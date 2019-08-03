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Capcom’dan yeni bir Resident Evil oyunu daha gelebilir

Capcom, yeni oyunu için Eylül ayında bir test süreci başlatacak. Şirket bu kapsamda sadece Japonya'da geçerli olan teklifi “Resident Evil Büyükelçisi” programına dahil üyelere götürdü.
4 gün
2,1b
1
8
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Capcom’dan yeni bir Resident Evil oyunu daha gelebilir
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Capcom, geliştirilme sürecinde olan yeni projesini test edecek ve oyunla ilgili geri bildirim verecek oyuncular aradığını duyurdu. İlginç bir şekilde sadece Japonya’da geçerli olan bu teklif, “Resident Evil Büyükelçisi” programına dahil üyelerden seçilecek.

Resident Evil hayranları arasında heyecan yaratan gelişmeyi daha da heyecanlı kalan durum ise testin Eylül ayı içinde başlayacak olması. Capcom’un ser verip sır vermediği proje ile ilgili yorumlar ise tahmin edileceği üzere farklı farklı. Bazı hayranlar şirketi Resident Evil 3: Nemesis remake’i üzerinde çalışıyor olabileceğini ifade ederken bazıları ise serinin yeni oyunu üzerinde çalışıldığı yorumlarını yapmış. Resident Evil 5 ve 6’nın bu yıl içinde Nintendo Switch’e port edileceği düşünüldüğünde, testin bu sürümleri denemek için gerçekleştirileceğini söyleyenler de haliyle mevcut.

Capcom’un tüm bu tahminleri es geçip yeni bir oyun duyurusu da yapabileceği ihtimalinin de bulunduğu sürecin 8 ya da 9 Eylül tarihinde gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

Resident Evil Büyükelçilerine Capcom’un duyuru niteliğinde gönderdiği metin ise şöyle:

“Değerli Resident Evil Büyükelçileri, seriyi her koşulda desteklediğiniz için şükranlarımızı sunuyoruz. Bugünkü duyurumuz ise yeni projemiz kapsamında bize yardımcı olacak testerları seçmekle ilgili. Büyükelçilerimizden alacağımız geri bildirimi çok önemsiyoruz. Bu sebeple eğer test sürecinde yer almak istiyorsanız lütfen detayları okuyup katıl tuşuna basınız.”

Capcom’un yeni projesiyle ilgili taze bilgilere ulaştıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Lütfen bizi takipte kalın.



https://www.gamesradar.com/uk/resident-evil-playtest/ Yorum Yaz
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Galaxy. 2 gün yeni yorumcu
Resident evil oyunları efsane
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huseyincarnege 2 gün
r3 yeniden yapılsın r2 gibi valla çok güzel gider
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OldGamers86 3 gün
4. Ve 5. Oyunun nintendo switch portu icin ise bu yaygara zaten kepenkleri kapasinlar. Yetti artik etinden sutunden yararlansiklari bu oyunlarin...
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ZacharyIscariot 3 gün
Resident Evil 3'ü remake olarak görmek iyi olur ama öncesinde Capcom tarafından Dino Crisis duyurusu olsa şahsen daha iyi olurdu.
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Akbaba89 3 gün
Nemesis geliyor yapacağız demişlerdi zaten
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JESKO 3 gün
3. oyun remake gelecek belli.
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mu5tafa 4 gün
4 ü tekrar yapsınlar. İspanya ya da ücra köy atmosferi yeni nesil grafiklerle çok iyi görünür..
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SC0RPI0N 4 gün
Efsane nemesis remake'i yapsınlar. Hiç sıkılmadan oynadığım en iyi oyundu
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