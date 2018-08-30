Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Casio çevrimdışı harita ve GPS izleme özelliğine sahip yeni akıllı saatini duyurdu

Casio yeni akıllı saati WSD-F30'u duyurdu. Lansmanı bugün gerçekleşen akıllı saat macera severler için geliştirilmiş çevrimdışı renkli harita ve GPS izleme özelliği ile dikkat çekiyor.
8 ay
2,9b
1
4
Cep Tel Aksesuarları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Casio yeni akıllı saati WSD-F30'u duyurdu. WSD-F30 Google'ın Wear OS platformuna sahip. Özellikle doğayı seven maceracılara yönelik olan akıllı saat çevrimdışı renkli harita ve GPS izleme özelliği ile dikkat çekiyor. Saat ayrıca 50 metreye kadar suya dayanıklı ve -10 dereceye kadar sıcaklıkta çalışabiliyor.

Casio WSD-F30 özellikleri

Casio yeni saatinde çift katmanlı ekrana yer vermiş. Bu ekran tek renkli LCD ve 390x390 piksel çözünürlüğe sahip 1.2 inç büyüklüğünde renkli OLED katmanlarından oluşuyor. Renkli OLED katmanında haritalar daha ayrıntılı olarak gözükürken tek renkli ekran saat, pusula, atmosfer basıncı ve rakımı gösteriyor. 
Casio WSD-F30'un yeni Extend modu ile çevrimdışı renkli harita kullanımına ve üç gün boyunca günde sekiz saat süren GPS kaydı yapabiliyor. Cihaz extend modunda çalışırken zaman ve veriler sadece tek renkli ekranda gösteriliyor. Renkli haritalar ise bir tuşa basıldığı zaman görülüyor. Extend modu ayrıca pil ömrünü korumak için bekleme moduna da sahip.
WSD-F30, Casio'nun bir önceki nesil akıllı saati WSD-F20'den 3.9mm daha dar ve 0.4mm daha ince bir yapıya sahip. Saatin tasarımda nano işlenmiş çerçeveye yer verilmiş. Ayrıca saat "Frontier" adı verilen yeni arayüze sahip. Saat Bluetooth ve Wi-Fi bağlantı seçeneklerine sahip. WSD-F30 mavi,turuncu ve siyah renk seçeneklerine sahip. Saatin fiyatı ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı hakkında ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.
 

https://www.engadget.com/2018/08/29/casio-smartwatch-wsd-f30-wear-os/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TorukMactoo 8 ay
Eski nesil olan f20 daha yakışıklı duruyordu. Çok ufak fark var ama bana göre eski model daha yakışıklıydı. Bu arada Erdi den incelemesini bekledik. Tayland dan geleyim yapacağım dedi ses yok. F20 modelini Erdi den iyi inceleyecek biri yoktu halbuki. Twitter da iş dünyası istatistiklerine merak saldı gitti :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 8 ay
yandex anı anına GPS i güncelliyor !
bu sayede yanlış yola girme ihtimaliniz düşer,
ama ya pil beter yada telefon donar !
google haritada ise GPS arama sıklığı düşüktür.
ezbere gidiyorsun diye 5 - 10 saniye geçikmeli günceller
bu yüzden yanlış yola gire bilirsin !
fazladan 20 km dolaşabilirsin !!!
tecrübe ile sabittir !
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 8 ay SEO-Uzmanı
Google yapılalı yıl olmuş şehirlerarası yolu güncellemediği için beni yanlış yola soktu. ~Yarım saatimi çaldı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 8 ay
beğendim :) şu pil süreleri uzasa artık
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Lenovo Yoga Book e-mürekkep ekrana sahip oldu 8 ay Sony’den parti odaklı kablosuz hoparlör 8 ay ZTE Axon 9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 8 ay EVOFONE, Xiaomi’nin resmi Türkiye distribütörü olmadığı iddialarını yalanladı 8 ay 30 saat giden Sony WH-1000XM3 kulaklık modeli duyuruldu 8 ay Facebook orijinal dizisi Sorry for Your Loss'un ilk fragmanı yayımlandı 8 ay Huawei uygun fiyatlı oyuncu telefonu Honor Play’i IFA 2018'de tanıttı 8 ay BlackBerry KEY2 LE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 8 ay Karşınızda yeni iPhone ve Apple Watch modelleri 8 ay Huawei, Honor Magic 2’yu duyurdu! 8 ay Battlefield 5 çıkış tarihi 20 Kasım'a ertelendi 8 ay Yeni iPhone’lar 12 Eylül tarihinde tanıtılacak 8 ay Vestel Venüs Z30 tanıtıldı! 8 ay Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava sızıntısı tespit edildi 8 ay Apple, ücretsiz fotoğraf düzenleme dersleri sunuyor 8 ay Sony yeni amiral gemisini tanıttı: Karşınızda Snapdragon 845'li Xperia XZ3 8 ay Acer’dan çift Quadro RTX ekran kartlı Predator iş istasyonu 8 ay DC UNIVERSE abonelik hizmeti 15 Eylül'de başlayacak 8 ay Monster'da Bu Hafta - Grand Theft Auto V 8 ay TP-Link yeni oyuncu yönlendiricisini duyurdu 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Casio çevrimdışı harita ve GPS izleme özelliğine sahip yeni akıllı saatini duyurdu Sonraki HTC U12 Life sonunda resmen tanıtıldı 8 ay Rus kripto para kullanıcıları devlet tarafından takip edilecek 8 ay 4 GB RAM'e sahip Xperia XZ3 benchmark sonuçları ortaya çıktı 8 ay Mr. Robot, 4.sezon sonunda ekranlara veda edecek 8 ay Bosch'tan tır dorselerine elektrikli aks sistemi 8 ay BİM’in sattığı Apple marka aksesuarlar sahte çıktı [Resmi açıklama geldi] 8 ay LG dünyanın ilk 8K OLED televizyonunu duyurdu 8 ay Tesla Model S 'uçuşa' geçti: İşte o ilginç görüntüler 8 ay New Horizons, Kuiper Kuşağı'ndaki yeni hedefini ilk kez görüntüledi 8 ay Acer Predator Thronos koltuğu oyunu başka bir seviyeye taşıyor 8 ay İşte karşınızda BlackBerry KEY2 LE 8 ay Playstation Plus Eylül ayı ücretsiz oyunları açıklandı 8 ay Microsoft beyaz renkli Xbox One X çıkardı 8 ay Karşınızda gezegenin en sağlam telefonu olduğu iddia edilen AGM X3 8 ay Nikon'dan özür: Z7 siparişlerini zamanında karşılayamayacağız 8 ay Hindistan’ın 1 trilyon dolarlık mobil ödeme pazarı için rekabet büyük 8 ay OneDrive'a depolanan ses, video ve görsellerin içeriği yapay zeka ile taranabilecek 8 ay MediaMarkt, Teknosa'yı satın alma planını dövizdeki hareketlikten dolayı askıya aldı 8 ay Tenda nova MW3 özellikleri 8 ay General Mobile GM 9 Pro, 11 Eylül'de tanıtılıyor: Snapdragon 660 sesleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim