravitz ile bir jüri tarafından değerlendirilecek.

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Başvurular hikaye anlatma yeteneği, görsel çekicilik, orijinallik ve ilham kaynağı olma gibi çeşitli kriterler üzerinden değerlendirilecek. Şanslı kişi tur boyunca ilham verici hikayeler bulmak için özgürce kendi rotasını çizecek, çektiği fotoğraf ve hikayeleri yine Instagram üzerinden dünya ile paylaşacak.

Hediye neyi kapsıyor?

Şanslı kişi, toplam 33 bin Euro’luk bütçe ile ödüllendirilecek. Ödül dünya çapında, kendi ülkesine dönüş de dahil olmak üzere,7 adet ekonomi sınıfı uçuş biletini kapsıyor. Talihli kişi 6 destinasyonda 2’şer gecelik konaklama ve seyahat ettiği her ay için 1.500 Pound harçlık almaya da hak kazanıyor. Ayrıca kapsamlı bir seyahat sigortası da yapılıyor.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgi için: Canon



 

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Ussuz 2 yıl en beğenilen
Koskoca canon bir kişiyi mi götürebilmiş
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Ardaceyhan 1 yıl
benımde tek hayalım sadece elımde prof olarak canon d 800 var ama sadece var S:
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bombombombom 1 yıl
Boş reklam kesin kendi adamlarından birine çıkacak
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DH Misafiri 1 yıl
Yanımıza bir kişi de daha verseydiniz ya. Abaza gibi tek başımıza nasıl gezelim dünyayı?
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murphy adam 2 yıl
Canon da cimri çıktı. Ödül bu kadar küçük olacaksa en azından birkaç kişiye hak tanısalardı. Laf ediyorum yarışmaya ama yine de katılırım yarışmaya
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Ussuz 2 yıl en beğenilen
Koskoca canon bir kişiyi mi götürebilmiş
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kadirirdem 2 yıl
Mis gibi iş,kimse yok demez.
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axaxa 2 yıl
Oh ne güzel :)
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olağan_şüpheli 2 yıl
tam hayalim .Dünyayı gezip ,fotoğraf çekmek .
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