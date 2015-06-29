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Casper VIA V9 duyuruldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,6b
1
66
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında varlığını VIA serisi akıllı telefonlarla güçlendirmeye çaba sarfeden Casper, amiral gemisi olarak tanımlanan yeni VIA V9 akıllı telefonuna resmiyet kazandırdı.

5 inçlik 720p çözünürlükte AMOLED ekran taşıyan Casper VIA V9, 8 adet Cortex-A53 çekirdeği taşıyan bir MediaTek işlemcisinden gücünü alıyor. Panel Gorilla Glass 3 ile sağlamlaştırılmış. 2GB RAM ve 16GB artırılabilir kapasite ile desteklenen cihaz 6.4mm kalınlığa sahip. 

Hem iç, hem de dış bölümü metal olarak yekpare kasa tasarlanan VIA V9, firma açısından da bir ilke imza atıyor. Sektörde ilk kez 110 dakika üretim tekniğine tabi tutulan VIA V9, 13 ayrı boya işleminden geçirilmiş. 

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda 5MP çözünürlüğünde LED flaşlı kamera bulunduran modelde 2500mAh gücünde bir batarya gerekli enerjiyi sağlıyor. Model Android 5.1 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. 

Casper VIA V9, serinin diğer üyelerinde var olan "Yüz Güzelliği" uygulamasına ek olarak, Slender Face uygulamasıyla da kullanıcısına hızlı bir biçimde rötuş yapmalarını sağlıyor. Casper VIA V9 1199TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.  

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symbiat 4 yıl en beğenilen
Özellikler iyi hoşda sen sözde yerli üretici olma iddiasında olan bir firmasın ?
Tribin kime arkadaş, samsung dan lg den aşağı kalır fiyatın yok, ama ürünün çakma çin telefonları ile aynı segmentte mtk chipsetle geliyor. Arge desen yok, update desen yok.
Bari ucuz olda millet alsın, general mobile'dan fazlan yok ama fiyatın fazla olmayı başarıyor ne hikmetse. Boş beleş işler arkadaş.
Özellikler iyi hoşda sen sözde yerli üretici olma iddiasında olan bir firmasın ?Tribin kime arkadaş, samsung dan lg den aşağı kalır fiyatın yok, ama ürünün ...
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GoldPunch 4 yıl
100 lira daha fazla verilip Snapdragon 801 li LG G3 alınabilir.

kliksa.com/...
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar kulak asmayın 7 aydır v9 kullanıorum .hiç bir sorun yok. Harika bir telefon . bazı terbiyesizler sanırım kıskanıyor. Şarjı olsun telefonun güzelliği özelliği olsun kullanıslıgı dayanıklılık ligi on numara bence . gönlünüz hoş tutun alın bence. Buradan casper VIA v9 hakkında olumsuz düşünen arkadaşlar reklam yapıp milleti oyuna getirmeyi yazık günahtır kullanacaksa iyi telefon benim milletimin güzel insanları kullansın. Lütfen insanları yanıltnayalım. İnsanlara kötülük etmek kendinize kötülük etmektir.ben casper VIA v9 kullanıcısıyım arkadaşlar hiçbir olumsuz yönüne denk gelmedim telefon gayet iyi bence harika
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar ben yeni bir telefon alacam ve yaklaşık bir haftadır via v9 u araştırıyotum çoğu üst segment 2000 2500 liralık telefonlardan daha iyi diyebilirim
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DH Misafiri 3 yıl
Lan olum bu telefonu 5 aydır kullanıyom hiç sıkıntı vermedi. siz gidin hala Sony alında 1 ay sonra güç düğmesi bozulsun general mobile alın da 1 ay sonra socketi bozulsun. bana hem bozulmayacak hem de iyi bi telefon lazım diyosanız bence alın V9. Şiddetle TAVSİYE EDİYORUM...!!! Lan bu telefon bozulmuyor...
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar alıcam yakında lg cimi va v9 mu diye karıştırıyorum ama casper va v9 diye düşünüyorum herkez övüyor düşürenler kendi düşürüyor telefona suç buluyorlar aslında iyi kualandımı telefon mükenbel hızlı güzel iyi bundan daha iyi telefonlar var ama o yüzden ben babama fazla yüklemek istemediğim için casper va v9 dedim sizcede öyle deyilmi :) :) :)
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar alıcam yakında lg cimi va v9 mu diye karıştırıyorum ama casper va v9 diye düşünüyorum herkez övüyor düşürenler kendi düşürüyor telefona suç buluyorlar aslında iyi kualandımı telefon mükenbel hızlı güzel iyi bundan daha iyi telefonlar var ama o yüzden ben babama fazla yüklemek istemediğim için casper va v9 dedim sizcede öyle deyilmi :) :) :)
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DH Misafiri 3 yıl
Hicmi iyi degil bu telefon yorumlara bakinca sogudum telefondan
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DH Misafiri 4 yıl
Telefonu aldım kullanıyorum,gayet memnunum kasası metal diye hoşuma gitti.Asus zen 2 yle karsılastırdım fakat yorumlarda via 9 önde.Şarjı normal kullanımda bırgunu rahat deviriyor.İnternete günde 1-2 saat bakarım dersenız 2 günede cıkıyor,Kamerası makul bu fıyata beklentiyi karşılıyor,Alıcak olan arkadaslara sadece ekranı bıraz dısarda gibi kırılmalara karsı dikkatli olsunlar..Sabit bir arayuzu var, google launhcer kullanıyorum gayet güzel telefon..
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by.eralp 4 yıl
Bu telefon bu fiyata kaçırılmaz aynı fiyatlarda ve aynı kalitede diğer markalarda bir ürün bulamadım
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DH Misafiri 4 yıl
yav arkadaş telefon iyi 2 aya yakın oldu kullanıyom memnunum ama bu görüntrülü konuşma yok
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DH Misafiri 4 yıl
casper via 9 dan uzak durun derin ben aldım 2 hafta sonra ekran gitti servise gönderdim iç ekran kırılmış dediler 345 tl istediler oysa ben telefonu bebek,üstelik yetkili servisten dışmüdahale yoktur raporu almama rağmen kanırta kanırta 345 tlyi alacaklar
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DH Misafiri 4 yıl
Kameraya çok önem veriyorum. Net ve kaliteli resimler çekiyor mu???
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