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Sony Xperia 10 serisi detaylanıyor

Sony’nin pazarda nadir görülen bir ekran tasarımına yer verdiği Xperia 10 akıllı telefon serisi detaylanıyor. Tasarım haricinde donanım tarafı da netleşmiş durumda.
3 ay
6,7b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony’nin emektar Xperia XA serisinin yerine piyasaya süreceği Xperia 10 akıllı telefon serisi detaylanıyor. İlginç bir ekran tasarımı ile gelecek olan Xperia 10 serisi üst seviyeye yönelik bir fiyat etiketi barındırıyor.

Yeni seride Sony çentiksiz bir ekran tasarımı benimsemiş. Bununla birlikte telefonun üst kenarı oldukça kalın. Alt kenarı ise oldukça ince. Görüntü oranı 21:9 olarak belirlenmiş. Pazarda bu tür bir tasarıma ilk defa şahit olacağız diyebiliriz. Seride iki model yer alıyor.

Sony Xperia 10 özellikleri ve fiyatı

Sony Xperia 10 modelinde 5.9 inçlik 2560 x 1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Modele 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 630 yonga seti güç veriyor. 3GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile eşlenmiş.

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Arka kısımda 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor ve 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. 2870mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefon 400$ civarında bir fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.

 

Sony Xperia 10 serisi detaylanıyor
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Sony Xperia 10 Plus özellikleri ve fiyatı

Sony Xperia 10 Plus modelinde 6.5 inçlik 2560 x 1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Piksel yoğunluğunun orijinal modele göre daha düşük olduğunu söylemek gerek. Modele Snapdragon 660 yonga seti güç veriyor.

4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile desteklenen cihazın batarya bilgisi mevcut değil. Sony Xperia 10 Plus için ise 480$ civarında bir fiyat etiketi söz konusu. Yeni seri 25 Şubat tarihinde tanıtılacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-10-XA3-specs-prices-leak_id113676 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sreylare 3 ay en beğenilen
Ben fiyatlara takıldım. Sd660 ve 480$.
Yanıtla +9
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DH Misafiri 3 ay
Bu sony neyin kafasını yaşıyor. Görsellere şöyle bir bakınca zoraki tasarlanmış bir cihaz görüyorum.
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hamza5806 3 ay
Saglam sacmaladilar ya
Xznin ekran kasa oranini yukselt sal piyasaya mis gibi tasarim
Acayip sacmaladilar o arka kapak nedir igrenc
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Paetzold 3 ay
Sony sal aga artık
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ouzqan 3 ay
Çıksın bakarız sızıntıların çoğu boş oluyor.
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Askaparta 3 ay
Sony bıraksın bu işi. Xperia derken expired oldu.
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Fenomenon 3 ay
sony bir zamanların en estetik ve karizmatik cihazlarını üreten firmaydı. ama 90'lı 2000'li yıllardan eser yok artık.
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MysticDesign 3 ay
sonymi kaldı la hadi git ps5 filan üret
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fuckulteli 3 ay
Üstte bir parmak aşağıda sıfıra sıfır çerçeve! Göze hitap etsin eşitleyin bari şunları!!
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Mr. Jingles 3 ay
Oha lan o üstteki çerçeve mi?
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ø 3 ay
Ne yaparsa yapsın şu markaya karşı güvenim sarsılmıyor arkadaş. Keşke güzel fiyatlardan ülkemize modelleri gelse.
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mert1907 3 ay
Sony çerçeve olayını çok yanlış anladı.
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sreylare 3 ay en beğenilen
Ben fiyatlara takıldım. Sd660 ve 480$.
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