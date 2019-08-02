ABD Savunma Bakanlığı’nın itirazlarla dolu JEDI projesinde sona yaklaşılıyor

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Amerikan Savunma Bakanlığı’nın Kasım 2017’de duyurusunu yaptığı ve bulut tabanlı olacağı belirtilen; Müşterek Savunma Altyapısı Girişimi (The Joint Enterprise Defense Infrastructure - JEDI) isimli projede yavaş yavaş sona yaklaşılıyor.

10 milyar dolar değerinde ve 10 yıllık bir süre zarfında kurulup kullanılması planlanan proje kapsamında kritik görev iş yükleri ile gizli askeri bilgilerin bulut tabanlı sürücülerde toplanması ve Dünya’nın herhangi bir yerinde görev yapan savaş uçaklarına iletilmesi planlanıyor.

JEDI, duyurulduğu günden itibaren ABD gündemini oldukça meşgul eden bir proje. Savunma Bakanlığı’nın kendi görüşleri doğrultusunda tek bir şirkete 10 yıl süreyle vermeyi düşündüğü ihale, tartışmaların odak noktasını oluşturuyor. Ulusal güvenlik gerekçesiyle bulut hizmeti sunan tek bir şirkete verilmesi planlanan ihale, bu sebeple sektörün önemli oyuncularının da tepkisini çekmiş.

Jedi’ın ihalendirilme sürecine en çok tepki gösteren şirketlerin başında ise Oracle geliyor. Şirketin JEDI projesinin duyurulmasına iki hafta kala yaptığı ilk ihale öncesi teklif itirazı, Bakanlığın “tek bir şirkete ihale verilmesi” kararına olmuş. Oracle, projenin tek bir şirkete ihale edilmesi kararını bulut hizmetleri endüstrisinin rekabeti artıran, yenilikleri teşvik eden ve fiyatları düşüren çoklu iştirak stratejisini hiçe sayan bir anlayışın ürünü olarak yorumlamış. Ancak şirketin ABD Sayıştay’ına bu kapsamda yaptığı itiraz “ulusal güvenlik endişeleri” nedeniyle reddedilmiş. Bu sırada IBM’in de benzer sebeplerle kuruma yaptığı itiraz, halihazırda benzer bir şikâyetin varlığı ve bundan henüz sonuç alınamadığı gerekçesiyle geri çevrilmiş.

Devlet kurumlarında söz sahibi olmak

Sektörün iki devinin tek bir şirkete ihale verilmesi konusunda yapmış olduğu itirazlar irdelendiğinde birkaç önemli husus göze çarpıyor. 10 milyar dolar değerinde bir proje aslında bulut hizmeti sunan firmalar için vazgeçilmez değil. Zira sektör, her yıl bunun on katı değerinde bir gelir elde ediyor. Ancak 10 yıl süreyle tek bir şirketin Savunma Bakanlığı ihalesini almasının kazanan şirketin aslında çok daha uzun süreler Bakanlığın bulut destekli projelerinde söz sahibi olacağı, bu süre zarfında devletin diğer kurumlarına da sızarak farklı ihaleler kazanabileceği ve devlette bir tekel oluşturacağı endişesi yarattığını belirtmek gerek.

Yukarıda bahsedilen gerekçeler doğrultusunda farklı dönemlerde itirazda bulunan Oracle, 2018 yılının Aralık ayında ise yaptığı itirazlardan bir sonuç alamadığı gerekçesiyle Federal Mahkeme’ye dava açmaya karar verir. Şirket davaya konu olarak ise o dönem savunma Bakanlığında çalışan ve JEDI projesinde söz sahibi olan Deap Ubhi’yi koyar.

Amazon’a peşkeş çekileceği suçlamaları

Çıkar çatışması suçlamasıyla hedef tahtasına konan Ubhi, Oracle’a göre Bakanlıkta çalıştığı sırada JEDI ihalesi için yarışan Jeff Bezos’un sahibi olduğu Amazon şirketi ile iş görüşmeleri yapmaktadır. 2017 yılında Amazon’da çalışmak üzere Bakanlık’tan ayrılan Ubhi, suçlamalara göre kurumda çalıştığı ve JEDI projesinde yer aldığı süre zarfında Amazon’la görüşmeye başlamış. İhale kapsamında Amazon’a (Amazon Web Hizmetleri) çıkar sağlamak amacıyla bilgi verdiği ve çeşitli teknik detayları paylaştığı ifade edilen Ubhi ve Amazon haliyle suçlamaları reddetmiş.

Nisan 2019 tarihine gelindiğinde ve dava süreci devam ederken Savunma Bakanlığı, Oracle ve IBM’i gerekli teknik şartları sağlayamadıkları gerekçesiyle ihale dışında bırakmaya karar verir. Google’ın “tek bir şirkete söz hakkı tanınacağı” gerekçesiyle en başından girmeyi reddettiği ihalede teklif vermeye hak kazanan iki firma Microsoft ve Amazon olur.

Takvimler 12 Temmuz’u gösterdiğinde ise Federal Yargıç Eric Bruggink, Oracle’e bir darbe daha indirmiş. Yargıç, şirketin suçlamaları ispatlamakta yetersiz kaldığını ve Bakanlığın Oracle’ı ihale dışına çıkarmakta haklı sebepleri olduğuna karar vermiş.

Söz konusu karar sonucu ise ABD Savunma Bakanlığının bu ay içinde ihaleyi kimin kazandığını kamuoyuna duyurması bekleniyor. Önümüzdeki uzun bir dönem ABD kurumlarında söz sahibi olacak şirketin hangisi olacağını merak ediyorsanız, sitemizi takip etmeyi unutmayın.

Haberde faydalanılan kaynaklar:

https://www.agileit.com/news/update-dods-jedi-project/

https://www.nextgov.com/feature/jedi-contract/

https://theintercept.com/2019/06/03/amazon-defense-department-jedi-contract/

https://techcrunch.com/2019/07/12/judge-dismisses-oracle-lawsuit-over-10b-pentagon-jedi-cloud-contract/

https://breakingdefense.com/2019/07/oracle-vs-pentagon-why-judge-approved-a-single-vendor-for-jedi-cloud/