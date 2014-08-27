Casio'dan ayrılabilir vizörlü aksiyon kamerası





Görüntüleme sistemleri konusunda dünyanın önde gelen firmalarından olan Casio, aksiyon kamerası segmentine ayrılabilir vizöre sahip EXILIM marka yeni bir üye eklediğini duyurdu.





EXILIM EX-FR10 aksiyon kamerası lens ve 2 inçlik dokunmatik LCD ekran olmak üzere iki parçadan oluşuyor. Kamera ister tek parça olarak ister vizörü ayrı olarak kullanılabiliyor. 5 metreye kadar vizör üzerinden görüntü alabilirken, 10 metreye kadar da vizördeki deklanşör butonunu kullanabiliyorsunuz.





F2.8 lense sahip olan kamera 14MP çözünürlükte sabit görüntüler ve Full HD videolar çekebiliyor. Kontrast tabanlı otomatik odaklama, akıllı odaklama ve çoklu odaklama şeklinde modları olan cihaz microUSB üzerinden şarj oluyor ve 75 dakika kullanım süresi sunuyor.





Bluetooth ve WiFi kablosuz bağlantılarına sahip olan ürün microUSB üzerinden de veri aktarabiliyor. Her iki parçada da IPX6 suya ve toza dayanıklılık mevcut. EXILIM EX-FR10 modeli Japonya'da önümüzdeki günlerde satışa çıkacak ve 480$ yaklaşık fiyat etiketine sahip.