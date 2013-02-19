Casio Avrupa, EX-N5 ve EX-N50 model isimlerine sahip iki yeni fotoğraf makinesini duyurdu





Dünyaca ünlü Casio firması, Avrupa merkezli olarak yaptığı yeni duyurusunda, iki yeni fotoğraf makinesini duyurdu.

Casio Avrupa tarafından duyurulan fotoğraf makineleri EX-N5 ve EX-N50 isimlerine sahipler. Giriş seviyesi kompakt fotoğraf makinesi sınıfında olan makineler, 1/2.3" 16.1MP CCD sensöre sahipler ve 720P HD video çekebiliyorlar. 230 nokta 2.7” LCD ekrana, 6x optik 4x dijital yakınlaştırma özelliğini yanında 26-156mm lens özelliğine sahip olan modeller, Eye-Fi, SD, SDHC ve SDXC hafıza kartları ile sorunsuz olarak kullanılabiliyor. Gövde üzerinde dahili flaş, yardımcı otomatik modlar ve yaratıcı filtreler ile gelen fotoğraf makineleri arasındaki tek fark, EX-N50 modelinin dokulu dış tasarıma sahip olması.

98.5x58.2x22.3mm boyutlarında ve 129gr/132gr ağırlığında olan fotoğraf makinelerinin çıkış tarihleri ya da fiyatları henüz belli olmadı.

http://www.dpreview.com/news/2013/02/18/Casio-Europe-announces-EX-N5-and-EX-N50-compact-cameras

http://www.dpreview.com/news/2013/02/18/Casio-Europe-announces-EX-N5-and-EX-N50-compact-cameras