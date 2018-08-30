Casio çevrimdışı harita ve GPS izleme özelliğine sahip yeni akıllı saatini duyurdu

Casio yeni akıllı saati WSD-F30'u duyurdu. WSD-F30 Google'ın Wear OS platformuna sahip. Özellikle doğayı seven maceracılara yönelik olan akıllı saat çevrimdışı renkli harita ve GPS izleme özelliği ile dikkat çekiyor. Saat ayrıca 50 metreye kadar suya dayanıklı ve -10 dereceye kadar sıcaklıkta çalışabiliyor.

Casio WSD-F30 özellikleri

Casio yeni saatinde çift katmanlı ekrana yer vermiş. Bu ekran tek renkli LCD ve 390x390 piksel çözünürlüğe sahip 1.2 inç büyüklüğünde renkli OLED katmanlarından oluşuyor. Renkli OLED katmanında haritalar daha ayrıntılı olarak gözükürken tek renkli ekran saat, pusula, atmosfer basıncı ve rakımı gösteriyor.

Casio WSD-F30'un yeni Extend modu ile çevrimdışı renkli harita kullanımına ve üç gün boyunca günde sekiz saat süren GPS kaydı yapabiliyor. Cihaz extend modunda çalışırken zaman ve veriler sadece tek renkli ekranda gösteriliyor. Renkli haritalar ise bir tuşa basıldığı zaman görülüyor. Extend modu ayrıca pil ömrünü korumak için bekleme moduna da sahip.

WSD-F30, Casio'nun bir önceki nesil akıllı saati WSD-F20'den 3.9mm daha dar ve 0.4mm daha ince bir yapıya sahip. Saatin tasarımda nano işlenmiş çerçeveye yer verilmiş. Ayrıca saat "Frontier" adı verilen yeni arayüze sahip. Saat Bluetooth ve Wi-Fi bağlantı seçeneklerine sahip. WSD-F30 mavi,turuncu ve siyah renk seçeneklerine sahip. Saatin fiyatı ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı hakkında ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

https://www.engadget.com/2018/08/29/casio-smartwatch-wsd-f30-wear-os/