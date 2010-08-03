Casio'dan Exilim serisi dahilinde iki yeni 14.1 MP kompakt kamera: S200 ve Z800

(Casio Exilim S200)

Dijital kamera sektöründeki sayılı üreticilerden Casio bugün S200 ve Z800 modellerini tanıtarak Exilim ailesini genişletmiş oldu.

1/2.3 inç'lik 14.1 megapiksel çözünürlüğünde CCD sensör, 4 kata kadar optik zum imkanı tanıyan 27-108 mm f/3.2-5.9 objektif, görüntü stabilizasyon teknolojisi, 50-3200 ISO aralığı, 1/2000 saniyeye kadar enstantane hızı, 2.7 inç boyutunda 960x240 piksel LCD ekran, 1280x720@20 FPS video kaydı gibi özellikleri paylaşan kameralardan S200'ün, 100,1 x 55,3 x 17,8 mm boyutlarında - batarya dahil 132 gram ağırlığında; Z800'ün ise 91 x 52,3 x 19,5 mm boyutlarında - batarya dahil 124 gram ağırlığında tasarlandığını görüyoruz.

Bunların dışında S200'de 34.9 MB, Z800'de de 14.5 MB dahili belleğe yer verilmiş. Kameraların kapasiteleri SDHC kartlarla yükseltilebiliyor. Casio S200'ün sarı, canlı pembe, gümüş, mavi renk seçenekleriyle 179.99$'dan, Z800'ün gümüş, pembe, turuncu, siyah, mavi renk seçenekleriyle 149.99$'dan satılması planlanıyor. Kameraların önümüzdeki ay boy göstermesi bekleniyor.

(Casio Exilim Z800)

http://www.casio.com/news/content/1A0F4E87-511C-438F-8B43-950B15F09198/