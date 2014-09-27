Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Casio'dan özçekim tutkunlarına yönelik yeni bir bas-çek kamera

4 yıl
585
1
18
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Casio'dan özçekim tutkunlarına yönelik yeni bir bas-çek kamera
Tam Boyutta Gör

EXILIM TR serisi ile özçekim tutkunlarına yönelik başarılı dijital fotoğraf makineleri ile tanınan Casio, seriye yenilenmiş bir sensör ve lens barındıran yeni bir model ekledi. 

EX-TR50 modeli önceki modellere nazaran daha büyük 1/1.7 inçlik CMOS yığın sensör barındırıyor. Bu sayede sensöre gelen ışık miktarı artıyor ve düşük ışıkta bile yüksek kalitede resimler çekilebiliyor. Bu sensör firmanın EX-100 modellerinde de kullanılıyor. Yeni bir şekillendirilmiş cam lens ile sensörün görüş açısı artırılmış.

Full HD video kaydı yapabilen EX-TR50, 50MB dahili belleğe sahip ve 16GB'a kadar da hafıza kartları ile artırılabiliyor. Çift işlemci ve iki paralel görüntü işlemcisi taşıyan EXILIM Engine yongadasistemi sayesinde cihaz çok hızlı açılıyor ve odaklama yapıyor. 

Cihazın 3 inçlik 640x480 piksellik kapasitif LCD ekranı aynı zamanda bir ayna vazifesi görürken, entegre stand ile en iyi özçekimler için farklı açılarda ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Bu stand ayrıca tek el ile tutuş için de işe yarıyor. 

Yazılım tarafında ise Güzellik Modu teninize göre 12 farklı ton seviyesi seçmenizi sağlıyor. Ayrıca en iyi fotoğraf için nasıl pozlar vermeniz gerektiğini anlatan bir sistem de mevcut. Model ilerleyen aylarda 1100$ yaklaşık fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  

http://www.casio-intl.com/asia-mea/en/news/2014/tr50_detail/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pit0N 4 yıl
O paraya iyi denilebilecek bir dslr birde lens alınır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zgrp 4 yıl
Nefsi suret yazsanızya öz çekim nedir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 4 yıl
bakıyorum artık daha selfie demiyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Loney 4 yıl
te aallam ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 4 yıl
Kimsede dememişki bu kamera kaç megapiksel. Ben söyleyeyim bari, 11 megapiksel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
1100 dolar gereksiz bir cihaza verilir mi? Oz cekimi agirlikli olarak gencler kullaniyor. O paraya giderler iphone alirlar onunla oz cekim yaparlar. Ey Casio sen saat yap.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
1100 Dolar mı?
Sony Z3 ün kamerası da gece iyi çekiyor. Ben ondan alayım.
Üstüne kalanla da boğazda yemek yeriz ailece...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
1100$ :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmethi 4 yıl
Özçekim nedir aga ? yine türkçeye zorlama bi kelime sokmaya çalışıyolar. esefle kınıyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lazeran 4 yıl ahmethi
ahmethi
Özçekim nedir aga ? yine türkçeye zorlama bi kelime sokmaya çalışıyolar. esefle kınıyorum.

Sen selfiden devam et
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
3 farklı renk den alabilirsiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
einhander 4 yıl
çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
585 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, casio
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Yeni Seri Hoparlör Creative ''WOOF'' Test Masamızda 4 yıl Sapphire R9 285 Dual-X OC 2GB Ekran Kartı Video İnceleme 4 yıl 2si1 "Sırasız" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim