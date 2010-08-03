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Casio'dan Exilim serisi dahilinde iki yeni 14.1 MP kompakt kamera: S200 ve Z800

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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7
Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Casio'dan Exilim serisi dahilinde iki yeni 14.1 MP kompakt kamera: S200 ve Z800
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(Casio Exilim S200)

Dijital kamera sektöründeki sayılı üreticilerden Casio bugün S200 ve Z800 modellerini tanıtarak Exilim ailesini genişletmiş oldu.

1/2.3 inç'lik 14.1 megapiksel çözünürlüğünde CCD sensör, 4 kata kadar optik zum imkanı tanıyan 27-108 mm f/3.2-5.9 objektif, görüntü stabilizasyon teknolojisi, 50-3200 ISO aralığı, 1/2000 saniyeye kadar enstantane hızı, 2.7 inç boyutunda 960x240 piksel LCD ekran, 1280x720@20 FPS video kaydı gibi özellikleri paylaşan kameralardan S200'ün, 100,1 x 55,3 x 17,8 mm boyutlarında - batarya dahil 132 gram ağırlığında; Z800'ün ise 91 x 52,3 x 19,5 mm boyutlarında - batarya dahil 124 gram ağırlığında tasarlandığını görüyoruz.

Bunların dışında S200'de 34.9 MB, Z800'de de 14.5 MB dahili belleğe yer verilmiş. Kameraların kapasiteleri SDHC kartlarla yükseltilebiliyor. Casio S200'ün sarı, canlı pembe, gümüş, mavi renk seçenekleriyle 179.99$'dan, Z800'ün gümüş, pembe, turuncu, siyah, mavi renk seçenekleriyle 149.99$'dan satılması planlanıyor. Kameraların önümüzdeki ay boy göstermesi bekleniyor.

Casio'dan Exilim serisi dahilinde iki yeni 14.1 MP kompakt kamera: S200 ve Z800
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(Casio Exilim Z800)


http://www.casio.com/news/content/1A0F4E87-511C-438F-8B43-950B15F09198/ Yorum Yaz
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ila_0135 7 yıl
arkadaşlar bişe soracağım ben yeni casio ex-z800 fotograf makınası aldım.şikayetim hd(1280*720) kalitesi ile video çekim yaptıktan sonra izlediğimde ortalama 1,30dk dakıkadan sonra ses tamamen kesiliyo sadece video oynatıyo...ama(640*480) özelligi ile çekim yaptıgımda hiç problem yaşamıyorum... neden HDkalitesi ile video çekimde sorun yaşıyorumm?????
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bravaman 7 yıl
Ben de zamanında ince olduğundan kolay taşınır diye casio almıştım 400 lira civarında. Zamanında exilim serisinin en üst modeliydi. Kesinlikle casio marka makine tavsiye etmem. Casioların az ışıklı ortamdaki çekim kalitesi çok düşük. Bataryaları çok kolay arızalanıyor ve şarz edemiyorsunuz. Batarya kapağını açtığınızda tarih saat sıfırlıyor, farketmezseniz tüm fotoların tarihi yanlış oluyor. Kompakt alacaksanız ya canon ya da panasonic tavsiye ederim.
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fatihcanery 9 yıl
12den 14 e çıkarmışlar çıtayı
arkadaşlar elimde casio exilim fotoğraf makinesi var bir defa kullanıldı 90 lira ucuza satıyorum,almak isteyenler pm atsın
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Rock_Rage 9 yıl
Bari 720p de 23,976 olsaydı :D
SAYGILARLA
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