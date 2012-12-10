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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon'un yeni yazıcıları sayesinde kablosuz fotoğraf baskısı mümkün hale geliyor

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf ve baskı sistemleri konusunda lider firmalardan olan Canon, kablosuz fotoğraf baskı teknolojisine sahip iki yeni yazıcısını duyurdu.
Duyurulan MG5420 ve MG6320 isimli all-in-one yazıcı sistemleri, 4x6 boyutunda 9600x2400 dpi baskıları 24 saniye içerisinde çıkartabiliyor. İki modelde Canon'un "Easy Photo Print" mobil uygulaması ile uyumlu olarak geliyor. Yazıcıların en önemli özellikleri ise Canon'un yakın zamanda piyasaya çıkardığı DSLR modeli "6D" ve kompakt modeli " Canon PowerShot S110" ile kablosuz fotoğraf baskısına imkan vermeleri. Bu sistem sayesinde hiçbir kablo kullanmadan fotoğraf baskısı yapmak mümkün hale geliyor.
Canon MG5420 modeli $150, MG6320 modeli ise $200 fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. 

http://www.photographybay.com/2012/12/06/canon-launches-new-wireless-photo-printers-and-filmphoto-scanner/ Yorum Yaz
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osmanefeozkan 6 yıl
180 tlye aldığım lexmark prospect pro205 aio yazıcımda bunu yapıyor fotoyu telefonumda düzenledikten sonra wifi üzerinden yazdır diyorum ve 20 30 sn içinde fotoyu basıyor çok yenilikçi bir şey bulmamışlar tek farkı kendine has mobil uygulamasının bulunması
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blank42 6 yıl
Benim 109 tlye aldığım hp'dede var hem wiriless hemde eprint ?
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savinelli 6 yıl
Sanki bu güne kadar kablosuz fotograf baskısı alamıyorduk :)
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fotifoti 6 yıl
Foto makinemiz yok, fotoğrafları telefonla çekiyoruz. o da zaten direk basıyor ağdan :) yazıcı ile beraber makine vereceklerse alınır :D
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Psydia 6 yıl
Botlar yine turemis... Korku iyi haber ne la
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AYIBOGAN 6 yıl
Canon iyidir fakat şu tasarım işine önem verseler biraz...
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theyapici 6 yıl
ev için değil de büyük yazıcılarıylada ünlü firma canon güzel almak isteyene
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ozturert 6 yıl
Simdi merakla "cok gereksiz bunlar, Canon'a hic yakismadi" mesajlarini bekliyoruz
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hengchen22 6 yıl
Korku iyi haber!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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