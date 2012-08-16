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Casio, EX-Z28 HD MOVIE modelini satışa sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,4b
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14
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Görüntüleme cihazları segmentinde önemli ürünlere imza atan Japon Casio, yeni kompakt sınıf dijital kamera modeli EX-Z28 HD MOVIE'yi tüketicilerin beğenisine sundu.

16 MP çözünürlüğündeki Exilim serisinin yeni üyesi, HD çözünürlüğü ile video çekiminde de iddialı. 5x optik zoom, 4x dijital zoom, 2.7 inçlik LCD ekran, tek tuşla hafızadaki kayıtlı görüntüleri izleme, silme, değiştirme imkanı sunan One Touch özelliği, tek tuşla video ve fotoğraf çekebilme, USB üzerinden şarj olabilme, 26mm'lik lens, Li-Ion batarya, titreşim önleyici, otomatik odaklanma, yüz tanıma, bulanıklık önleyici, SDCH/SD kart desteği şeklinde özellikler sunuyor.

EX-Z28 HD MOVIE kamera modeli MersaSistem distribütörlüğünde tüketicilere sunuluyor.

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MattPegasus 7 yıl en beğenilen
Biraz saçma bir yorum olmuş.Şuan hiçbir telefon bu fotoğraf makinesinden iyi değil hatta çok yakınında bile değil bence.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bende biraz web den inceliyorum aradığım şey makro çekimle ilgiliydi ama öyle bir şey göremedim bu özellik yoksa ben bu ürüne para vermezdim tabi bu benim görüşüm 5 cm gibi yakın çekimleriniz yoksa kullanabilirsiniz.
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DH Misafiri 7 yıl
ben bimden aldım hem uygun hem kaliteli çokda süper bir şey ama hafıza kartı olmadan az çekim yapıyo ha bide sarı ışıklı ortamlarda net çekmiyo haberiniz olsun bide projektör işıklı ortamda gzl çkmyo syglr bzdn ......
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DH Misafiri 7 yıl
bu casio fotograf makinası hiç iyi degil bence kamera kayıtı yaparken takılıyor ben pişman oldum aldıma
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DH Misafiri 7 yıl
merhaba ben bu gün aldım ve muadili 2 kamera onlarlada aşşağı yukarı aynı özellikte beklentileriniz çok yüksek olmasın ama bu fiyata alabileceğiniz en kaliteli ve donanımlı makine ve çok şık
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DH Misafiri 7 yıl
ben yeni aşdım sarja taktım kırmızı ışık yanıyot acaba yeşil mi yanacaktı sorun mu var makine de bilen cevap verebilir mi
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DH Misafiri 7 yıl
Bim den aldım fiyatı dışarıya göre çok uygun. Özellikleri çekim gayet güzel tavsiye ederim. Sayg.
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DH Misafiri 7 yıl
alan ve kullanan arkadaşlar yorumlarını yazabilirler mi bende almayı düşünüyorum ama çok kararsız kaldım. kasası çelik mi yani metal mi makina?
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aoguz 7 yıl
filteke
digital kameralar üstün bi özllik getirmedikçe yavaş yavaş ölmeye mahkumlar, artık telefonlar compact makinaları geçti neredeyse, değişim şart

İlgisi bile yok. Ben şimdiye dek kalite bazında fotoğraf makinesine yaklaşan bir telefon sensörü göremedim. Bir kere telefonların renk doygunluğu, gürültü oranları fazla oluyor, düşük ışıkta kötü çekiyorlar ve enstanten süreleri yüksek, hareketli görüntüleri çekemiyorlar.
Telefonların %99'unda yalnızca led flash var. O da hem uzak mesafeye ulaşmıyor, hem de nesnelerin rengini değiştiriyor, daha çok maviye doğru kaydırıyor.
Ve bazı deneysel modeller dışında telefonlarda optik zoom görenler el kaldırsın. :) Kasanın içinde merceğin altındaki devreleri kaldırıp, zoom'lu objektifi kasa içine gizli/gömülü yapmadıkça olamaz zaten, telefonlar gittikçe inceliyor.
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capucino 7 yıl
Bu cihazdan alıp kullanan var mıdır yeğenime almayı düşünüyorum. Ya bunu ya da nikon'un L25 modelini tercih edeceğim ama nikon 10 MP bu 16MP aynı fiyattalar darty de. Kullanan var ise en azından bir tavsiye alabilirsem çok makbule geçecek.
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filteke 7 yıl
digital kameralar üstün bi özllik getirmedikçe yavaş yavaş ölmeye mahkumlar, artık telefonlar compact makinaları geçti neredeyse, değişim şart
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MattPegasus 7 yıl
Biraz saçma bir yorum olmuş.Şuan hiçbir telefon bu fotoğraf makinesinden iyi değil hatta çok yakınında bile değil bence.
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