Capcom’un yeni oyunu, 'Project Resistance' ismini aldı

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Capcom bir süre önce üzerinde çalıştığını duyurduğu yeni oyunu üzerindeki sis perdesini kaldırdı. Tokyo Game Show’da ortaya çıkan oyun Project Resistance adını taşıyor.

Şirketin yeni yapımı, 4 kişilik co-op oynanışa sahip olan korku temalı bir hayatta kalma oyunu olacak. Oyunla ilgili bir de tanıtım videosu paylaşan şirket, bu paylaşımla birlikte Resident Evil 3’ün yenilenmiş halini bekleyen oyuncularda da hayal kırıklığı yaratmış.

Project Resistance’ın 2003 yılında piyasaya sürülen Resident Evil Outbreak’a benzer bir oyun olacağı belirtiliyor. Capcom’un paylaştığı videoda türlü türlü düşmanları defeden kahramanların karşısına en son, Resident Evil 2’den tanıdığımız Mr. X benzeri bir düşman çıkıyor.

Oyunla ilgili yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

https://www.engadget.com/2019/09/09/capcoms-project-resistance-is-a-multiplayer-horror-game/