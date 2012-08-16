Casio, EX-Z28 HD MOVIE modelini satışa sundu

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Görüntüleme cihazları segmentinde önemli ürünlere imza atan Japon Casio, yeni kompakt sınıf dijital kamera modeli EX-Z28 HD MOVIE'yi tüketicilerin beğenisine sundu.
16 MP çözünürlüğündeki Exilim serisinin yeni üyesi, HD çözünürlüğü ile video çekiminde de iddialı. 5x optik zoom, 4x dijital zoom, 2.7 inçlik LCD ekran, tek tuşla hafızadaki kayıtlı görüntüleri izleme, silme, değiştirme imkanı sunan One Touch özelliği, tek tuşla video ve fotoğraf çekebilme, USB üzerinden şarj olabilme, 26mm'lik lens, Li-Ion batarya, titreşim önleyici, otomatik odaklanma, yüz tanıma, bulanıklık önleyici, SDCH/SD kart desteği şeklinde özellikler sunuyor.
EX-Z28 HD MOVIE kamera modeli MersaSistem distribütörlüğünde tüketicilere sunuluyor.
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İlgisi bile yok. Ben şimdiye dek kalite bazında fotoğraf makinesine yaklaşan bir telefon sensörü göremedim. Bir kere telefonların renk doygunluğu, gürültü oranları fazla oluyor, düşük ışıkta kötü çekiyorlar ve enstanten süreleri yüksek, hareketli görüntüleri çekemiyorlar.
Telefonların %99'unda yalnızca led flash var. O da hem uzak mesafeye ulaşmıyor, hem de nesnelerin rengini değiştiriyor, daha çok maviye doğru kaydırıyor.
Ve bazı deneysel modeller dışında telefonlarda optik zoom görenler el kaldırsın. :) Kasanın içinde merceğin altındaki devreleri kaldırıp, zoom'lu objektifi kasa içine gizli/gömülü yapmadıkça olamaz zaten, telefonlar gittikçe inceliyor.
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