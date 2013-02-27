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Caterpillar'dan zorlu koşullara karşı dayanıklı akıllı telefon: Cat B15

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
13,9b
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29
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Caterpillar'dan zorlu koşullara karşı dayanıklı akıllı telefon: Cat B15
İş makinesi üreticisi Caterpillar, aynı zamanda zorlu koşullara karşı dayanıklılık sergileyebilen mobil telefonlara imza atıyor. Firma, yeni modeli Cat B15'i kısa bir süre önce gün yüzüne çıkardı.

125 mm uzunluğunda, 69.5 mm genişliğinde, 14.95 mm kalınlığında ve yaklaşık 170 gram ağırlığında tasarlanan Cat B15'nin, ilk bakışta görünümüyle güven telkin ettiğini söylemek mümkün. Anotlanmış alüminyum ve darbe emici kauçuklarla 1.8 metre yükseklikten düşmeye karşı güçlendirilen akıllı telefon, IP67 sertifikası almış. Bu da akıllı telefonun, 1 metre derinliğindeki su birikintisinin içinde 30 dakika kalmaya veya tozlara karşı dayanabildiği anlamını taşıyor.
ARM'ın Cortex-A9 mimarisini temel alan, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli MediaTek MT6577 platformu, PowerVR SGX531 grafik işlem birimi ve 512 MB RAM desteğini arkasına alan Cat B15, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemiyle çalışıyor. -20 santigrat derece ile 55 santigrat derece arasındaki ortamlarda sorunsuzca kullanılabilen akıllı telefonda, 4 GB'lık dahili depolama alanına (microSD kartlarla 32 GB'a kadar arttırılabilir) ve 4-inç büyüklüğünde - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş. Ekran, darbe ve çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass ile koruma altına alınmış durumda.
Wi-Fi, GPS ve Bluetooth üçlüsünü bünyesinde barındıran akıllı telefonun ön yüzündeki kamera VGA çözünürlüğünde; arka yüzündeki kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğünde CMOS sensöre sahip. Ana kamera, 1280 x 720 piksel video kaydı yapabiliyor.
Cat B15'in 2.000 mAh kapasiteli bataryası ise 26 güne varan bekleme süresi ve 16.3 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor. Önümüzdeki aydan itibaren satışa sunulması planlanan Cat B15'in fiyatı 329 Euro civarında olacak.

Caterpillar'dan zorlu koşullara karşı dayanıklı akıllı telefon: Cat B15

http://emea.catphones.com/b15-smartphone#.US1CnmdK-oo Yorum Yaz
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kymelria 6 yıl en beğenilen
talerk
sen mümkünse kepçe den başka bir şey yapma Caterpillar

tarzında yorum yapan arkadaşların bugüne kadar şantiyede bulunmayı bırak kelime anlamını bildiklerinden şüpheliyim. bu tür telefonlar senin kullanman için üretilmiyor.
o yüzden gereksiz yorum yapmayın da komik duruma düşmeyin
ben bu telefonu alır Yanbu çimento fabrikasında 50derece sıcakta tozun kirin içinde, sonra da P&G ordhonikidze plantde -15 -20 derecede rahatlıkla kullanabilirim. ben hala 6250 kullanan insan tanıyorum :)
bu telefonun en büyük artısı IP67 den ziyade uzun pil ömrü ve yüksek ısı farklarında çalışabilmesi. bugün aynı segmentte kıyaslanabilecek hiçbir telefon (xperia active mesela) bu şarj süresi ve sıcaklık koşullarını veremiyor.
gayet başarılı amaca yönelik bir telefon olmuş. hatta bu telefon belki de outdoor sporlarla ilgilenenler için bile iyi bir seçenek olacaktır düşüncesindeyim.
talerksen mümkünse kepçe den başka bir şey yapma Caterpillartarzında yorum yapan arkadaşların bugüne kadar şantiyede bulunmayı bırak ...
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captor34 6 yıl
bizim turk milleti bu telefonu kilifla kullanir yine
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Rusty 6 yıl
Borusan getirtirse fiyatı 1000-1200 den aşağı olmaz :)
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DH Misafiri 4 yıl
Kepçe alana Telefon hediyesi kampanyası da yakında çıkar
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DH Misafiri 4 yıl
Yurt dışından yeni aldım cat iş makinalarını kullanan operatör olduğum için çok beğendim. Suya ,toza ve darbelere dayanıklı olması ayrı bir değer vermiş bence....
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DH Misafiri 4 yıl
Tel. yeni gördüm.Akıllı tel.yok pek aramıyorumda ama bunu görünce fikrim değişti.Bir bisiklet kullanıcısıyım ve teniz antrenörüyüm.Tel.kaç kere yere düşürdüm haddi hesabı yok.eğer bir akıllı tel.alırsam bundan başkasını almam.
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DH Misafiri 4 yıl
salam. ne haber çekirgeler dedem rahmetlik mezerden kalksa bu bee dise. vallahi çok şaşırır. düşünün arkadaşlar 100 sene önce cep telefonu çıkacak deseler böyle konuşacaklar deseler kimse inanmaz. Artı caterpilleri gören bir insan cehennemdeki zebanileri görmüş gibi olurdu, nerden nereeyee . Cok şanslı bir nesiliz arkadaşlar. Bakalim daha neler göreceğiz. Ah dedem sağ olsaydı köşe de otursaydı bir karlı dağ gibi ebemin yanında otursaydı bizde bayramda elini öpeydik ne olurdu sanki???
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DH Misafiri 4 yıl
Bu yorumlari kullanicilar mi yaziyor acaba ?
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mert1907 6 yıl
Gayet güzel duruyor kepçe gibi telefon :D Kullanım alanı zorlu koşullar ama şahsen tipi fena değil.
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londoner23 6 yıl
telefon yapmasına gerek yokmuş... kabını yapması yeterliydi bence...
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Gl4dius 6 yıl
talerk
sen mümkünse kepçe den başka bir şey yapma Caterpillar

seni üretmiş hata yapmış mesela
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captor34 6 yıl
bizim turk milleti bu telefonu kilifla kullanir yine
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stalker(1979) 6 yıl
Bu telefon hayat kurtarır bee :)
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saltooo 6 yıl
Tam Arazi telefonu
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