Capcom’dan yeni bir Resident Evil oyunu daha gelebilir

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Capcom, geliştirilme sürecinde olan yeni projesini test edecek ve oyunla ilgili geri bildirim verecek oyuncular aradığını duyurdu. İlginç bir şekilde sadece Japonya’da geçerli olan bu teklif, “Resident Evil Büyükelçisi” programına dahil üyelerden seçilecek.

Resident Evil hayranları arasında heyecan yaratan gelişmeyi daha da heyecanlı kalan durum ise testin Eylül ayı içinde başlayacak olması. Capcom’un ser verip sır vermediği proje ile ilgili yorumlar ise tahmin edileceği üzere farklı farklı. Bazı hayranlar şirketi Resident Evil 3: Nemesis remake’i üzerinde çalışıyor olabileceğini ifade ederken bazıları ise serinin yeni oyunu üzerinde çalışıldığı yorumlarını yapmış. Resident Evil 5 ve 6’nın bu yıl içinde Nintendo Switch’e port edileceği düşünüldüğünde, testin bu sürümleri denemek için gerçekleştirileceğini söyleyenler de haliyle mevcut.

Capcom’un tüm bu tahminleri es geçip yeni bir oyun duyurusu da yapabileceği ihtimalinin de bulunduğu sürecin 8 ya da 9 Eylül tarihinde gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

Resident Evil Büyükelçilerine Capcom’un duyuru niteliğinde gönderdiği metin ise şöyle:

“Değerli Resident Evil Büyükelçileri, seriyi her koşulda desteklediğiniz için şükranlarımızı sunuyoruz. Bugünkü duyurumuz ise yeni projemiz kapsamında bize yardımcı olacak testerları seçmekle ilgili. Büyükelçilerimizden alacağımız geri bildirimi çok önemsiyoruz. Bu sebeple eğer test sürecinde yer almak istiyorsanız lütfen detayları okuyup katıl tuşuna basınız.”

Capcom’un yeni projesiyle ilgili taze bilgilere ulaştıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Lütfen bizi takipte kalın.

https://www.gamesradar.com/uk/resident-evil-playtest/