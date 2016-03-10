Canon'dan giriş seviyesine EOS Rebel T6

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"Samsung Galaxy TabPro S için ekran kalemi yolda"

Görüntüleme sistemlerinin büyük isimlerinden, giriş seviyesinde iyi birürünü arayan tüketicilere yönelik olarak,fotoğraf makinasını duyurdu. Önceki nesilden bazı noktalarda iyileştirmeler sunan Canon EOS Rebel T6, pazarda alternatif olmayı amaçlıyor.Önceki nesildeki gibi 18MP çözünürlüğündegörüntü sensörüne yer veren cihaz, kontrast algılamalı otomatik odaklama ile sensörü destekliyor. Vizör kullanıldığında 9 noktalı otomatik odaklama sistemi devreye girerken, AI Servo özelliği deklanşöre basılı tuttuğunuz sürece odaklanmaya devam ediyor. Hızlı modda ise saniyede 3 kare çekim yapılabiliyor.Yerleşik olarak 100-6400 ISO değeri gelirken, genişletilmiş olarak 12800 değerine ulaşılabiliyor. Full HD çözünürlüğünde video kaydı yapan cihazda 3 inçlik 920k noktalı LCD ekran yer alıyor. Cihazda WiFi ve NFC bağlantıları unutulmamış. Böylece kablosuz olarak fotoğraflara erişebilmek mümkün oluyor.Yazılım tarafında ise, yemeklerin fotoğrafını çekebilmeniz için en ideal şartları hazırlayan Food Mode, akkor ampüller altında çekilen fotoğrafları daha doğal bir tonla işleyebilen White Priority ayarı; yenilikler olarak göze çarpıyor.lens ile sunulacak olan kameranın fiyatı 550$ olarak belirlenmiş.