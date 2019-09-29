Çarpışma rotasında olan devasa boyutlarda üçlü kara delik sistemi keşfedildi

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Birden çok teleskobu kullanarak ikili kara delik sistemleri tespit etmek üzere uzayı araştıran gök bilimciler, ilginç bir keşfe imza attılar.

Dünyadan yaklaşık bir milyar ışık yılı mesafede tespit edilen üçlü kara delik sisteminin birbirleriyle çarpışma rotasında bulunduğu ifade ediliyor.

Bilim insanlarının SDSS J084905.51+111447.2 (kısaca SDSS J0849+1114) adını verdiği sistem oldukça nadir gözlemlenebilen bir gök olayı. Bu tür yapıların tespit edilmesinin ancak birden çok gözlemeviyle mümkün olduğunu belirten araştırmacılar, bu kapsamda çoklu teleskoplardan aldıkları verileri birleştirmek suretiyle söz konusu sistemi tespit edebilmişler.

Üçlü kara delik sisteminin tespitinde; Sloan Dijital Gökyüzü Araştırma teleskobu (Sloan Digital Sky Survey-SDSS), NASA’ya ait Geniş açılı Kızılötesi Keşif Görevi teleskobu (Wide-field Infrared Survey Explorer-WISE), Chandra X-ışını Gözlemevi ve Geniş Dürbün Teleskobu (Large Binocular Telescope LBT) kullanılmış. Söz konusu araçların sağlamış olduğu görüntüleri birleştirip değerlendiren araştırmacılar, birbirlerine doğru çekilen devleri görüntülemeyi başarmış.

Araştırma ekibinde yer alan Shobita Satyapal isimli bilim insanı yapılan tespitle ilgili açıklamasında, “İkili ve üçlü kara delik sistemleri çok nedir olarak görülüyor. Ancak bu tür sistemlerin galaksilerin birleşmesiyle ortaya çıkan doğal olaylar olduğunu ve galaksilerin bu sayede büyüyüp evrimleştiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullanmış.

Araştırma grubunun yayınladığı rapora göre söz konusu süper kütleli kara delikler ikili kara delik sistemlerine kıyasla daha farklı davranış gösteriyor. Üçlü sistemin birbirine olan yaklaşma hızları, ortaya çıkan devasa yerçekimi kuvvetinden ötürü çok daha yüksek seyrediyor.

https://interestingengineering.com/astronomers-detects-3-giant-black-holes-that-are-on-a-collision-course