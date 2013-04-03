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Canon, sinema serisi yeni 35mm lens modelini geliştirdiğini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Birçok farklı alanda ürettiği görüntüleme ürünleri ile tanınan Canon, sinema serisi yeni 35mm lens modelini geliştirdiğini duyurdu.
Canon tarafından yapılan resmi açıklama sonrasında ortaya çıkan yeni 35mm lens modeli (EF-Mount), firmanın hali hazırda piyasada olan 14mm, 24mm, 50mm, 85mm, ve 135mm lens modellerinin yanına eklenecek. 24mm ile 50mm arasını optik olarak dolduracağı söylenen 35mm yeni sinema lensi, 2K ve 4K çözünürlükteki videoların altından rahatça kalkabiliyor. 300° netleme bileziği ile oldukça yumuşak netleme imkanı verebilen lens, 11 bıçaklı diyafram yapısına ve parlama yapmayan ileri düzey optiklere sahip.
Canon'un Cinema EOS C300, C500, C100 ve 1D C modelleri ile rahatlıkla kullanılabilen yeni lens modeli, Las Vegas'ta 6-11 Nisan arasında düzenlenecek olan 2013 Ulusal Yayıncılar Birliği (NAB) etkinliği kapsamında resmi olarak kullanıcılar karşısına çıkartılacak.

http://www.the-digital-picture.com/News/News-Post.aspx?News=4535 Yorum Yaz
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icg 6 yıl
Çok şık olmuş, T değerleri nedir acaba?
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