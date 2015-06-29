Casper VIA V9 duyuruldu

Akıllı telefon pazarında varlığını VIA serisi akıllı telefonlarla güçlendirmeye çaba sarfeden Casper, amiral gemisi olarak tanımlanan yeni VIA V9 akıllı telefonuna resmiyet kazandırdı.





5 inçlik 720p çözünürlükte AMOLED ekran taşıyan Casper VIA V9, 8 adet Cortex-A53 çekirdeği taşıyan bir MediaTek işlemcisinden gücünü alıyor. Panel Gorilla Glass 3 ile sağlamlaştırılmış. 2GB RAM ve 16GB artırılabilir kapasite ile desteklenen cihaz 6.4mm kalınlığa sahip.





Hem iç, hem de dış bölümü metal olarak yekpare kasa tasarlanan VIA V9, firma açısından da bir ilke imza atıyor. Sektörde ilk kez 110 dakika üretim tekniğine tabi tutulan VIA V9, 13 ayrı boya işleminden geçirilmiş.





Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda 5MP çözünürlüğünde LED flaşlı kamera bulunduran modelde 2500mAh gücünde bir batarya gerekli enerjiyi sağlıyor. Model Android 5.1 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.





Casper VIA V9, serinin diğer üyelerinde var olan "Yüz Güzelliği" uygulamasına ek olarak, Slender Face uygulamasıyla da kullanıcısına hızlı bir biçimde rötuş yapmalarını sağlıyor. Casper VIA V9 1199TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.