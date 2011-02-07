Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon'dan IXUS serisine yeni bir üye daha: IXUS 115 HS

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,8b
1
Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Canon'dan IXUS serisine yeni bir üye daha: IXUS 115 HS
Tam Boyutta Gör

Canon'un bugün IXUS serisi dahilindeki IXUS 115 HS (Amerika'daki adıyla PowerShot ELPH 100 HS)'yi de duyurdu.

Bugün tanıtılan diğer kompakt kameraların aksine daha fazla renk seçeneğiyle (mavi, pembe, turuncu, koyu gri, gümüş) 179 Euro'dan Avrupalı fotoğraf meraklılarının (Amerika fiyatı 199.99$) karşısına çıkarılması planlanan kompakt kamera, 93.1 x 55.9 x 19.9 mm ebatlarında ve batarya, hafıza kartı dahil 140 gram ağırlığında tasarlanmış. Diğer modellerle aynı şekilde (IXUS 220 HS, 310 HS, PowerShot SX230) 1/2.3 inç'lik 12.1 megapiksel CMOS sensörden güç alan kamerada, 28 - 112 mm objektife yer verilmiş. Görüntü stabilizasyon teknolojisi eşlik eden objektifte diyafram geniş açıda f/2.8'e kadar, dar açıda f/5.9'a kadar açılabiliyor.

ISO değeri 100-3200 arasında, enstantane hızı 1/1500 saniyeye kadar ayarlanabilen kamera, Full HD çözünürlükte 24 FPS video kaydedebiliyor. 640 x 480 @ 120 FPS, 320 x 240 @ 240 FPS çekim modlarının ise unutulmadığını görüyoruz. Bunlara ek olarak 3.0 inç'lik 230.000 piksel LCD ekrana sahip kameranın belleği SD / SDHC / SDXC / MMC kartlarla yükseltilebiliyor.

Canon'dan IXUS serisine yeni bir üye daha: IXUS 115 HS
Tam Boyutta Gör

http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/digital_cameras/powershot_elph_100_hs#Overview Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Leadtek Winfast GTX 570 SLI video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim