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Casio'dan kompakt fotoğraf makinesi pazarına yeni üye: Exilim EX-10

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Casio'dan kompakt fotoğraf makinesi pazarına yeni üye: Exilim EX-10
Fotoğraf makinesi sektöründe aktif olarak bulunmasına rağmen son dönemde adı fazla duyulmayan firmalardan Casio, kompakt fotoğraf makinesi pazarına Exilim EX-10 isimli yeni fotoğraf makinesini eklediği duyurdu.
119.9 x 67.9 x 48.6 mm boyut ve 384 gram ağırlık ile hazırlanan Casio Exilim EX-10, teknik olarak 12 mega piksel çözünürlüğünde 1/1.7-inç arka aydınlatmalı sensör, 4 kat optik yakınlaştırma sağlayan f/1.8-2.5 28-112mm lens, 3.5-inç 921K hareketli LCD ekran, elde çekimlerde büyük yardımcı olan 5 eksenli görüntü sabitleme teknolojisi, Exilim Engine HS 3 görüntü işlemcisi, Full HD 1920 x 1080 piksel 30 FPS, düşük çözünürlükte ise 1000 FPS video çekim kapasitesi, birçok bracket (Netleme, diyafram, parlaklık, beyaz ayarı, kontrast, renk) modu ve manuel kontrol seçenekleri, AdobeDNG RAW fotoğraf çekim desteği, saniyede 6 kare seri çekim hızı, 80 - 12800 ISO aralığı ve 1/2000 maksimum enstantane hızı ile hazırlanmış durumda. Bünyesinde günümüz şartları gereği Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi bulunan EX-10, çektiği görüntüleri SD / SDHC ve SDXC hafıza kartları üzerine aktarabiliyor. Şarj edilebilir lityum-iyon NP-130A bataryası ile CIPA standartlarına göre 455 fotoğraf çekebilen ürün, siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip.
Magnezyum alaşım şık bir gövde ile gelen Casio Exilim EX-10 kompakt fotoğraf makinesi, Kasım aynı sonunda şimdilik Japonya merkezli olarak satışa çıkıyor. Ürünü diğer bölgeler için satış tarihi ve fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.
 
Casio'dan kompakt fotoğraf makinesi pazarına yeni üye: Exilim EX-10
Casio'dan kompakt fotoğraf makinesi pazarına yeni üye: Exilim EX-10


http://www.ephotozine.com/article/casio-exilim-ex-10-announced-23434 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mesincır 5 yıl
Maşallah Casio ne var ne yok koymuş kameraya. Tahminimce yüksek bir fiyattan satışa sunulur. Yeterince satılmaz. Sonra 2014 sonlarına doğru da üç kuruşa Amerikalı ağalara hediye edilir.
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olağan_şüpheli 5 yıl
dandik bir şey bekliyordum ama özellikler baya iyiymiş. kompak alınacaksa bu tür cihazlar alınmalı.
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