Canon'dan karanlıkta görebilen kamera

Görüntüleme sektörünün hemen her alanında aktif olarak yer alan Canon, küp şekilde gövdesi ve çok yüksek ışık hassasiyeti ile dikkatleri üzerine çeken yeni kamera birimi ME20F-SH'yi resmi olarak görücüye çıkarttı.

Daha çok endüstriyel amaçlar ve film yapımcıları hedef alınarak hazırlanan Canon ME20F-SH, "EF/EF-S" bayonet tercihiyle lens konusunda büyük bir çeşit sunuyor. Bünyesinde herhangi bir LCD ekran yer almayan kamera, çok uzun süredir geliştirilen FF (Tam Kare) CMOS sensöründe üst seviye DSLR fotoğraf makinelerinden 5 kat daha büyük 19 mikron piksel boyutu sunuyor. Toplam megapiksel değeri 2.26 MP seviyesinde olan model, 0.0005 lux ışık yakalama kapasitesiyle de 4 milyon ISO seviyesine eşdeğer inanılmaz bir hassasiyet ortaya koyuyor.

Bu hassasiyet seviyesiyle neredeyse zifiri karanlıkta bile oldukça aydınlık 1080 piksel 60p, 30p, 24p renkli video çekimleri gerçekleştirebilen Canon ME20F-SH, bünyesinde NR (Neutral Density) ile IR (Kızılötesi) filtrelerini taşıyor ve otomatik netleme desteğini de beraberinde getiriyor. Profesyonellerin ihtiyaç duyabileceği her türlü giriş çıkış portunu taşıyan kamera, bağlanan harici monitörler üzerinden de arkasındaki joystick yardımıyla kontrol edilebiliyor.

Aralık ayında satışa çıkacak olan Canon ME20F-SH, 30,000$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://nofilmschool.com/2015/07/canons-multi-purpose-ME20F-SH-full-frame-35mm-camera-4-million-iso