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Casio, Anroid 4.0 işletim sistemli ve dört çekirdekli akıllı telefon hazırlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çok fazla etkin olmasa da akıllı telefon pazarındaki üreticilerden birisi olan Casio, Android 4.0 işletim sistemiyle gelen ve dört çekirdekli işlemciden güç alan yeni bir model hazırlıyor. Önümüzdeki ay İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi ile birlikte dört çekirdekli işlemci kullanan telefonların sahneye çıkması beklenirken, Casio'nun hazırladığı yeni telefonun da teknik özellikleri ve tasarımı itibariyle son derece rekabetçi bir yapıda olacağı ifade ediliyor.
DroidLife sitesinin haberine göre 4.5-inç veya 4.7-inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran ile gelecek olan telefondaki dört çekirdekli işlemcinin hangi üreticiye ait olduğu ve hangi frekansta görev yaptığı gibi detaylar da henüz netlik kazanmış değil. 8 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya da sahip olan teefonda yakın alan iletişimi teknolojisi NFC ve 4G LTE için desteklerine de yer veriliyor. Kasa kalınlığının 8mm'nin altında olması ve 2000 mAh kapasiteli pil ile gelmesi beklenen yeni telefon aynı zamanda microSD kart slotu, microUSB potu ve 3.5mm kulaklık girişi gibi detayları da bünyesinde barındıracak.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Android 4.0 işletim sistemiyle gelecek olan telefonun çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte Amerika pazarında Verizon tarafından kullanıma sunulabileceği de gelen haberler arasında yer alıyor. 

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inexo 7 yıl
yıldız tornavida ile açabiliyor muyuz bunu
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alykoo 7 yıl
saat para kazandırmıyor galiba
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istanbulsm 7 yıl
bi saatimiz eksikti :)
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mert1907 7 yıl
Casio kendini fazla casio...
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Emre Demirel 7 yıl
fotaraftan anlaşıldığına göre bayağı kalın bir telefon
ancak tasarımı çok agresifmiş hoiuma gitti doğrusu
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murano55 7 yıl
Protoculture
Casio yaparsa sağlam yapar.

15 senelik f91w saati halen duruyor pili değişse bir askerlik daha yaptırır.
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shunter 7 yıl
@nıggaa o casionun dayanıklılık segmenti altında cıkardıgı telefon dostum
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Whisper911 7 yıl
xlmnt13
tasarımı hoşuma gitti ama kamerası biraz daha iyi olabilirdi. birde micro usb benim için önemli.

kamera 8 mp hocam daha ne koyacaklar ?.
cihazın donanım iyi ama...
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KANUNI61 7 yıl
olay budur
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alpa07 7 yıl
Sağlam bir marka
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erci541 7 yıl
Nedense casio şirketinin ürünleri gizli bir teknolojiyle üretilmiş gibi geliyor bana. Aslına bakarsan bildiğimiz android işletim sistemli bir cihaz ama bana daha gizemli geliyor. Aynı şekilde kol saatleri ve efsane databankları da bu intibayı uyandırıyor bende.
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