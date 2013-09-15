Canon, yeni geliştirdiği tam kare video sensörünü ile çekilmiş örnek bir video yayınladı

Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi ve optik üreticilerinden Canon, düşük ışıkta yüksek performans verebilen ve video için özel olarak hazırlanan tam kare video sensörünü ile çekilmiş örnek bir video yayınladı.

Firma tarafından geçtiğimiz Mart ayında duyurulan 35mm tam kare (FF) CMOS sensör, özellikle düşük ışık koşullarında yüksek kaliteli video çekimi odaklanarak geliştirilmiş durumda. Kötü ışık şartlarında bile kumlama oranının oldukça düşük olduğunu belirtilen Full HD sensör, alan başına 19 mikron piksel sayısı ile firmanın güncel üst seviye fotoğraf makinesi EOS-1DX’den 7,5 kat daha fazla alan başına piksel sayısına sahip ve bu sayede farklı ışık koşullarına çok daha iyi uyum sağlayarak üst seviye performans sağlayabiliyor.

Geliştirdiği yeni tam kare sensörü astronomi, doğal çekimler, güvenlik kameraları ve sağlık sektöründe kullanmayı düşünen Canon, Japonya'nın Ishigaki adasında oldukça karanlık bir ortamda (0.01 lux) ateş böceklerini görüntülediği video ile yeni sensörün yapabildiklerini gözler önüne seriyor.





Firma tarafından yayınlanan videoya buradan ulaşabilir, ayrıca daha önce yayınlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.canonrumors.com/2013/09/canon-succeeds-in-capturing-nighttime-video-of-yaeyama-hime-fireflies-using-dedicated-35-mm-full-frame-cmos-sensor-for-video-capture/