Casio'dan askeri standartları karşılayan özel tasarımlı Android telefon: G'zOne Commando

Bir süredir tartışılmakta olan "Android telefonlar tasarım konusunda farklılaşamıyor" tezi, duyurusu yapılan yeni modellerle birlikte etkisini yitirecek gibi görünüyor. Sony Ericsson'un oyuncular için hazırladığı özel modeli Xperia Play tasarım konusunda farklılaşmayı başaran en güçlü örneklerden birisi olarak gösterilirken, bu konuda farklı bir çözüm de Casio'dan geldi.

Ülkemizde pek bilinmese de anavatanı Japonya'da kendi markasıyla telefonları bulunan Casio, G'zOne Commando adını verdiği yeni modeliyle "outdoor" aktivitelerini yaşam tarzı olarak benimsemiş macera tutkunlarını hedef alacak gibi görünüyor. Askeri standartları (Mil-STD810G) karşılayabilen, toza, suya ve çarpmaya dayanıklı kasa tasarımıyla dikkat çeken Android 2.2 işletim sistemli telefon, çizilmere karşı dayanıklı Gorilla Glass ekran teknolojisiyle desteklenmiş. 800MHz hızında işlemciden güç alan ve 512MB RAM ile gelen telefon, 3.6-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip.

Flash destekli 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile donatılan G'zOne Commando'da, pek çok telefondan farklı olarak adım ölçer, termometre, barometre ve pusula gibi detaylara da yer veriliyor. 32GB'a kadar MicroSD kart desteği sunan telefonda WiFi ve Mobile HotSpot gibi özelliklere de yer veriliyor. Tam şarjda 7 saate kadar konuşma süresi sunacağı belirtilen akıllı telefon, özel bir kullanıcı arabirimi ve hedeflediği segmente yönelik bazı özel uygulamalarla gelecek. Amerika'da Verizon tarafından sunulacağı belirtilen telefonun çıkış tarihi olaraksa 28 Nisan işaret ediliyor.