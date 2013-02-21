Canon kompakt fotoğraf makinesi S100 modelini, 1.0.2.0 sürümüne güncelledi

Dünyanın önde gelen optik ve fotoğraf makinesi üreticilerinden olan Canon, PowerShot S100 isimli kompakt fotoğraf makinesi için yeni yazılım( Firmware) güncellemesini çıkarttı.

Firmanın ufak boyutları yanında sunduğu fotoğraf kalitesi ile beğenilen PowerShot S100 isimli kompakt fotoğraf makinesi için firma tarafından duyurulan 1.0.2.0 güncellemesi, makinenin üzerinde bulunan kontrol halkasının, adım yakınlaştırma için yavaşça döndürüldüğünde meydana gelen odak uzaklığı değişmeme sorununa çözüm getiriyor. Bu sorunun her model üzerinde olmadığını belirten Canon, makinesi 1.0.2.0 sürümünde olan kullanıcıların bu güncellemeyi tekrardan yapmalarına gerek olmadığını belirtti.

Canon PowerShot S100 için yayınlanan yeni güncellemeye aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.





http://www.the-digital-picture.com/News/News-Post.aspx?News=4241

http://www.the-digital-picture.com/News/News-Post.aspx?News=4241