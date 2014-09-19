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Canon'dan yeni bir zoom canavarı daha : PowerShot SX60 HS

4 yıl
8,5b
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32
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Canon'dan yeni bir zoom canavarı daha : PowerShot SX60 HS
Canon'un yakınlaştırma meraklılarının ilgisini çeken SX dijital fotoğraf makinası serisi, bu hafta itibariyle zoom rekoru kıran en yeni üyesine kavuştu. PowerShot SX60 HS modeli 65x optik yakınlaştırma özelliği ile dikkat çekiyor. 

16.1MP çözünürlüğünde CMOS yığın sensör taşıyan PowerShot SX60 HS, 100-3200 ISO değerine sahip ve düşük ışık altında bu değer 6400'e kadar çıkabiliyor. 21-1365mm eşdeğer optik zoom lensi; gelişmiş OIS desteği ve firmanın yenilikçi Intelligent IS 8 modlu sarsıntı düzeltme teknolojisi ile yüksek kalitede fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. 

DIGIC 6 görüntü işlemcisi ile desteklenen cihaz 60 kare/saniye hızında Full HD video kaydı yapabiliyor ve entegre mikrofon sayesinde berrak sesler ekleyebiliyor. Kamera saniyede 6.4 kareye kadar sürekli çekim yapabiliyor. 

WiFi bağlantısı ile uyumlu mobil cihazlara görüntüler aktarılabilirken, NFC ile kolayca eşleşme yapılabiliyor. 180 derece dönebilen 922 000 piksel çözünürlükte 3 inçlik LCD ekran yanında 922 000 piksel çözünürlükte elektronik biz vizör de bulunuyor.

Gelişmiş zoom özelliği için pek çok yazılımsal destek sağlayan PowerShot SX60 HS dijital kamera 550$ fiyat etiketi ile gelecek ay satışa sunulacak.  
Canon'dan yeni bir zoom canavarı daha : PowerShot SX60 HS


http://www.dpreview.com/articles/1081949711/canon-announces-powershot-sx60-hs-with-65x-zoom Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ciddili 1 yıl
Bu makinelerin avantajı her özelliklerini tek parça halinde bünyesinde barındırması yani yanında extra bir şeye gerek yok ama görüntü kalitesinden ödün vermek zorunda kalınır. Extradan bu cihazın optik zoomu çok yüksek sadece.
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arokh 1 yıl
Ay fotoğrafı avantajı haricinde başka bir artısı var mı?
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ciddili 1 yıl
Bu makine için hangi hafıza kartları kullanılabilir. Micro sdhc kartı adaptörle taksak çalışır mı elimde var 3 tane bu şekilde 3 kart da başka cihazlarda (bilgisayar, telefon) çalışıyorlar ama makine hiç birini görmedi kart yok diyor. Kart yuvası mı arızalıdır kartlar bunun için uyumsuz mudur?
1 Yanıt Yanıtla
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amasseia 1 yıl ciddili
Destekledigi kartlar: Sd/sdhc/sdxc ve uhs-l.
Mikro sdhc de kullanabilirsiniz adaptör yardımıyla.
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DH Misafiri 2 yıl
Şimdi konuyu hortlattım ama kusura bakmayın.
Ben bu makinayı özellikle video çekim için düşünüyorum. Tabii iş olursa fotoda olur. Kullanan arkadaşlar video hakkında kapalı ortam gündüz ortam çekimleri hakkında bilgi verebilir mi?
Teşekkür ederim.
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ironman 3 yıl
CANON POWERSHOT SX60 ile P900 arasında kaldım..
Nikon da mağazalarda yok hala
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DH Misafiri 3 yıl
Öğrenciyim . Bu serinin PowerShot sx40 Kullanıyorum. Memnunum benim kameramda 35x zoom olduğu halde çok iyi yakınlaştırıyor (bana göre). Bu Kamerayı düşünemiyorum artık.
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DH Misafiri 3 yıl
panasonic ten dx sensörlü ve leica lensli bir süperzoom bekliyorum....bu 2 özellik ve bu iki özelliği kullanabileceğimiz donanımla gelirse dslr parasına alırım:D
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DH Misafiri 3 yıl
BEN CANON SX35 KULLANDIM.12 MP.HİÇ GÜZEL FOTOLAR ÇEKMİYOR.CANSIZ RESİMLER AMA VİDEODA BAŞARILI.
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keskinbey 4 yıl
İmaj kalitesi hava şartlarına göre değişiyor. Ancak öyle olmasına rağmen hayli iyi. Optik zum başarılı. Dijital yakınlaştırmayı sonuna kadar kullanırsanız fotoğrafta suluboya etkisi ve kumlanmalar artıyor. Yazılımsal olarak zengin bir içeriğe sahip olan bu ürünü iki haftadır kullanıyorum. Meraklısına çok şey sunuyor. SLR ile kıyaslanamaz ama sınıfında çok iyi.
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Türkiye Cumhuriyeti 4 yıl
Biz de hala filmli makinalarla takılak.
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