Caterpillar'dan zorlu koşullara karşı dayanıklı akıllı telefon: Cat B15

İş makinesi üreticisi Caterpillar, aynı zamanda zorlu koşullara karşı dayanıklılık sergileyebilen mobil telefonlara imza atıyor. Firma, yeni modeli Cat B15'i kısa bir süre önce gün yüzüne çıkardı.







125 mm uzunluğunda, 69.5 mm genişliğinde, 14.95 mm kalınlığında ve yaklaşık 170 gram ağırlığında tasarlanan Cat B15'nin, ilk bakışta görünümüyle güven telkin ettiğini söylemek mümkün. Anotlanmış alüminyum ve darbe emici kauçuklarla 1.8 metre yükseklikten düşmeye karşı güçlendirilen akıllı telefon, IP67 sertifikası almış. Bu da akıllı telefonun, 1 metre derinliğindeki su birikintisinin içinde 30 dakika kalmaya veya tozlara karşı dayanabildiği anlamını taşıyor.



ARM'ın Cortex-A9 mimarisini temel alan, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli MediaTek MT6577 platformu, PowerVR SGX531 grafik işlem birimi ve 512 MB RAM desteğini arkasına alan Cat B15, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemiyle çalışıyor. -20 santigrat derece ile 55 santigrat derece arasındaki ortamlarda sorunsuzca kullanılabilen akıllı telefonda, 4 GB'lık dahili depolama alanına (microSD kartlarla 32 GB'a kadar arttırılabilir) ve 4-inç büyüklüğünde - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş. Ekran, darbe ve çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass ile koruma altına alınmış durumda.



Wi-Fi, GPS ve Bluetooth üçlüsünü bünyesinde barındıran akıllı telefonun ön yüzündeki kamera VGA çözünürlüğünde; arka yüzündeki kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğünde CMOS sensöre sahip. Ana kamera, 1280 x 720 piksel video kaydı yapabiliyor.



Cat B15'in 2.000 mAh kapasiteli bataryası ise 26 güne varan bekleme süresi ve 16.3 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor. Önümüzdeki aydan itibaren satışa sunulması planlanan Cat B15'in fiyatı 329 Euro civarında olacak.







http://emea.catphones.com/b15-smartphone#.US1CnmdK-oo