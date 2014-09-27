Casio'dan özçekim tutkunlarına yönelik yeni bir bas-çek kamera





EXILIM TR serisi ile özçekim tutkunlarına yönelik başarılı dijital fotoğraf makineleri ile tanınan Casio, seriye yenilenmiş bir sensör ve lens barındıran yeni bir model ekledi.





EX-TR50 modeli önceki modellere nazaran daha büyük 1/1.7 inçlik CMOS yığın sensör barındırıyor. Bu sayede sensöre gelen ışık miktarı artıyor ve düşük ışıkta bile yüksek kalitede resimler çekilebiliyor. Bu sensör firmanın EX-100 modellerinde de kullanılıyor. Yeni bir şekillendirilmiş cam lens ile sensörün görüş açısı artırılmış.





Full HD video kaydı yapabilen EX-TR50, 50MB dahili belleğe sahip ve 16GB'a kadar da hafıza kartları ile artırılabiliyor. Çift işlemci ve iki paralel görüntü işlemcisi taşıyan EXILIM Engine yongadasistemi sayesinde cihaz çok hızlı açılıyor ve odaklama yapıyor.





Cihazın 3 inçlik 640x480 piksellik kapasitif LCD ekranı aynı zamanda bir ayna vazifesi görürken, entegre stand ile en iyi özçekimler için farklı açılarda ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Bu stand ayrıca tek el ile tutuş için de işe yarıyor.





Yazılım tarafında ise Güzellik Modu teninize göre 12 farklı ton seviyesi seçmenizi sağlıyor. Ayrıca en iyi fotoğraf için nasıl pozlar vermeniz gerektiğini anlatan bir sistem de mevcut. Model ilerleyen aylarda 1100$ yaklaşık fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://www.casio-intl.com/asia-mea/en/news/2014/tr50_detail/