Çentikli telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? [Anket #2]

Teknoloji Editörü
Essential Phone ile başlayıp iPhone X'la birlikte adeta bir akıma dönüşen çentikli ekran tasarımı, birçok üretici tarafından benimsenmiş durumda. Huawei ise geçtiğimiz günlerde lanse ettiği P20 serisi akıllı telefonlarıyla birlikte çentik furyasının son kurbanı oldu. "Kurbanı oldu" diyoruz zira birçok kullanıcı, çentik tasarımına hiç de sıcak bakmıyor. Her ne kadar bir elin parmaklarını geçmese de çentikli ekran tasarımını beğenen kullanıcılar da yok değil. Bu noktada zevkler ve renkler tartışılmaz deyip "Telefonların çentikli ekran tasarımını beğeniyor musunuz?" sorusuyla sözü size bırakıyoruz.
Akıllı telefonlarda çentikli tasarımı beğeniyor musunuz? Oy Ver 1563 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple'ın 'think different' konsepti altında, arkasına aldığı fanboy ve medya kitlesi ile millete yedirmeye çalıştığı bir başka farklılık.
Bu tarz farklı işleri bazen başarılı bulsam da bu sefer son derece saçma geliyor bana.
Huawei gibi diğerleri de Apple'ın yaptığı bu pr çalışmasının ekmeğini yemeye çalışıyor.
Şüphesiz ki yakında "çentikli telefon iyidir" diyen onlarcası ortaya çıkacaktır.