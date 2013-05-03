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Casio, ZR1000 modelini piyasaya sürdü

6 yıl
500
1
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Casio, ZR1000 modelini piyasaya sürdü

Görüntüleme teknolojileri alanında başarılı ürünleri ile tanıdığımız Casio, yüksek hız ve kalitede fotoğraflar çekmenizi sağlayan Exilim ailesine mensup yeni ZR1000 modelinin satışına başladığını duyurdu. Model geçen yıl Eylül ayındaki Photokina fuarında tanıtılmıştı.

ZR1000 modeli barındırdığı HS3 görüntü işlemcisi sayesinde daha hızlı ve kaliteli fotoğraflar çekmenize imkan tanıyor. Modelde 16.1MP çözünürlükte arka aydınlatmalı CMOS yığınlı sensör bulunuyor. 

24 - 300 mm lens açıklığı, 52MB dahili hafıza, SD, SDHC, SDXC kart desteği, 30 kare saniyede Full HD video kaydı, 3,0 inç 460.800 noktalı TFT renkli hareketli LCD ekran, 12.5x optik zoom, hareketi algılayarak çekimi başlatan deklanşör teknolojisi şeklinde diğer özellikleri mevcut. Modelin perakende satış fiyatı 1000TL civarında.

http://www.casio-intl.com/tr/tr/dc/ex_zr1000/ Yorum Yaz
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