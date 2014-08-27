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Casio'dan ayrılabilir vizörlü aksiyon kamerası

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Casio'dan ayrılabilir vizörlü aksiyon kamerası

Görüntüleme sistemleri konusunda dünyanın önde gelen firmalarından olan Casio, aksiyon kamerası segmentine ayrılabilir vizöre sahip EXILIM marka yeni bir üye eklediğini duyurdu.

EXILIM EX-FR10 aksiyon kamerası lens ve 2 inçlik dokunmatik LCD ekran olmak üzere iki parçadan oluşuyor. Kamera ister tek parça olarak ister vizörü ayrı olarak kullanılabiliyor. 5 metreye kadar vizör üzerinden görüntü alabilirken, 10 metreye kadar da vizördeki deklanşör butonunu kullanabiliyorsunuz. 

F2.8 lense sahip olan kamera 14MP çözünürlükte sabit görüntüler ve Full HD videolar çekebiliyor. Kontrast tabanlı otomatik odaklama, akıllı odaklama ve çoklu odaklama şeklinde modları olan cihaz microUSB üzerinden şarj oluyor ve 75 dakika kullanım süresi sunuyor. 

Bluetooth ve WiFi kablosuz bağlantılarına sahip olan ürün microUSB üzerinden de veri aktarabiliyor. Her iki parçada da IPX6 suya ve toza dayanıklılık mevcut. EXILIM EX-FR10 modeli Japonya'da önümüzdeki günlerde satışa çıkacak ve 480$ yaklaşık fiyat etiketine sahip.  

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Umutcan 4 yıl
Bence çok iyi olmuş çok övülen gopro'larda bile vizörsüz rasgele çekim yapıyorsunuz. Bunda en azından kolunuzdaki vizöre bakıp ne çektiğinizi tam olarak görürsünüz.
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SYSMX 4 yıl Umutcan
Umutcan
Bence çok iyi olmuş çok övülen gopro'larda bile vizörsüz rasgele çekim yapıyorsunuz. Bunda en azından kolunuzdaki vizöre bakıp ne çektiğinizi tam olarak görürsünüz.

Nopro der tek gecerim
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qmerzM 4 yıl
Casio bırak sen bu işleri, biz seni böyle sevmedik. Bir tane efsane saati vardı modelini unuttum ama baya tutmuştu babam Dubai'den getirmişti hatta çok iyi hatırlıyorum.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
bu ne ^q :)
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SYSMX 4 yıl
480$ diyo haha
Noproya devam :D
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MrKemal17 4 yıl
Kontrast tabanlı otomatik odaklama tam olarak ne oluyor?
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Vash The Stampede 4 yıl MrKemal17
MrKemal17

Kontrast tabanlı otomatik odaklama tam olarak ne oluyor?

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