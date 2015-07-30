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Canon'dan karanlıkta görebilen kamera

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon'dan karanlıkta görebilen kamera
 
Görüntüleme sektörünün hemen her alanında aktif olarak yer alan Canon, küp şekilde gövdesi ve çok yüksek ışık hassasiyeti ile dikkatleri üzerine çeken yeni kamera birimi ME20F-SH'yi resmi olarak görücüye çıkarttı.
Daha çok endüstriyel amaçlar ve film yapımcıları hedef alınarak hazırlanan Canon ME20F-SH, "EF/EF-S" bayonet tercihiyle lens konusunda büyük bir çeşit sunuyor. Bünyesinde herhangi bir LCD ekran yer almayan kamera, çok uzun süredir geliştirilen FF (Tam Kare) CMOS sensöründe üst seviye DSLR fotoğraf makinelerinden 5 kat daha büyük 19 mikron piksel boyutu sunuyor. Toplam megapiksel değeri 2.26 MP seviyesinde olan model, 0.0005 lux ışık yakalama kapasitesiyle de 4 milyon ISO seviyesine eşdeğer inanılmaz bir hassasiyet ortaya koyuyor.
Bu hassasiyet seviyesiyle neredeyse zifiri karanlıkta bile oldukça aydınlık 1080 piksel 60p, 30p, 24p renkli video çekimleri gerçekleştirebilen Canon ME20F-SH, bünyesinde NR (Neutral Density) ile IR (Kızılötesi) filtrelerini taşıyor ve otomatik netleme desteğini de beraberinde getiriyor. Profesyonellerin ihtiyaç duyabileceği her türlü giriş çıkış portunu taşıyan kamera, bağlanan harici monitörler üzerinden de arkasındaki joystick yardımıyla kontrol edilebiliyor.
Aralık ayında satışa çıkacak olan Canon ME20F-SH, 30,000$ fiyat etiketine sahip olacak.  
Canon'dan karanlıkta görebilen kamera
 
Canon'dan karanlıkta görebilen kamera
 

http://nofilmschool.com/2015/07/canons-multi-purpose-ME20F-SH-full-frame-35mm-camera-4-million-iso Yorum Yaz
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magicboyguccino 3 yıl
tüm sahnelerde bu kameranın kullanılmasına gerek yokki? Neden 4k yada 8k olsunki?
Zaten teknolojiyi kademe kademe piyasa sürüyorlar :) Önce bu tüketilecek sonra 2k sonra 4k sonra xxx k :) bu kadar basit :)
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SkewCurrent 3 yıl
Batuist
SkewCurrentEndüstriyel film yapımları için Full HD(2,26MP) düşük bir çözünürlük. Kar amaçlı filmler için hiç değilse 4K(8MP) civarı bir çözünürlük olması gerekir. Ama amatör filmler için iş görür.
4K filmlerden mi kar ediyorlar sence, yada 8K?? nerede oluyor bu iş????

Sorunuzu tam anlayamadım ama bir filmi 10-15 metreden perdeye yansıtacaksanız ve bunu izleyenlerden para alacaksanız(buna sinema salonu diyoruz) Full HD çok düşük bir çözünürlük. Ya çözünürlük problemi olmadan makaradan yansıtacaksınız, ya da yüksek çözünürlükle dijital olarak yansıtacaksınız.
Ama eğer kısa film veya amatör çekim yapacaksanız çok iyi bir kamera.
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aycibin 3 yıl
oha
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Batuist 3 yıl SkewCurrent
SkewCurrent

Batuist

SkewCurrentEndüstriyel film yapımları için Full HD(2,26MP) düşük bir çözünürlük. Kar amaçlı filmler için hiç değilse 4K(8MP) civarı bir çözünürlük olması gerekir. Ama amatör filmler için iş görür.
4K filmlerden mi kar ediyorlar sence, yada 8K?? nerede oluyor bu iş????


Sorunuzu tam anlayamadım ama bir filmi 10-15 metreden perdeye yansıtacaksanız ve bunu izleyenlerden para alacaksanız(buna sinema salonu diyoruz) Full HD çok düşük bir çözünürlük. Ya çözünürlük problemi olmadan makaradan yansıtacaksınız, ya da yüksek çözünürlükle dijital olarak yansıtacaksınız.

Ama eğer kısa film veya amatör çekim yapacaksanız çok iyi bir kamera.

şöyle birşey söyliyeyim. bugün hala analog filmler kullanılıyor sinemalarda.. bunu dijitale çeviren makineler var. o makinelerle filmler taranıyor ve bunu istedikleri çözünürlükte yapabiliyorlar. hatta benzeri mmakinelerle dijital olarak çekilmiş video görüntüleri ekleniyor o filmlere.. yani sizin dediğiniz gibi kimse sinemada bluray film yansıtmıyor ekrana.. sinema sektörü bu kadar geri değil 50 sen önce bile sizin düşündüğünüzden çok daha ilerideydi merak etmeyin
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theyapici 3 yıl
son kullanıcıya ef lensli 4k dslr 5dx i bekliyoruz uzayla ilgilenenler icin guzel kamera
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Batuist 3 yıl
SkewCurrent
Endüstriyel film yapımları için Full HD(2,26MP) düşük bir çözünürlük. Kar amaçlı filmler için hiç değilse 4K(8MP) civarı bir çözünürlük olması gerekir. Ama amatör filmler için iş görür.

4K filmlerden mi kar ediyorlar sence, yada 8K?? nerede oluyor bu iş????
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SkewCurrent 3 yıl
Endüstriyel film yapımları için Full HD(2,26MP) düşük bir çözünürlük. Kar amaçlı filmler için hiç değilse 4K(8MP) civarı bir çözünürlük olması gerekir. Ama amatör filmler için iş görür.
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doctor_bey 3 yıl
İşte bu be
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