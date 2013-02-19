Casio Avrupa, 20.1MP Exilim EX-ZS30 fotoğraf makinesini duyurdu





Ülkemizde özellikle ürettiği başarılı kol saatleri ile tanınan ancak teknolojinin birçok farklı dalında faaliyet gösteren Casio, Avrupa merkezli olarak yaptığı duyurusunda yeni fotoğraf makinesini tanıttı.





Casio Avrupa tarafından duyurulan cihaz, EX-ZS30 ismine sahip bir kompakt fotoğraf makinesi. Casio EX-ZS30,1/2.3” 20.1MP CCD sensöre, 230 nokta 2.7” LCD ekrana, 1280x720 piksel HD video çekim özelliğine ve 6x optik 4x dijital yakınlaştırma özelliğine sahip 26-156mm lense ile geliyor. Gümüş, siyah, pembe, beyaz ve mor renk seçenekleri yanında paslanmaz çelik gövdeye sahip olan makine, özellikle çok fazla ayar ile uğraşmak istemeyen kullanıcılar için özel otomatik modlar ve akıllı filtre seçenekleri ile beraber geliyor. Eye-Fi, SD, SDHC ve SDXC hafıza kartları ile sorunsuz olarak kullanılabilen cihaz, dahili flaş özelliği sayesinde karanlık ortamlarda sorunsuz çekimler yapılmasına imkan sağlıyor.





94.9x 55.9x204mm boyutlarında ve 146 gram ağırlıkta olan Casio EX-ZS30 modelinin çıkış fiyatı ya da tarihi henüz belli olmadı.

http://www.casio-europe.com/euro/exilim/exilimzoom/exzs30/

http://www.casio-europe.com/euro/exilim/exilimzoom/exzs30/