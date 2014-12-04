Casio'dan ayna entegreli özçekim kamerası





Geçtiğimiz aylarda parfüm şişesi şeklindeki dijital kamerası ile ilgi çeken Casio, bu kez ön kısma bir ayna entegre edilmiş özçekim odaklı Kawaii Selfie adındaki dijital kamerası ile dikkat çekmeye çalışacak.





14MP çözünürlükte CMOS yığın sensöre sahip olan Kawaii Selfie, ön tarafta büyük bir aynaya sahip ve özçekim öncesi kullanıcılar kendilerini çekime hazırlayabiliyor. Sensör aynanın altına gizlenmişken yan tarafta da bir LED flaş mevcut.





Kawaii ismi ise kullanıcının yüz renginin tonunu daha iyi hale getirebilen ve canlı filtreler uygulayabilen entegre yazılımı nedeniyle verilmiş. Parfüm şeklineki dijital kamerada da aynı yazılım bulunmaktaydı. Modelin standart ismi ise Exilim MR1.





Arka kısmında 2.7 inçlik LCD ekranı bulunan Exilim MR1, f/5.0 diyafram aralığı ile düşük ışık koşullarında biraz etkisiz kalıyor. 700mAh gücündeki bataryası ile 230 adet resim veya 35 dakikalık Full HD video çekmek mümkün. Full HD videolar ise 29 dakika ile sınırlandırılmış.





Cihazda bulunan WiFi özelliği sayesinde içerikleri kablosuz olarak akıllı telefonunuza aktarabiliyorsunuz. Ayrıca 28MB dahili hafıza ve microSD kart yuvası da içeriklerinizi saklamanız için cihazdaki yerini almış. Model 330$ fiyat etiketi ile önümüzdeki günlerde satışa sunulacak.

http://www.ubergizmo.com/2014/12/casio-unveils-exilim-mr1-kawaii-selfie-camera/?utm_source=mobilerepublic