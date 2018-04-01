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Çentikli telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? [Anket #2]

Fikir ve düşüncelerinize başvurduğumuz anket içerikli haberlerimizin ikinci yazısında "Telefonların çentikli ekran tasarımını beğeniyor musunuz?" sorusunun cevabını arıyoruz.
1 yıl
4,6b
1
43
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Essential Phone ile başlayıp iPhone X'la birlikte adeta bir akıma dönüşen çentikli ekran tasarımı, birçok üretici tarafından benimsenmiş durumda. Huawei ise geçtiğimiz günlerde lanse ettiği P20 serisi akıllı telefonlarıyla birlikte çentik furyasının son kurbanı oldu. "Kurbanı oldu" diyoruz zira birçok kullanıcı, çentik tasarımına hiç de sıcak bakmıyor. Her ne kadar bir elin parmaklarını geçmese de çentikli ekran tasarımını beğenen kullanıcılar da yok değil. Bu noktada zevkler ve renkler tartışılmaz deyip "Telefonların çentikli ekran tasarımını beğeniyor musunuz?" sorusuyla sözü size bırakıyoruz. 
Akıllı telefonlarda çentikli tasarımı beğeniyor musunuz? Oy Ver 1563 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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dawras 1 yıl en beğenilen
Çentik dünyanin en çirkin tasarım öğesi ya... Sonsuz ekran konusunda en guzel tasarım bence Mi Mix'de.
1 Yanıt Yanıtla +42
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Akasha_Ether 1 yıl
Ekranda göze batan saçma sapan bir detay.
Apple'ın 'think different' konsepti altında, arkasına aldığı fanboy ve medya kitlesi ile millete yedirmeye çalıştığı bir başka farklılık.
Bu tarz farklı işleri bazen başarılı bulsam da bu sefer son derece saçma geliyor bana.
Huawei gibi diğerleri de Apple'ın yaptığı bu pr çalışmasının ekmeğini yemeye çalışıyor.
Şüphesiz ki yakında "çentikli telefon iyidir" diyen onlarcası ortaya çıkacaktır.
Ekranda göze batan saçma sapan bir detay.Apple'ın 'think different' konsepti altında, arkasına aldığı fanboy ve medya kitlesi ile millete yedirmeye çalıştığ...
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Yanıtla +39
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ertrk6 1 yıl
Çöp bence çentiği olan bir telefon almayı düşünmüyorum
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Curimo 8 ay
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agent1453 1 yıl
Sevilmeyen tasarım çentik.
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ymhaslaman 1 yıl AlicanNalbat
Alt kısımda kullanışlı olduğunu düşünmediğim için onu örnek vermedim
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m.can123 1 yıl
Orası ekrana girinti değil. Tam tersine boş alanı dolduruyor. Samsung s9 ile ip10 u yanayana kıyaslayınca s9 daki üst çerçevenin daha kalın olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Diğer yönden Apple oraya arka planı siyah bir bar çekip bilgileride 1 satır aşağı kaydırma seçeneği koyarsa. Burda eleştirenler dahil %3-5 den fazla kimse gidip bunu aktif etmez :D
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fatihhuu 1 yıl
Çentik kaldirilinca kamera ve sensorlerin nereye koyulabilecegi de merak konusu .
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DH Misafiri 1 yıl
Çentik telefonda eksik diş gibi görünüyor.
İnce çerçeve telefon in çentikli telefon out
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El_domingo 1 yıl
Centik olmasa orası bos kalacak ekranı centikli kullanmakla bildirimlerin bir kısmını orda değerlendiriliyor..bence mantıklı..kamera ve hoporlore bir cozum bulunamadıgı surece bu iş devam eder..
Cep Telefonlar bence miadını doldurdu coktan giyilebilir teknolojiler yerini almalıydı nedense ozellikle smart gozlukte geçiş sağlanamadı..oysa fantazi yapmayıp smart gozluklerde goruntuleme ve kulaklık koysalar cep telefonuna baglansaydı iş bitmişti..
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infom@n 1 yıl
Samsung yapsaydı Evet oyları açık ara öne geçerdi.
1 Yanıt Yanıtla +4
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cumur 1 yıl infom@n
ne alaka, satış rakamları sizce yeterince açık bir veri değilmi ?hangi çentikli telefon milyonlar sattı samsung yapsaydı emin olun ayağına sıkardı o tuzağa düşmedi
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a_y_k_u_t 1 yıl
Mate 10 proyu gördükten sonra insanın p20 pro ya ah be kardeşim niye çentik koyuyorsun oraya diyesi geliyor :/
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csh 1 yıl
Gunumuz teknolojisi icin centik cok iyi birsey bence. Ekrani daha verimli kullaniyor ve ust kisim tamamen siyah olacagina centigin kenarlari saat, pil sarj durumu ve sinyal seviyesi gibi bilgilerle degerlendirilmis oluyor. Eger centik olmasa bu bilgiler ekranin ust kismi yerine daha alt kisminda olacagi icin ekranin kullanilabilir alani daha az olurdu.
Centigin ortadan kaldirilip ekranin tamaminin kullanilabilmesi cok daha guzel olurdu ama gunumuz teknolojisiyle sensorleri tamamen ekranin icine gizlemek mumkun olmadigi icin centigin olmasi gercekten bir avantaj.
Centik yerine ekranin ust kisminda bir siyah serit olmasinin ne gibi bir avantaji var gercekten anlayamiyorum. Centik oldugunda ekranin ust kismi siyah yapilip centigin gorunmemesi de saglanabiliyor. Bence centik gunumuz teknolojisi icin buyuk bir yenilik, ilerde yeni teknolojiler kullanilarak ekranin tamami centiksiz ve tam ekran olana kadar en iyi teknoloji bu gorunuyor.
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