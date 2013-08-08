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Casio, Japonya merkezli olarak EX-ZR800 isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Casio, Japonya merkezli olarak EX-ZR800 isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini duyurdu
Görüntüleme teknolojileri alanında farklı ürünleri bulunan Casio, Japonya merkezli olarak EX-ZR800 isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini kullanıcılar karşısına çıkarttı.
Günlük kullanım amacıyla geliştirilen kompakt fotoğraf makinesi EX-ZR800, teknik olarak 1/2.3-inç BSI CMOS 16MP çözünürlüğünde sensöre, 18 kat optik yakınlaştırma sağlayan 25-450mm f/3.5-7.0 bir lense, ISO 25,600 seviyesine, Full HD 1080p 30 FPS (H.264) video çekim desteğine, elde çekimlerde kullanıcılara büyük yardımcı olan beş eksenli görüntü sabitleme teknolojisine, 3-inç 921 nokta TFT LCD ekrana ve SD/SDHC/SDXC hafıza karı desteklerine sahip. Lityum-iyon bataryası ile CIPA standartlarına göre 470 fotoğraf çekimi yapabilen ve USB 2.0 üzerinden veri aktarımı sağlayabilen EX-ZR800, 108 x 60 x 31 mm boyuta ve 222 gram ağırlık değeriyle hazırlanmış durumda.
Farklı sonuçlar için HDR modunun da yer aldığı Casio EX-ZR800, siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleriyle Japonya merkezli olarak 410$ fiyat etiketiyle satılıyor. Makinenin diğer bölgelere ise kısa bir süre içerisinde gelmesi bekleniyor.

 
Casio, Japonya merkezli olarak EX-ZR800 isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini duyurdu

http://www.dpreview.com/news/2013/08/08/hold-steady-casio-exilim-ex-zr800-gains-five-axis-stabilization-16MP-BSI-CMOS-25-400mm-zoom Yorum Yaz
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Psydia 5 yıl
Rx100 varken buna 410 dolar vermek?...
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