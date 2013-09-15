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Canon, yeni geliştirdiği tam kare video sensörünü ile çekilmiş örnek bir video yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon, yeni geliştirdiği tam kare video sensörünü ile çekilmiş örnek bir video yayınladı
Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi ve optik üreticilerinden Canon, düşük ışıkta yüksek performans verebilen ve video için özel olarak hazırlanan tam kare video sensörünü ile çekilmiş örnek bir video yayınladı. 
Firma tarafından geçtiğimiz Mart ayında duyurulan 35mm tam kare (FF) CMOS sensör, özellikle düşük ışık koşullarında yüksek kaliteli video çekimi odaklanarak geliştirilmiş durumda. Kötü ışık şartlarında bile kumlama oranının oldukça düşük olduğunu belirtilen Full HD sensör, alan başına 19 mikron piksel sayısı ile firmanın güncel üst seviye fotoğraf makinesi EOS-1DX’den 7,5 kat daha fazla alan başına piksel sayısına sahip ve bu sayede farklı ışık koşullarına çok daha iyi uyum sağlayarak üst seviye performans sağlayabiliyor. 
Geliştirdiği yeni tam kare sensörü astronomi, doğal çekimler, güvenlik kameraları ve sağlık sektöründe kullanmayı düşünen Canon, Japonya'nın Ishigaki adasında oldukça karanlık bir ortamda (0.01 lux) ateş böceklerini görüntülediği video ile yeni sensörün yapabildiklerini gözler önüne seriyor.

Firma tarafından yayınlanan videoya buradan ulaşabilir, ayrıca daha önce yayınlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


http://www.canonrumors.com/2013/09/canon-succeeds-in-capturing-nighttime-video-of-yaeyama-hime-fireflies-using-dedicated-35-mm-full-frame-cmos-sensor-for-video-capture/ Yorum Yaz
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Batuist 6 yıl en beğenilen
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aspirin_00 6 yıl
bakalım diğer firmalar nasıl atak gösterecekler
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Stanislas Xavier 6 yıl
Full frame olmasa da şöyle full hd bir aps-c hadi o da olması 1"lik algılayıcıya sahip sinema kamerası satışa sunsalar ne güzel olur. O çözünürlük ile o algılayıcı müthiş bir kalite sunar ama böyle aletler de hep araba parasına satılıyor ne yazık ki.
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fuckulteli 6 yıl
Zifiri karanlıkta sigaranın ucundaki közle yüzümüz tanınacak kadar aydınlanabileceğiz, kampta vs. video çekerken herkes kameranın kendisini görebilmesi için bir sigara yakacak o kadar. (Bu arada benim bir başka çözüm bulmam lazım sigara içmiyorum. Belki tütsü yakarım :D)
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Batuist 6 yıl en beğenilen
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SEO-Uzmanı 6 yıl
uzaydan gelen meteorları ufo olarak gösteren youtube videolarının son bulması açısından güzel bir gelişme :)
umarız fiyat politikası her cebe uygun çözümler içerir :)
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