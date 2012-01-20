Casio, Anroid 4.0 işletim sistemli ve dört çekirdekli akıllı telefon hazırlıyor

Çok fazla etkin olmasa da akıllı telefon pazarındaki üreticilerden birisi olan Casio, Android 4.0 işletim sistemiyle gelen ve dört çekirdekli işlemciden güç alan yeni bir model hazırlıyor. Önümüzdeki ay İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi ile birlikte dört çekirdekli işlemci kullanan telefonların sahneye çıkması beklenirken, Casio'nun hazırladığı yeni telefonun da teknik özellikleri ve tasarımı itibariyle son derece rekabetçi bir yapıda olacağı ifade ediliyor.

DroidLife sitesinin haberine göre 4.5-inç veya 4.7-inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran ile gelecek olan telefondaki dört çekirdekli işlemcinin hangi üreticiye ait olduğu ve hangi frekansta görev yaptığı gibi detaylar da henüz netlik kazanmış değil. 8 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya da sahip olan teefonda yakın alan iletişimi teknolojisi NFC ve 4G LTE için desteklerine de yer veriliyor. Kasa kalınlığının 8mm'nin altında olması ve 2000 mAh kapasiteli pil ile gelmesi beklenen yeni telefon aynı zamanda microSD kart slotu, microUSB potu ve 3.5mm kulaklık girişi gibi detayları da bünyesinde barındıracak.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Android 4.0 işletim sistemiyle gelecek olan telefonun çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte Amerika pazarında Verizon tarafından kullanıma sunulabileceği de gelen haberler arasında yer alıyor.