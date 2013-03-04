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Canon, yeni geliştirdiği tam kare video sensörünü duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon, yeni geliştirdiği tam kare video sensörünü duyurdu
Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi ve optik üreticilerinden olan Canon, düşük ışıkta yüksek pefromans verebilen ve video için özel olarak geliştirilmiş yeni tam kare sensörünü duyurdu.
Canon tarafından duyurulan 35mm tam kare (FF) CMOS sensör, özellikle yüksek hassaslık ve düşük ışık koşullarında kaliteli video çekimi odaklanarak geliştirilmiş. Kötü ışık şartlarında dahi kumlama oranı oldukça düşük olduğunu belirtilen Full HD sensör, alan başına 19 mikron piksel sayısı ile firmanın güncel üst seviye fotoğraf makinesi olan EOS-1DX’den 7,5 kat daha fazla alan başına piksel sayısına sahip ve bu sayede de farklı ışık koşullarına çok daha iyi uyum sağlayarak maksimum performans sağlayabiliyor.
Geliştirdiği yeni tam kare sensörü astronomi, doğal çekimler, güvenlik kameraları ve sağlık sektöründe kullanmayı düşünen Canon, halen prototip halinde olan teknolojiyi önümüzdeki hafta düzenlenecek olan 2013 Tokyo Security Show kapsamında kullanıcılar karşısına çıkaracak.
http://www.canonrumors.com/2013/03/canon-announces-the-development-of-new-high-sensitivity-sensor/

http://www.canonrumors.com/2013/03/canon-announces-the-development-of-new-high-sensitivity-sensor/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 6 yıl
tek kelime ile muhteşem
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olağan_şüpheli 6 yıl
tam kareye 2 mp koyunca ortaya cıkan ışık hassasiyeti mükemmel..bir ara çok daha büyük sensör yapacaklar diye haber vardı...orta format falan gibi de değil..böyle a3 sayfa boyutunda sensör yapacaklardı diye hatırlıyorum ne oldu o iş..acaba yanlış mı hatırlıyorum.
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theyapici 6 yıl
canon.com/...
burada videoda var hem
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