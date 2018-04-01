Çentikli telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? [Anket #2]

Essential Phone ile başlayıp iPhone X'la birlikte adeta bir akıma dönüşen çentikli ekran tasarımı, birçok üretici tarafından benimsenmiş durumda. Huawei ise geçtiğimiz günlerde lanse ettiği P20 serisi akıllı telefonlarıyla birlikte çentik furyasının son kurbanı oldu. "Kurbanı oldu" diyoruz zira birçok kullanıcı, çentik tasarımına hiç de sıcak bakmıyor. Her ne kadar bir elin parmaklarını geçmese de çentikli ekran tasarımını beğenen kullanıcılar da yok değil. Bu noktada zevkler ve renkler tartışılmaz deyip "Telefonların çentikli ekran tasarımını beğeniyor musunuz?" sorusuyla sözü size bırakıyoruz.

Akıllı telefonlarda çentikli tasarımı beğeniyor musunuz? Evet Hayır Oy Ver 1563 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Akıllı telefonlarda çentikli tasarımı beğeniyor musunuz? Evet Hayır Anket Sonlandı 1563 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Akıllı telefonlarda çentikli tasarımı beğeniyor musunuz? 28% Evet 435 oy 72% Hayır 1128 oy 1563 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön