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Casio'dan askeri standartları karşılayan özel tasarımlı Android telefon: G'zOne Commando

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
33,9b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir süredir tartışılmakta olan "Android telefonlar tasarım konusunda farklılaşamıyor" tezi, duyurusu yapılan yeni modellerle birlikte etkisini yitirecek gibi görünüyor. Sony Ericsson'un oyuncular için hazırladığı özel modeli Xperia Play tasarım konusunda farklılaşmayı başaran en güçlü örneklerden birisi olarak gösterilirken, bu konuda farklı bir çözüm de Casio'dan geldi.

Ülkemizde pek bilinmese de anavatanı Japonya'da kendi markasıyla telefonları bulunan Casio, G'zOne Commando adını verdiği yeni modeliyle "outdoor" aktivitelerini yaşam tarzı olarak benimsemiş macera tutkunlarını hedef alacak gibi görünüyor. Askeri standartları (Mil-STD810G) karşılayabilen, toza, suya ve çarpmaya dayanıklı kasa tasarımıyla dikkat çeken Android 2.2 işletim sistemli telefon, çizilmere karşı dayanıklı Gorilla Glass ekran teknolojisiyle desteklenmiş. 800MHz hızında işlemciden güç alan ve 512MB RAM ile gelen telefon, 3.6-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip.

Flash destekli 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile donatılan G'zOne Commando'da, pek çok telefondan farklı olarak adım ölçer, termometre, barometre ve pusula gibi detaylara da yer veriliyor. 32GB'a kadar MicroSD kart desteği sunan telefonda WiFi ve Mobile HotSpot gibi özelliklere de yer veriliyor. Tam şarjda 7 saate kadar konuşma süresi sunacağı belirtilen akıllı telefon, özel bir kullanıcı arabirimi ve hedeflediği segmente yönelik bazı özel uygulamalarla gelecek. Amerika'da Verizon tarafından sunulacağı belirtilen telefonun çıkış tarihi olaraksa 28 Nisan işaret ediliyor.


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photo sir 8 yıl
yakında pınar bile android çıkarırsa şaşırmayın.
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gidacitugb 8 yıl




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gorkem0707 8 yıl
Sürekli bisiklet ile gezen biri olarak bu telefon tam bana göre youtube da videolarına baktımda adam müziği açıyor ve telefonu suya bırakıyor :D 10 sn sonra alıyor ve hala müzik dvm etmekde çok iyi ekranıda çizilmiyor çok iyi bence !!
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DH Misafiri 8 yıl
güçlü bir görünüme sahip
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feveran 8 yıl
harika bişi keşke türkiyeye gelse
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hakanr 8 yıl
bu standartta bir telefona göre 7 saat konuşma süresi az. kalınlığı çok fazla o kalınlığın nedenini batarya olarak düşünmüştüm ama değilmiş :(
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hakanr 8 yıl
bu standartta bir telefona göre 7 saat konuşma süresi az. kalınlığı çok fazla o kalınlığın nedenini batarya olarak düşünmüştüm ama değilmiş :(
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enreka_tr 8 yıl
sıkıymış :)
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Boragungoren 8 yıl
telefonun fiyatını göremedim ama mükemmel bir telefon fiyatı güzel birşey olursa alınılabilir süper görüntü.
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savinelli 8 yıl
hem sağlam hem dokunmatik. "amaan bana telefon dayanmıyor, neden o kadar para vereyim? nasılsa kırarım ben onu 2 günde" diye bahaneler üreten teknoloji gerilerinin alabileceği bir model olmuş.
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alito 8 yıl
casio nun böyle bir telefon yapabileceğini ummazdım doğrusu. gerçekten çok farklı ve ilgi çekici bir tasarım. kesinlikle outdoor tutkunlarına göre. bravo doğrusu.
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northernlights 8 yıl
Tasarım farklı olmuş; ben nedense ati ekran kartlarına benzettim
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