Akıllı telefon alırken en çok dikkat ettiğiniz kriter nedir? [Anket analizi]

1026 kişi oy kullanırkentakipçilerimizden gelen 88 yorum da içeriğimizi zenginleştirdi. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta Pazar günü sizlere, "Akıllı telefon alırken (fiyatına bakmaksızın) en çok hangi kriteri göz önünde bulunduruyorsunuz?" sorusunu yöneltmiştik. Seçenekler arasında tasarım, dayanıklılık, ekran boyutu, hafıza, hız ve performans, kamera performansı, uzun pil ömrü, işletim sistemi ve sizlerin yorumunuza başvurduğumuz diğer şıkkının yer aldığı ankette,kullanırkentakipçilerimizden geleniçeriğimizi zenginleştirdi.

Tamamen sizlerin vermiş olduğu oylar neticesinde hız ve performans seçeneği (362 oy), akıllı telefon seçim kriterleri arasında en çok dikkat edilen unsur olsa da uzun pil ömrü (144 oy) ve işletim sistemi (125 oy) seçenekleri de kullanıcıların telefon tercihinde büyük role sahip.

Gelen yorumlara baktığımız zaman ise bazı kullanıcıların, telefon seçimi için "marka algısının" önemli bir rehber olduğunu belirttiğini görmekteyiz.