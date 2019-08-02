Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD Savunma Bakanlığı’nın itirazlarla dolu JEDI projesinde sona yaklaşılıyor

Amerikan Savunma Bakanlığı’nın bulut tabanlı savunma projesi olan Müşterek Savunma Altyapısı Girişimi'nde (JEDI) sona yaklaşılıyor. İtirazlarla dolu süreç sonunda ihaleyi kazanan şirket belli oluyor.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
3,2b
1
3
Savunma Sanayi
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ABD Savunma Bakanlığı’nın itirazlarla dolu JEDI projesinde sona yaklaşılıyor
Tam Boyutta Gör

Amerikan Savunma Bakanlığı’nın Kasım 2017’de duyurusunu yaptığı ve bulut tabanlı olacağı belirtilen; Müşterek Savunma Altyapısı Girişimi (The Joint Enterprise Defense Infrastructure - JEDI) isimli projede yavaş yavaş sona yaklaşılıyor.

10 milyar dolar değerinde ve 10 yıllık bir süre zarfında kurulup kullanılması planlanan proje kapsamında kritik görev iş yükleri ile gizli askeri bilgilerin bulut tabanlı sürücülerde toplanması ve Dünya’nın herhangi bir yerinde görev yapan savaş uçaklarına iletilmesi planlanıyor.

JEDI, duyurulduğu günden itibaren ABD gündemini oldukça meşgul eden bir proje. Savunma Bakanlığı’nın kendi görüşleri doğrultusunda tek bir şirkete 10 yıl süreyle vermeyi düşündüğü ihale, tartışmaların odak noktasını oluşturuyor. Ulusal güvenlik gerekçesiyle bulut hizmeti sunan tek bir şirkete verilmesi planlanan ihale, bu sebeple sektörün önemli oyuncularının da tepkisini çekmiş.  

Jedi’ın ihalendirilme sürecine en çok tepki gösteren şirketlerin başında ise Oracle geliyor. Şirketin JEDI projesinin duyurulmasına iki hafta kala yaptığı ilk ihale öncesi teklif itirazı, Bakanlığın “tek bir şirkete ihale verilmesi” kararına olmuş. Oracle, projenin tek bir şirkete ihale edilmesi kararını bulut hizmetleri endüstrisinin rekabeti artıran, yenilikleri teşvik eden ve fiyatları düşüren çoklu iştirak stratejisini hiçe sayan bir anlayışın ürünü olarak yorumlamış. Ancak şirketin ABD Sayıştay’ına bu kapsamda yaptığı itiraz “ulusal güvenlik endişeleri” nedeniyle reddedilmiş. Bu sırada IBM’in de benzer sebeplerle kuruma yaptığı itiraz, halihazırda benzer bir şikâyetin varlığı ve bundan henüz sonuç alınamadığı gerekçesiyle geri çevrilmiş.

Devlet kurumlarında söz sahibi olmak

Sektörün iki devinin tek bir şirkete ihale verilmesi konusunda yapmış olduğu itirazlar irdelendiğinde birkaç önemli husus göze çarpıyor. 10 milyar dolar değerinde bir proje aslında bulut hizmeti sunan firmalar için vazgeçilmez değil. Zira sektör, her yıl bunun on katı değerinde bir gelir elde ediyor. Ancak 10 yıl süreyle tek bir şirketin Savunma Bakanlığı ihalesini almasının kazanan şirketin aslında çok daha uzun süreler Bakanlığın bulut destekli projelerinde söz sahibi olacağı, bu süre zarfında devletin diğer kurumlarına da sızarak farklı ihaleler kazanabileceği ve devlette bir tekel oluşturacağı endişesi yarattığını belirtmek gerek.

Yukarıda bahsedilen gerekçeler doğrultusunda farklı dönemlerde itirazda bulunan Oracle, 2018 yılının Aralık ayında ise yaptığı itirazlardan bir sonuç alamadığı gerekçesiyle Federal Mahkeme’ye dava açmaya karar verir. Şirket davaya konu olarak ise o dönem savunma Bakanlığında çalışan ve JEDI projesinde söz sahibi olan Deap Ubhi’yi koyar.

