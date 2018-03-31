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Akıllı telefon alırken en çok dikkat ettiğiniz kriter nedir? [Anket analizi]

"Akıllı telefon alırken en çok dikkat ettiğiniz kriter nedir?" diye sorduk, siz de gerek oylarınız gerekse de yorumlarınızla fikir ve görüşlerinizi beyan ettiniz. Şimdi ise sonuçları paylaşma zamanı.
1 yıl
3,8b
1
34
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon alırken en çok dikkat ettiğiniz kriter nedir? [Anket analizi]
Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta Pazar günü sizlere,"Akıllı telefon alırken (fiyatına bakmaksızın) en çok hangi kriteri göz önünde bulunduruyorsunuz?" sorusunu yöneltmiştik. Seçenekler arasında tasarım, dayanıklılık, ekran boyutu, hafıza, hız ve performans, kamera performansı, uzun pil ömrü, işletim sistemi ve sizlerin yorumunuza başvurduğumuz diğer şıkkının yer aldığı ankette, 1026 kişi oy kullanırkentakipçilerimizden gelen 88 yorum da içeriğimizi zenginleştirdi.  
Tamamen sizlerin vermiş olduğu oylar neticesinde hız ve performans seçeneği (362 oy), akıllı telefon seçim kriterleri arasında en çok dikkat edilen unsur olsa da uzun pil ömrü (144 oy) ve işletim sistemi (125 oy) seçenekleri de kullanıcıların telefon tercihinde büyük role sahip. 
Gelen yorumlara baktığımız zaman ise bazı kullanıcıların, telefon seçimi için "marka algısının" önemli bir rehber olduğunu belirttiğini görmekteyiz.

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simbolmina 1 yıl en beğenilen
Allahtan analiz yapmışsınız.
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AI Programmer 1 yıl
Yazıyorum
1.Kaynak kodlarının yayınlanmış olması
2.Custom ROM çeşitlili
3.Performans ve ram
4.Elime oturup oturmaması
5.Ekran kalitesi
4 Yanıt Yanıtla +11
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Technotronic 1 yıl
Hız performans ve batarya
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Hızlıöfkeli 1 yıl
Kesinlikle android olması
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Ray Kurzweil 1 yıl
Harika bir analiz yapmış editör kişi bence bu çalışmasıyla nobel almalı.
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defected 1 yıl
hız performans oranı en yüksek cihaz neyze diğer özellikleri de iyidir zaten

anlamsız bir anket olmuş sadece bu şık yüzünden
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PeTeRPaNN 1 yıl DH Misafiri
Oldu bir de para bassın
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DH Misafiri 1 yıl
1-KAMERA (HEM VİDEO HEM FOTO ÇOK ÇEKİYORUM)
2-EKRAN(TELEFONDAN FİLM VE YOUTUBE VİDEOSU İZLİYORUM)
3-BATARYA KAPASİTESİ-HIZLI ŞARJ OLMAZSA OLMAZ-YOĞUN KULLANIMDA SABAHTAN AKŞAMA 1 GÜN DAYANMALI
4-DEPOLAMA-MİNİMUM 32 GB (32 GB ALTI KALMADI)
5-CPU-GPU PERFORMANSI(MECBUREN GÜÇLÜ OLMALI. YOKSA İYİ FOTO OLMAZ)
6-RAM MİKTARI-MİNİMUM 4GB
7-PARMAK İZİ SENSÖRÜ
8-WİRELESS PERFORMANSI
9-ŞEBEKE ÇEKİM PERFORMANSI
10-DİZAYN ŞIKLIĞI
11-TV UZAKTAN KUMANDA ÖZELLİĞİ
12-MASA ÜSTÜ BİLGİSAYARA DÖNÜŞEBİLME.(BİLGİSAYARIM BOZULUR İSE ACİL DURUMLARDA KULLANMAK İÇİN)
13-TEMASSIZ İŞLEM İÇİN NFC
1 Yanıt Yanıtla
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ThE LoSt 1 yıl
Fiyat performans oranı, kamera performansı,tasarımı ve ekran kalitesi
Bunları bana sunuyorsa diğer tümünü zaten sunuyordur.
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Guest-C192699FC 1 yıl
4) fiyat tabiki ama bu fiyatlarla benim gibi garibanlara inceleme videosu izlemek düşer :))))))
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Guest-C192699FC 1 yıl
1) Hız
2) stabil bir işletim sistemi
3) pil ömrü
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ZaferBiryol 1 yıl
1) Fiyat
2) Dayanıklılık
3) Kamera
ve
4) Çentiksiz :)
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