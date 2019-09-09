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Capcom’un yeni oyunu, 'Project Resistance' ismini aldı

Capcom, üzerinde çalıştığı yeni oyunu, Tokyo Game Show'da açıklığa kavuşturdu. Project Resistance adındaki yapım, 4 kişilik co-op oynanışa sahip olan korku temalı bir hayatta kalma oyunu olacak.
7 sa.
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Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Capcom’un yeni oyunu, 'Project Resistance' ismini aldı
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Capcom bir süre önce üzerinde çalıştığını duyurduğu yeni oyunu üzerindeki sis perdesini kaldırdı. Tokyo Game Show’da ortaya çıkan oyun Project Resistance adını taşıyor.

Şirketin yeni yapımı, 4 kişilik co-op oynanışa sahip olan korku temalı bir hayatta kalma oyunu olacak. Oyunla ilgili bir de tanıtım videosu paylaşan şirket, bu paylaşımla birlikte Resident Evil 3’ün yenilenmiş halini bekleyen oyuncularda da hayal kırıklığı yaratmış.

 

Project Resistance’ın 2003 yılında piyasaya sürülen Resident Evil Outbreak’a benzer bir oyun olacağı belirtiliyor. Capcom’un paylaştığı videoda türlü türlü düşmanları defeden kahramanların karşısına en son, Resident Evil 2’den tanıdığımız Mr. X benzeri bir düşman çıkıyor.

Oyunla ilgili yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.



https://www.engadget.com/2019/09/09/capcoms-project-resistance-is-a-multiplayer-horror-game/ Yorum Yaz
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al-ozaria 2 sa.
Kahve dünyası gibi. Biri bir fikir üretiyor, tuttumu ardından bir furya geliyor. Bu oyun için bkz. Dead by Daylight, açlık oyunları tarzı için (eskiden battle royale diye bir tabir yoktu)bkz. PUBG . Kısaca orjinallik yok, kaymak yeme var.
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qrolica 5 sa.
çok güzel bir oyun gibi duruyor ama hiç arkadaşım yok
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Seyrim 5 sa.
Bu RE 2 deki dana değil mi.. :)
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