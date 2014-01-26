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Casper'dan MediaTek işlemcili VIA V4 akıllı telefon

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Casper'dan MediaTek işlemcili VIA V4 akıllı telefon

Yıllarca masaüstü ve dizüstü sistemlerle ülkemizde faaliyet gösterdikten sonra portföyüne önce tablet sonra da akıllı telefon modellerini ekleyen Casper, mobil cihaz yelpazesini sürekli genişletiyor. Firmanın son akıllı telefonu VIA V4 oldu.

Casper VIA V4 firmanın yeni amiral gemi modeli akıllı telefonu olacağa benziyor. 4.7 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük sunan VIA V4, işlemci tercihini 4 Cortex-A7 çekirdekli 1.5GHz saat hızında çalışan MT6589T modelinden, grafik tercihini ise PowerVR SGX544'den yana kullanmış.

Modelde 1GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 1800mAh gücünde batarya, 16GB depolama kapasitesi, 32GB'a kadar microSD desteği, 9.25mm kalınlık, Android 4.2.2 işletim sistmei şeklinde özellikler yer alıyor.

Casper yazılım tarafında da bazı artıları cihaza eklemiş. Ekrana bakmadığınız zaman cihazı tasarruf moduna alan Akıllı Bekleme, rehberde kişi bilgisi açıkken telefonu kulağına götürerek arama başlatabilme, ekranda belirli şekiller çizerek kısayol atayabilme bunlar arasında yer alıyor.

Casper VIA V4 999TL perakende satış fiyatıyla yavaş yavaş teknoloji mağazalarında boy göstermeye başladı.  

http://www.casper.com.tr/casper-via-akilli-telefon-v4 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
xxSpecter 5 yıl en beğenilen
Bu telefonu Evkur'da ''Abi 4 çekirdek, ekran hd, yılın telefonu seçildi'' diyen satış elemanının gazına gelen teknoloji özürlüsü biri alır.
1 Yanıt Yanıtla +26
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pranis 5 yıl
GMD den tek farkı kamerası ve kalın olması. 400 lira daha pahalı. Bunu neden alalım sayın CASPER markası, neden sizi seçelim ? Açıklayın, bu telefonu alacağım.
Yanıtla +13
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epicinfrared 5 yıl
Ne verdinki ne istiyorsun 999 Lira nedir yahu
Yanıtla +12
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DH Misafiri 4 yıl
Bende severek aldım ama...
1.5 Yılda 2 defa ekran camı kırıldı. Trabzonda servis yok, Istanbula gönderdim. İlkinde 430 TL masrafla tamir edildi ama elime ulaştığında hoparlör çalışmıyordu, tekrar göndermek zorunda kaldım. Tamir edilip geri geldi, bu defa rehberinde arıza başladı...
Servise ulaşmak için telefon kulağımda tam 56 dakika bekledim. 2.cam kırılmasına da 320 TL. fatura çıkardılar Kabul etmeyip iade istedim. 1 haftadır telefonumun kargolanmasını bekliyorum...
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DH Misafiri 4 yıl
telefonum via v 4 alalı 2 ay oldu devamlı kilitleiyo ve uzun süre açılmıyo servisie gönderdim geldi ama hala donuyor ve kilitleiyor
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stevejones 4 yıl
Çöp
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Chris Murphy 4 yıl
Alirim bi dal
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DH Misafiri 4 yıl
vıa v4 etelefonumun ekranı kırıldı. servıs garantı dısıdır kırılmalar dedı. ekranını baska sekılde aradım bulamadım. sahıbınden de ekranı satan tek bı yer var onlarda ıthalatcısı aldım cok baısıt sekılde de takılıyor. vede orjınal. cok daha ucuza geldı
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DH Misafiri 4 yıl
beyler bu telefonun orjinalini aldım yurtdışından.
adı wiko highvay dır.
Fransız malıdır.
on numara mermi gibi bir telefondur.casperin içinden bir çalma yapıldı ise bilemem.eğerki aynı ise dehşettir bilginize.
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DH Misafiri 4 yıl
beyler bu telefonun orjinalini aldım yurtdışından.
adı wiko highvay dır.
Fransız malıdır.
on numara mermi gibi bir telefondur.casperin içinden bir çalma yapıldı ise bilemem.eğerki aynı ise dehşettir bilginize.
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DH Misafiri 5 yıl
CASPER DİYER FİRMALAR KARŞISINDA GÜNCELLEME KONUSUNDA ÇOK PASİF VE BİR OKADARDA SÖZÜNDE DURAMAYACAK KADAR YALANCI BİR FİRMA GEÇTİĞİĞMİZ HAZİRAN AYINDA GÜNCELLEME 4.4.4 SÜRÜMÜNÜ DUYURSADA ARADAN AYLAR GEÇMESİNE RAĞMEN HENÜZ BİR GÜNCELLEME YAYINLAMAYIP TELEFONU SATIN ALAN BİR ÇOK MÜŞTERİYİ MAĞDUR BIRAKMAYA DEVAM ETMEKTEDİR GEREK MÜŞTERİ HİZMETLERİ OLSUN GEREKSE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN OLSUN VERİLEN CEVAPLAR AYNI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR.BURDAN BENİM SÖYLEYEBİLECEĞİM TEKŞEY CASPER MARKA BİR CİHAZ ALIRKEN ÖNCELİKLE FİRMANIN GÜNCELLEME VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ KONUSUNDA ÖNEM VERİYOLARMI VERMIYOLARMI ONU ARAŞTIRIP SONRADAN CİHAZ ALMASINI ÖNERİYORUM BENİM GÖRÜŞÜM İSE BU KONU HAKKINDA YAKLAŞIMLARI SIFIR SAYGILAR VE SEVGİLERİMİ SUNARIM…..
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DH Misafiri 5 yıl
Bu telefonun orj markasi nedir ya ? iç ekran kırıldı 400 tl civari fiyat cikariyorlar en azindan yurt dişindan buluruuz belki
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Captain_Ivy 5 yıl
900 fazla..
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