Amazon’a peşkeş çekileceği suçlamaları

Çıkar çatışması suçlamasıyla hedef tahtasına konan Ubhi, Oracle’a göre Bakanlıkta çalıştığı sırada JEDI ihalesi için yarışan Jeff Bezos’un sahibi olduğu Amazon şirketi ile iş görüşmeleri yapmaktadır. 2017 yılında Amazon’da çalışmak üzere Bakanlık’tan ayrılan Ubhi, suçlamalara göre kurumda çalıştığı ve JEDI projesinde yer aldığı süre zarfında Amazon’la görüşmeye başlamış. İhale kapsamında Amazon’a (Amazon Web Hizmetleri) çıkar sağlamak amacıyla bilgi verdiği ve çeşitli teknik detayları paylaştığı ifade edilen Ubhi ve Amazon haliyle suçlamaları reddetmiş.

Nisan 2019 tarihine gelindiğinde ve dava süreci devam ederken Savunma Bakanlığı, Oracle ve IBM’i gerekli teknik şartları sağlayamadıkları gerekçesiyle ihale dışında bırakmaya karar verir. Google’ın “tek bir şirkete söz hakkı tanınacağı” gerekçesiyle en başından girmeyi reddettiği ihalede teklif vermeye hak kazanan iki firma Microsoft ve Amazon olur.

Takvimler 12 Temmuz’u gösterdiğinde ise Federal Yargıç Eric Bruggink, Oracle’e bir darbe daha indirmiş. Yargıç, şirketin suçlamaları ispatlamakta yetersiz kaldığını ve Bakanlığın Oracle’ı ihale dışına çıkarmakta haklı sebepleri olduğuna karar vermiş.

Söz konusu karar sonucu ise ABD Savunma Bakanlığının bu ay içinde ihaleyi kimin kazandığını kamuoyuna duyurması bekleniyor. Önümüzdeki uzun bir dönem ABD kurumlarında söz sahibi olacak şirketin hangisi olacağını merak ediyorsanız, sitemizi takip etmeyi unutmayın.

Haberde faydalanılan kaynaklar:

https://www.agileit.com/news/update-dods-jedi-project/

https://www.nextgov.com/feature/jedi-contract/

https://theintercept.com/2019/06/03/amazon-defense-department-jedi-contract/

https://techcrunch.com/2019/07/12/judge-dismisses-oracle-lawsuit-over-10b-pentagon-jedi-cloud-contract/

https://breakingdefense.com/2019/07/oracle-vs-pentagon-why-judge-approved-a-single-vendor-for-jedi-cloud/



Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 5 gün en beğenilen
Haber kaliteli hazırlanmış. Bir çok kaynaktan bilgi derlenmiş. Sadece zaman eki kullanımları kaymış derleme yapılırken. Daha çok böyle haber okumak isteriz.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muratkaya 5 gün
Herkesin aklına ilk olarak bu bulut tabanlı sistemin hacklenmesi geliyordur eminim :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 gün en beğenilen
Haber kaliteli hazırlanmış. Bir çok kaynaktan bilgi derlenmiş. Sadece zaman eki kullanımları kaymış derleme yapılırken. Daha çok böyle haber okumak isteriz.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 gün
Belki Oracle ve IBM büyük bir yükün altından kurtuldular: En ufak data sızıntısında veya servislerin kullanılmaz, kararsız olduğu anda büyük sorunlar baş gösterecektir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 gün Marvell sektörün en düşük güçteki PCIe 4 SSD kontrolcülerini duyurdu 4 gün Google Asistan, WhatsApp mesajlarınızı okuyabilecek 4 gün Tesla, köpek modundaki önemli bir hatayı düzeltti 4 gün Google Fit karanlık mod ile güncelleniyor 4 gün Instagram ve WhatsApp’a Facebook ismi eklenecek 4 gün Tantalum kapasitörlü devasa SSD "Kingston DC500R incelemesi" 5 gün Epic Store'dan iki ücretsiz oyun daha: Alan Wake ve For Honor 5 gün Realme, 64 megapiksel dörtlü kamera sistemini 8 Ağustos'ta tanıtacak 5 gün Avrupa’da Android kullanıcıları varsayılan arama motorunu seçebilecek 5 gün Razer yeni optik faresini duyurdu 5 gün Yeni Citroen C4, elektrikli versiyonla birlikte gelecek 5 gün Zengin insanlar için CRISPR bebek kliniği açılması planlanıyor 5 gün Intel ekran kartları 200$ seviyesinden başlayacak 5 gün Netflix'e dev rakip: Türkiye'nin en büyük film yapımcıları birleşti 5 gün 2020 Volkswagen California 6.1 tanıtıldı 5 gün Dünya genelinde ortalama indirme hızı 59,45Mbps, Türkiye’de durum ne? 5 gün Bütçe dostu 10.2 inç iPad geliyor 5 gün Netflix’e Ağustos 2019’da eklenecek dizi ve filmler 5 gün DJI yeni Drone gözlük sistemini duyurdu 5 gün Google Play Pass abonelik sistemi test sürecine başladı 5 gün GÖRÜNTÜLENEN ABD Savunma Bakanlığı’nın itirazlarla dolu JEDI projesinde sona yaklaşılıyor Sonraki Youtube Premium artık iPhone kullanıcılarının 1080p video indirmelerine izin veriyor 5 gün Realme 3 Pro Türkiye fiyatı belli oldu! 5 gün Sona eren ÖTV indirimi sonrası otomobil satışlarında sert düşüş 5 gün Bu da oldu | Oyuncuya Özel Bavul ASUS ROG Ranger Suitcase 5 gün Etiyopya’da bir günde 350 milyon ağaç dikildiği belirtiliyor 5 gün Lityum-iyon pillerinin mucidi Copley Madalyası aldı 6 gün Android Auto büyük güncellemesi başladı 6 gün Nasıl bu kadar ince? "Casper G900 incelemesi" 6 gün Audi, elektrikli E-tron SUV'un daha ucuz versiyonunu tanıttı 6 gün HyperX Predator RGB RAM incelemesi 6 gün 31 ışık yılı uzaklıkta keşfedilen Süper-Dünya, yaşama elverişli olabilir 6 gün Netflix’den RTÜK sansürü hakkında ilk açıklama 6 gün Dacia Duster'a ekonomik motor takviyesi: 1.0 lt üç silindirli TCe 100 6 gün İnsana ait organlar hayvan embriyolarında üretilecek 6 gün Pundi X ve Samsung ortaklığı 6 gün Samsung'un hangi LED TV'lerinde AirPlay ve Apple TV desteği var? 6 gün Merakla beklenen Samsung Galaxy Tab S6 resmen tanıtıldı 6 gün iPhone satışları düşüyor Apple Watch satışları artıyor 6 gün Çinli elektrikli araç girişimi Human Horizons, ilk modeli HiPhi 1'i tanıttı 6 gün 2019 model iPhone'lar Apple Pencil desteği ile gelebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare gerçek bir gece görüş gözlüğü ile...
DonanımHaber
PES 2020 ve NBA 2K20 Playstore'a Özel Avantajlarla Ön Siparişte
Bölüm Sonu Canavarı
Hitman'in Isı Güdümlü Çantası Güncelleme ile Resmi Olarak Sila...
Bölüm Sonu Canavarı
Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç nok...
DonanımHaber
Yerli uçan arabanın prototipi yayınlandı: Önümüzdeki ay uçacak
DH Forum
İstanbul_izmire 3.5 saat de gitmenin bedeli
DH Forum
Mount & Blade 2: Bannerlord'dan 20 Dakikalık Oynanış Videosu Y...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim