Casio, EX-Z28 HD MOVIE modelini satışa sundu

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Görüntüleme cihazları segmentinde önemli ürünlere imza atan Japon Casio, yeni kompakt sınıf dijital kamera modeli EX-Z28 HD MOVIE'yi tüketicilerin beğenisine sundu.16 MP çözünürlüğündeki Exilim serisinin yeni üyesi, HD çözünürlüğü ile video çekiminde de iddialı. 5x optik zoom, 4x dijital zoom, 2.7 inçlik LCD ekran, tek tuşla hafızadaki kayıtlı görüntüleri izleme, silme, değiştirme imkanı sunan One Touch özelliği, tek tuşla video ve fotoğraf çekebilme, USB üzerinden şarj olabilme, 26mm'lik lens, Li-Ion batarya, titreşim önleyici, otomatik odaklanma, yüz tanıma, bulanıklık önleyici, SDCH/SD kart desteği şeklinde özellikler sunuyor.EX-Z28 HD MOVIE kamera modeli MersaSistem distribütörlüğünde tüketicilere sunuluyor.