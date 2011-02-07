Canon'dan IXUS serisine yeni bir üye daha: IXUS 115 HS

Canon'un bugün IXUS serisi dahilindeki IXUS 115 HS (Amerika'daki adıyla PowerShot ELPH 100 HS)'yi de duyurdu.

Bugün tanıtılan diğer kompakt kameraların aksine daha fazla renk seçeneğiyle (mavi, pembe, turuncu, koyu gri, gümüş) 179 Euro'dan Avrupalı fotoğraf meraklılarının (Amerika fiyatı 199.99$) karşısına çıkarılması planlanan kompakt kamera, 93.1 x 55.9 x 19.9 mm ebatlarında ve batarya, hafıza kartı dahil 140 gram ağırlığında tasarlanmış. Diğer modellerle aynı şekilde (IXUS 220 HS, 310 HS, PowerShot SX230) 1/2.3 inç'lik 12.1 megapiksel CMOS sensörden güç alan kamerada, 28 - 112 mm objektife yer verilmiş. Görüntü stabilizasyon teknolojisi eşlik eden objektifte diyafram geniş açıda f/2.8'e kadar, dar açıda f/5.9'a kadar açılabiliyor.

ISO değeri 100-3200 arasında, enstantane hızı 1/1500 saniyeye kadar ayarlanabilen kamera, Full HD çözünürlükte 24 FPS video kaydedebiliyor. 640 x 480 @ 120 FPS, 320 x 240 @ 240 FPS çekim modlarının ise unutulmadığını görüyoruz. Bunlara ek olarak 3.0 inç'lik 230.000 piksel LCD ekrana sahip kameranın belleği SD / SDHC / SDXC / MMC kartlarla yükseltilebiliyor.

http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/digital_cameras/powershot_elph_100_hs#Overview