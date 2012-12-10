Canon'un yeni yazıcıları sayesinde kablosuz fotoğraf baskısı mümkün hale geliyor









Fotoğraf ve baskı sistemleri konusunda lider firmalardan olan Canon, kablosuz fotoğraf baskı teknolojisine sahip iki yeni yazıcısını duyurdu.

Duyurulan MG5420 ve MG6320 isimli all-in-one yazıcı sistemleri, 4x6 boyutunda 9600x2400 dpi baskıları 24 saniye içerisinde çıkartabiliyor. İki modelde Canon'un "Easy Photo Print" mobil uygulaması ile uyumlu olarak geliyor. Yazıcıların en önemli özellikleri ise Canon'un yakın zamanda piyasaya çıkardığı DSLR modeli "6D" ve kompakt modeli " Canon PowerShot S110" ile kablosuz fotoğraf baskısına imkan vermeleri. Bu sistem sayesinde hiçbir kablo kullanmadan fotoğraf baskısı yapmak mümkün hale geliyor.

Canon MG5420 modeli $150, MG6320 modeli ise $200 fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

http://www.photographybay.com/2012/12/06/canon-launches-new-wireless-photo-printers-and-filmphoto-scanner/