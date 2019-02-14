Sony Xperia 10 serisi detaylanıyor

Sony’nin emektar Xperia XA serisinin yerine piyasaya süreceği Xperia 10 akıllı telefon serisi detaylanıyor. İlginç bir ekran tasarımı ile gelecek olan Xperia 10 serisi üst seviyeye yönelik bir fiyat etiketi barındırıyor.

Yeni seride Sony çentiksiz bir ekran tasarımı benimsemiş. Bununla birlikte telefonun üst kenarı oldukça kalın. Alt kenarı ise oldukça ince. Görüntü oranı 21:9 olarak belirlenmiş. Pazarda bu tür bir tasarıma ilk defa şahit olacağız diyebiliriz. Seride iki model yer alıyor.

Sony Xperia 10 özellikleri ve fiyatı

Sony Xperia 10 modelinde 5.9 inçlik 2560 x 1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Modele 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 630 yonga seti güç veriyor. 3GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile eşlenmiş.

Ayrıca Bkz.

"Popüler sesli kitap platformu Audioteka ülkemizde faaliyetlerine başladı"

Arka kısımda 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor ve 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. 2870mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefon 400$ civarında bir fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.

Tam Boyutta Gör

Sony Xperia 10 Plus özellikleri ve fiyatı

Sony Xperia 10 Plus modelinde 6.5 inçlik 2560 x 1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Piksel yoğunluğunun orijinal modele göre daha düşük olduğunu söylemek gerek. Modele Snapdragon 660 yonga seti güç veriyor.

4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile desteklenen cihazın batarya bilgisi mevcut değil. Sony Xperia 10 Plus için ise 480$ civarında bir fiyat etiketi söz konusu. Yeni seri 25 Şubat tarihinde tanıtılacak.