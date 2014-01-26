Casper'dan MediaTek işlemcili VIA V4 akıllı telefon





Yıllarca masaüstü ve dizüstü sistemlerle ülkemizde faaliyet gösterdikten sonra portföyüne önce tablet sonra da akıllı telefon modellerini ekleyen Casper, mobil cihaz yelpazesini sürekli genişletiyor. Firmanın son akıllı telefonu VIA V4 oldu.





Casper VIA V4 firmanın yeni amiral gemi modeli akıllı telefonu olacağa benziyor. 4.7 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük sunan VIA V4, işlemci tercihini 4 Cortex-A7 çekirdekli 1.5GHz saat hızında çalışan MT6589T modelinden, grafik tercihini ise PowerVR SGX544'den yana kullanmış.





Modelde 1GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 1800mAh gücünde batarya, 16GB depolama kapasitesi, 32GB'a kadar microSD desteği, 9.25mm kalınlık, Android 4.2.2 işletim sistmei şeklinde özellikler yer alıyor.





Casper yazılım tarafında da bazı artıları cihaza eklemiş. Ekrana bakmadığınız zaman cihazı tasarruf moduna alan Akıllı Bekleme, rehberde kişi bilgisi açıkken telefonu kulağına götürerek arama başlatabilme, ekranda belirli şekiller çizerek kısayol atayabilme bunlar arasında yer alıyor.





Casper VIA V4 999TL perakende satış fiyatıyla yavaş yavaş teknoloji mağazalarında boy göstermeye başladı.

http://www.casper.com.tr/casper-via-akilli-telefon-v4