Canon'dan yeni bir zoom canavarı daha : PowerShot SX60 HS

Canon'un yakınlaştırma meraklılarının ilgisini çeken SX dijital fotoğraf makinası serisi, bu hafta itibariyle zoom rekoru kıran en yeni üyesine kavuştu. PowerShot SX60 HS modeli 65x optik yakınlaştırma özelliği ile dikkat çekiyor.





16.1MP çözünürlüğünde CMOS yığın sensör taşıyan PowerShot SX60 HS, 100-3200 ISO değerine sahip ve düşük ışık altında bu değer 6400'e kadar çıkabiliyor. 21-1365mm eşdeğer optik zoom lensi; gelişmiş OIS desteği ve firmanın yenilikçi Intelligent IS 8 modlu sarsıntı düzeltme teknolojisi ile yüksek kalitede fotoğraflar çekmenizi sağlıyor.





DIGIC 6 görüntü işlemcisi ile desteklenen cihaz 60 kare/saniye hızında Full HD video kaydı yapabiliyor ve entegre mikrofon sayesinde berrak sesler ekleyebiliyor. Kamera saniyede 6.4 kareye kadar sürekli çekim yapabiliyor.





WiFi bağlantısı ile uyumlu mobil cihazlara görüntüler aktarılabilirken, NFC ile kolayca eşleşme yapılabiliyor. 180 derece dönebilen 922 000 piksel çözünürlükte 3 inçlik LCD ekran yanında 922 000 piksel çözünürlükte elektronik biz vizör de bulunuyor.





Gelişmiş zoom özelliği için pek çok yazılımsal destek sağlayan PowerShot SX60 HS dijital kamera 550$ fiyat etiketi ile gelecek ay satışa sunulacak.





http://www.dpreview.com/articles/1081949711/canon-announces-powershot-sx60-hs-with-65x-zoom