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Canon'dan giriş seviyesine EOS Rebel T6

Giriş seviyesinde tatmin edici performansa sahip bir DSLR ürünü arayanlar için, Canon'un yeni EOS Rebel T6 fotoğraf makinesi sıkı bir alternatif olmaya geliyor.
3 yıl
6,7b
1
6
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Görüntüleme sistemlerinin büyük isimlerinden Canon, giriş seviyesinde iyi bir DSLR ürünü arayan tüketicilere yönelik olarak, EOS Rebel T6 fotoğraf makinasını duyurdu. Önceki nesilden bazı noktalarda iyileştirmeler sunan Canon EOS Rebel T6, pazarda alternatif olmayı amaçlıyor.

Önceki nesildeki gibi 18MP çözünürlüğünde APS-C görüntü sensörüne yer veren cihaz, kontrast algılamalı otomatik odaklama ile sensörü destekliyor. Vizör kullanıldığında 9 noktalı otomatik odaklama sistemi devreye girerken, AI Servo özelliği deklanşöre basılı tuttuğunuz sürece odaklanmaya devam ediyor. Hızlı modda ise saniyede 3 kare çekim yapılabiliyor.

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Yerleşik olarak 100-6400 ISO değeri gelirken, genişletilmiş olarak 12800 değerine ulaşılabiliyor. Full HD çözünürlüğünde video kaydı yapan cihazda 3 inçlik 920k noktalı LCD ekran yer alıyor. Cihazda WiFi ve NFC bağlantıları unutulmamış. Böylece kablosuz olarak fotoğraflara erişebilmek mümkün oluyor.

Yazılım tarafında ise, yemeklerin fotoğrafını çekebilmeniz için en ideal şartları hazırlayan Food Mode, akkor ampüller altında çekilen fotoğrafları daha doğal bir tonla işleyebilen White Priority ayarı; yenilikler olarak göze çarpıyor. EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II lens ile sunulacak olan kameranın fiyatı 550$ olarak belirlenmiş.  

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2500577,00.asp Yorum Yaz
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FRAPS_TR 3 yıl
güzel görünnüyor
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